Matersen

„Diese Masse bekommen wir nicht bewältigt“, sagt Astrid Schlesinger und zeigt auf das Laub vom Kastanienbaum und der Eiche, das sich auf den Grundstücken und am Straßenrand verteilt. Die Bäume stehen an der Lindenstraße in Matersen (Gemeinde Satow) auf Gemeindeland. Dreißig Jahre habe sie mit ihrem Mann zusammen das Laub zusammengeharkt und entsorgt. Ihr Mann ist gestorben. „Ich schaffe das alleine nicht mehr“, sagt die 59-Jährige.

Mit dem Laubproblem steht sie nicht alleine da. Auch Nachbarin Steffi Preuß (39) und Nachbar Kurt Melchert (90) wünschen sich Unterstützung bei der Entsorgung. Die Anwohner haben kein Problem damit, weiterhin das Laub zusammenzuharken und die Kastanien aufzusammeln. Aber die Entsorgung der Laubberge sei nicht mehr leistbar. „Sicherlich gibt es die Straßenreinigungssatzung, aber es muss zumutbar sein“, sagt Astrid Schlesinger. Sie habe sich an Bauhof und Bürgermeister gewandt und um Unterstützung gebeten, aber bisher keine Antwort oder Hilfe erhalten. „Es geht mir darum, eine Lösung zu finden.“

Problem ist der Gemeindeverwaltung bekannt

Das möchte auch die Gemeinde Satow, denn Astrid Schlesinger und ihre Nachbarn seien nicht die Einzigen mit dem Problem der Laubentsorgung, sagt Bürgermeister Matthias Drese. „Wir können ihr nicht anbieten, das Laub abzuholen. Das spricht sich rum und wir können das für die ganze Gemeinde nicht leisten.“ Die Verwaltung habe das Problem in der Gemeindevertretung angesprochen. „Wir haben uns noch kein abschließendes Urteil gebildet. Wir haben noch keine Lösung.“

Derzeit gebe es eine gültige Straßenreinigungssatzung. Die gebe es beispielsweise auch nicht her, dass der Bauhof das Laub einsammelt, so Matthias Drese. Die Gemeinde habe es aber geschafft, dass der Bauhof Laub und Grünschnitt annehmen kann. Dafür habe die Gemeinde eine Sondergenehmigung. So müssen die Bürger nicht zu den Wertstoffhöfen des Landkreises fahren, die unter anderem in Bad Doberan, Neubukow oder Schwaan sind.

Von Anja Levien