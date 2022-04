Güstrow

Bei 2144 lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Rostock am Freitag. Sie zeigt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben. Seit Wochen sind die Fallzahlen im Landkreis Rostock sehr hoch. Daher hat dieser zum 1. April den Versand der Quarantäneanordnung für Einzelpersonen eingestellt. Diese war bisher für den Nachweis beim Arbeitgeber notwendig.

„Das Labordokument (Laborbefund) über den positiven PCR-Test ist als Nachweis des Isolationszeitraumes sowie zur Vorlage beim Arbeitgeber für den Antrag auf Entschädigung gemäß Paragraf 56 Infektionsschutzgesetz ausreichend“, informiert der Landkreis Rostock. Es diene ebenfalls als Grundlage für die Ausstellung eines digitalen Genesenenzertifikates, wie es beispielsweise in Apotheken möglich ist. „Eine gesonderte Anordnung zur häuslichen Isolierung wird vom Gesundheitsamt nicht mehr erstellt. Dies trifft auf alle positiven Fälle zu, deren Meldedatum nach dem 31. März liegt.“

Das Vorgehen sei mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales abgestimmt. Die Änderung der Verfahrensweise diene zur Entlastung der Gesundheitsämter angesichts der sehr hohen Fallzahlen.

Landrat hatte Veränderungen im Februar gefordert

Landrat Sebastian Constien (SPD) hatte eine Entschlackung des Verfahrens bereits mehrfach gefordert, unter anderen in seinem Verwaltungsbericht auf dem Kreistag vom 23. Februar 2022. „Trotz der Umstellungen im Containment Management ist es derzeit nicht mehr möglich, die Vielzahl an Fällen zügig abzuarbeiten und die erforderlichen, individuellen Quarantäneanordnungen zeitnah zu erstellen. Es hat sich leider ein massiver Bearbeitungsstau ergeben, den wir trotz aller Personalmaßnahmen nicht vor dem Abflachen der aktuellen Corona-Welle bewältigen werden können“, so der Landrat. Entsprechende Anordnungen würden mit einen Tagen Verzögerung zugestellt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Grundsätzlich sollte aus meiner Sicht durch Bund und Land geprüft werden, ob in diesem Zusammenhang, mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen im Vergleich zur Hospitalisierung und ITS-Auslastung, der derzeitige Verwaltungsaufwand insgesamt noch gerechtfertigt ist im Verhältnis zum verfolgten Schutzzweck, nämlich der Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens“, forderte Sebastian Constien im Februar. Die jetzige Änderung würde dieser Forderung Rechnung tragen.

Von Anja Levien