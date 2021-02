Kühlungsborn

Zufahrt zum Parkplatz, Zufahrt zum Hafenhaus, Zufahrt zum Reiterhof – und das alles auf engstem Raum: An der Verkehrssituation am Fulgen muss sich etwas ändern. „Der Verkehrsfluss ist ungeordnet“, sagte Bauamtsleitern Peggy Westphal. Am Kreisverkehr an der Hafenstraße treffen Autos, Radfahrer, Fußgänger, landwirtschaftlicher Verkehr und Bootstrailer aufeinander. Nach Angaben der Bauamtsleiterin stelle vor allem der Höhenunterschied zwischen der Parkplatzzufahrt und der Straße daneben eine Gefahr dar. „Hier ist es immer wieder zu stürzen gekommen.“ Deshalb soll das Areal nun umgestaltet werden.

Es entsteht eine Straße auf einer Ebene mit einem Fußweg auf der linken Seite. Von ihr zweigt die Zufahrt zum Parkplatz ab. Die Schrankenanlage wird ein Stück weiter in Richtung Hafenhaus versetzt. Während die Autos weiterhin von dort aus auf das Gelände gelangen, sollen sie es künftig nur noch auf der hinteren Seite des Areals in Richtung Reiterhof kurz vor dem Bahnübergang wieder verlassen können. Auch die behindertengerechte Toilette im Hafenhaus wird über eine Rampenanlage besser zu erreichen sein.

Hot Spot und Parkleitsystem

Vor dem Parkplatz sollen Radfahrer, die aus dem Wald kommen, die Möglichkeit haben, sich zu orientieren. Zudem will das Bauamt eine Freileitung der Telekom und Leerrohre – beispielsweise für die Breitbandversorgung – in die Erde legen lassen. Über diese könnte der Parkplatz dann außerdem an ein dynamisches Parkleitsystem angeschlossen werden. Geplant ist darüberhinaus die Errichtung eines Hot Spot.

Der Parkplatz selbst bleibt, wie er ist. Für die Umgestaltung von Ein- und Ausfahrt werden sich allerdings ein paar Stellplätze verschieben. Insgesamt 146 Fahrzeuge finden am Fulgen Platz, es gibt vier Behindertenparkplätze.

Das Bauamt geht davon aus, dass die Arbeiten im März beginnen können. Das sei natürlich von der Witterung abhängig. Es rechnet mit einer Bauzeit von etwa vier bis fünf Monaten. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 400000 Euro.

Im Bauausschuss regte Norman Ruß (Kühlungsborner Liste) an, am Kreisverkehr auch eine Haltestelle für den Bäder-Molli einzurichten, der dort wendet. Das sei durchaus möglich, sagte Bauamtschefin Peggy Westphal.

Von Cora Meyer