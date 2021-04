Bad Doberan

Endlich ist wieder Partytime im Sharks der Münsterstadt. Am 1. Mai ab 17 bis ein Uhr nachts legen acht DJ auf, wenn auch nur online. Sie sind über einen Livestreame zu sehen und hören. Der Spaßfaktor dürfte dennoch gegeben sein. „Wir feiern unser 15. Sharks-Jubiläum“, lässt David Wickborn wissen. Er betreibt seit 2019 das Sharks gemeinsam mit seiner Frau Nadine Wickborn, die dort die Leitung übernahm.

Mitfeiern über Stream

Wer mitfeiern möchte, der kann sich über einen Link über www.doberan-feiert.de kostenfrei auf Youtube einklicken, sowie einem Kanal für DJ und Gamer, der sich Twitch nennt. „Unsere Gäste haben die Möglichkeit, sich dabei auch mit uns über den Chat zu unterhalten und Musikwünsche abzugeben, sodass wir miteinander agieren“, sagt Wickborn. „So müssen sie nicht nur zuschauen“, ist seine Idee. „Wir haben Highend Kameras die hohe Qualität bei der Übertragung liefern.“

DJ spielen jeweils eine Stunde für Zuschauer

„Jeder DJ spielt eine Stunde. Sie alle dürften Sharksgängern bekannt sein, denn sie spielten bereits bei uns. Von Oldies, über Partymusik bis Elektronik ist alles dabei und für jeden Geschmack. “ Für Stimmung mit Licht ist ebenfalls gesorgt. Das Zuschauen wird so zu einem echten Genuss. „Das sieht schick aus. Ich stell mir vor, wie die Leute Zuhause im Wohnzimmer tanzen oder in der Küche beim Essen zubereiten. Natürlich nur in der Personenzahl die erlaubt ist.“ Er hofft, dass viele dabei sind. „Endlich einmal wieder den Alltag vergessen und abschalten. Das ist doch was.“

T-Shirt mit Jubiläumsdruck und andere Sharks-Neuheiten

Und es gibt etwas Neues im Hause Wickborn: „Wir haben Merchandisings wie Basecaps, Mützen, Jutebeutel, Schlüsselanhänger sowie Pullover. T-Shirts zu diesem besonderen Tag auch mit einem 15-Jahre Jubiläums Druck, die wir an diesem Abend anbieten.“ Eine Erinnerung an diese doch sehr ungewöhnliche Sharks-Party in Bad Doberan. Außerdem unterstützten Fans damit die Veranstaltung, denn Kosten entstehen dabei auch und die Wickborns hatten in der Zeit der Schließung nur Ausgaben.

Im Gespräch bleiben

Das sie bis jetzt durchhielten ist ihrer eiserner Disziplin und großer Sparsamkeit zu verdanken. „Dafür hatten wir jetzt mal die Zeit so etwas zu organisieren. Fanartikel wollten wir schon lange haben“, sagt Wickborn. „Wir möchten im Gespräch bleiben und sind voller Zuversicht, dass es irgendwann wieder losgeht und wir alle gemeinsam wieder Spaß haben können, bevor wir das noch verlernen.“

„Anfang April haben wir uns das einfallen lassen, weil wir möchten, dass die Leute mal abschalten, einfach nur Spaß haben und mit uns das Jubiläum begehen.“ Das Sharks soll nicht in Vergessenheit geraten nach fast einem Jahr Schließung. Die Party wird coronakonform ablaufen, sagt er. „Wir haben mit der Polizei gesprochen. Nicht dass jemand auf den Gedanken kommt, die Leute feiern direkt bei uns.“ Im Sharks werden nur die Betreiber, Techniker und DJ sein. „Keine Zuschauer auf jeden Fall. Jeder ist getestet und nach jeder DJ- Runde wird das Pult gesäubert.“

Durchhalten – aufgeben ist keine Option

„Wir hatten bisher ein Jahr auf und ein Jahr wegen Corona geschossen“, so Wickborn. „Es ist auch für uns nicht einfach, aber aufgeben werden wir nicht.“ Ein Wasserschaden kam auch noch hinzu. „Wir mussten im vergangenen Jahr den Wasserschaden beheben und bauten auch um. Drei Wochen konnten wir danach nur öffnen, dann kam die Schließung“, sagt er. „Wir lassen uns dennoch nicht unterkriegen. Vielleicht können wir ja in diesem Jahr wieder über den Barbetrieb öffnen“, hofft Wickborn. Die Idee, dass Bad Doberan Modellstadt für Coronalockerungen werden könnten, wie es der Bürgermeister der Stadt Jochen Arenz anstrebt, lässt David Wickborn auf bessere Zeiten hoffen.

„Wir werden jede Möglichkeit nutzen. Allerdings können wir, sollte es noch strenger werden mit den Abstandsregeln, nicht für nur 20 Leute aufmachen.“ Schon 2020 war der Betrieb mit maximal 60 Personen schwer zu durchzustehen. „Mit weniger bringt es gar nichts und wir müssten auch einfach zu viel drauflegen.“ Bis zu 200 Gäste waren es in Hochzeiten.

Eigentlich hatte sich das Paar auch etwas Besonderes für den diesjährigen Herrentag ausgedacht, auch das fällt nun flach. „Planungssicherheit gleich Null.“ Deshalb wünscht er sich, „dass viele am Streaming teilnehmen. Das ist einmalig und ein Angebot aus dem Alltag mal auszusteigen.“ Spazierengen gehen sei zwar mal ganz schön, so der vierfache Vater, der jetzt viel mit seinem Jüngsten Zeit verbringt und Kinderwagen schiebt. „Aber das ist ja nun nicht alles. Leute, macht mit, seid dabei. Es wird toll!“