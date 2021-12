Zu wenig Biontech: Bad Doberaner Arzt schlägt Impf-Alarm

Bad Doberan

Dr. Lutz Baumbach schlägt Alarm: „Leider muss ich täglich impfwillige Schülerinnen und Schüler sowie Personen unter 30 Jahren abweisen, weil Woche für Woche die bestellten Impfdosen an Biontech extrem unter das erforderliche Maß beschränkt werden“, macht der Facharzt für Kinderchirurgie in Bad Doberan deutlich. „Eine Ersatzlieferung an Moderna ist keine Alternative, da dieser Impfstoff für diesen Personenkreis nicht zugelassen ist.“ Deshalb hat sich Baumbach jetzt mit einem offenen Brief direkt an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt: „Es ist nahezu unerträglich, die Aufforderungen der Politik zu hören, das Impfen zu beschleunigen, wenn immer wieder Zwangsbremsungen wegen fehlenden Impfstoffs über uns hereinbrechen. Bitte beschaffen Sie uns die nötigen Mengen an Impfstoffen und zwingen Sie uns nicht ständig, in einem Mangelzustand Impfwillige zurückweisen zu müssen.“

Das Gesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für Biontech/Pfizer angekündigt, damit das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommt. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was vermieden werden müsse.

Viel Engagement bei Impfkampagne

Er selbst sei am 11. November an Covid-19 erkrankt und inzwischen „ausreichend wiederhergestellt“, erklärt Lutz Baumbach: „Am 25. November habe ich das Impfen wieder aufgenommen – meine Kollegen in unserer chirurgischen/kinderchirurgischen Gemeinschaftspraxis und ich impfen täglich nach Sprechstundenschluss.“ Samstags kämen zusätzlich etwa 140 bis 150 Personen dazu: „Darüber hinaus habe ich in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in meinem Heimatort Börgerende-Rethwisch zweimal wöchentlich ein freies Impfen mit jeweils etwa 50 Impfungen organisiert – ähnlich haben wir bereits im Sommer agiert.“

Hier gibt es freie Impftermine Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen oder sich den Booster holen möchte, kann das in den kommenden Tagen ohne Anmeldung oder Termin in Bad Doberan, Kröpelin, Satow, Rethwisch und Parkentin machen. Ein mobiles Impfteam kommt am Donnerstag, 9. Dezember, nach Bad Doberan. Dieses ist von 9.30 bis 17 Uhr in der Sporthalle Bad Doberan, Verbindungsstraße 3. Verimpft wird das Vakzin von Biontech/Pfizer oder Moderna. Der Facharzt für Allgemeinmedizin Jörn von Campenhausen bietet in seiner Praxis in Kröpelin, Rostocker Straße 6, am Sonnabend, 11. Dezember, von 10 bis 14 Uhr Impfungen ohne Terminanmeldung an. 300 Moderna-Impfdosen stehen für die Erstimpfung sowie Boosterimpfungen fünf bis sechs Monate nach Zweitimpfung zur Verfügung. Geimpft wird ab 30 Jahren. Ein mobiles Impfteam kommt am 16. Dezember nach Satow. Hier können sich von 9.30 bis 17 Uhr Einwohner der Gemeinde Satow unabhängig einer Priorisierung eine Impfung gegen das Coronavirus holen. Geimpft wird in der Mehrzweckhalle, Seestraße 9, mit dem Vakzin von Moderna. In Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde bietet Dr. Lutz Baumbach in der Kirche in Rethwisch mittwochs und freitags jeweils in der Zeit von 18 bis 19 Uhr Impfungen gegen Covid-19 mit dem Impfstoff von Moderna für Personen über 30 Jahren an. Die Impfaktion ohne Anmeldung geht bis zum 17. Dezember und wird am 5. Januar 2022 im gleichen Rhythmus wieder aufgenommen. In Parkentin bietet Frau Dr. med. Bendig am Samstag, den 18. Dezember, ab 10 Uhr in den Gemeinderäumen (Rostocker Straße 22) Moderna-Schutzimpfungen an. Um telefonische Anmeldung wird gebeten – ab Montag, den 13. Dezember, täglich 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr unter 0159/90 21 72 707. Im Impfzentrum des Landkreises Rostock auf dem Flughafen Rostock-Laage wird montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 20 Uhr und sonnabends von 9 bis 17 Uhr geimpft. Wer sich hier impfen lassen möchte, muss vorher über die Impfhotline des Landes einen Termin unter der Rufnummer 0385 / 202 711 15 vereinbaren.

Wie Schwesig sei auch er in einem früheren Land aufgewachsen, in dem man lernen musste, mit Mangelerscheinungen zu leben, betont Baumbach. „Doch sage ich ganz ehrlich: Es ist entmutigend und ermüdend, täglich so arbeiten zu müssen. Es geht doch letztendlich um Menschenleben.“ Er verstehe seine direkten Worte an die Ministerpräsidentin als „Hilfeschrei eines Bürgers“, stellt Lutz Baumbach klar: „Manchmal möchte ich mich schon mit einem Schild in der Hand neben den Eingang der Staatskanzlei setzen – doch ist es in dieser Zeit wohl sinnvoller, zumindest ältere Bürger mit Modena zu impfen.“

Ärzteverband: Impffortschritt wird durch Politik ausgebremst

Auch Ärzteverbände beklagen, dass nicht genug Impfstoff geliefert wird, um das Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten zu erreichen. „Inzwischen sind 14 Millionen Menschen in Deutschland geboostert, davon zehn Millionen in den Praxen“, sagt etwa der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen. „Bei diesem Tempo ist das Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten nicht völlig unrealistisch.“ Was die Praxen derzeit leisteten, sei enorm, so Gassen: „Der Impffortschritt wird aber durch die Politik immer noch ausgebremst.“

Für die Impfungen in dieser Woche hätten Vertrags- und Betriebsärzte sowie der Öffentliche Gesundheitsdienst bereits unter der Vorgabe von Höchstbestellmengen zusammen rund 6,5 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffes geordert. „Geliefert werden wohl aber nur 2,9 Millionen Dosen und damit weniger als die Hälfte“, kritisiert der Mediziner und betont. „Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen durch die Politik – die Praxen müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Bestellungen auch vollständig und rechtzeitig geliefert werden.“

Kritik an früherem Gesundheitsminister

Bereits in den vergangenen Wochen hatten Hausärzte unter anderem in Bad Doberan und Kröpelin ihrem Impf-Frust Luft gemacht. So sprach etwa der Doberaner Allgemeinmediziner Dr. Nils Akkermann mit Blick auf den früheren Amtsinhaber Jens Spahn (CDU) von einem „unfähigen sogenannten Gesundheitsmister“: „Einerseits kündigt er an, dass wir jetzt mit den Impfungen richtig loslegen sollen, und am nächsten Tag heißt es: nö, nö, aber nicht mit Biontech – das kann man doch niemandem mehr erklären.“ Auch der Allgemeinmediziner Jörn von Campenhausen aus Kröpelin fand kritische Worte: „Ich bin nur noch fassungslos – sämtliche Äußerungen und Vorschläge von Jens Spahn und dem Gesundheitsministerium sind nur noch absurd.“

Dr. Lutz Baumbachs Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig endet mit einem einfachen, aber klaren Satz: „Bitte helfen Sie uns!“ Denn die Zeit drängt.

Von Lennart Plottke