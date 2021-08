Zum Kloster-Jubiläum: Verein präsentiert Althöfer Geschichten

Althof

Ein kleiner Ortsteil mit großer Vergangenheit, betrachtet aus ganz persönlichen Blickwinkeln seiner Bewohner – im jetzt erschienenen Buch „850 Jahre Althof – Geschichte und Geschichten“ finden sich auf gut 160 Seiten viele Anekdoten und Erinnerungen, dazu unzählige, bislang noch unveröffentlichte Fotos. „Wir konnten 19 Autoren für unser Buch gewinnen, es gibt insgesamt 23 Beiträge“, sagt Joachim Frenkel vom federführenden Althof-Verein. „Dabei kommen aktuelle Bewohner und auch ,Ausgewanderte’ wie etwa aus Berlin, Rostock oder Rheinland-Pfalz zu Wort. Viele halten dabei auch Rückschau auf ihre Kindheit im Ort.“

Geschichte und Geschichten: So sieht das neue Buch über Althof aus. Quelle: Lennart Plottke

Seit November vergangenen Jahres haben sich umtriebige Althöfer ganz konkret damit beschäftigt, ihre ganz eigene Geschichte in einem Buch zusammenzufassen. „Vor einigen Jahren haben wir im Ort ja schon unsere Informationstafeln aufgestellt“, sagt Joachim Frenkel. „Da war bereits einiges an Material vorhanden – darauf konnten wir aufbauen.“ In den vergangenen Monaten hätten die Vereinsmitglieder im Ort für ihre Idee geworben und jede Menge Material gesammelt, sagt Christel Frenkel: „Viele Althöfer haben uns dazu auch Bilder geliefert – insbesondere die neuere Geschichte und die Zeit nach der Wende ist dabei sehr interessant.“

Viele neue Aspekte zur Historie und Landschaft

Ob eine detaillierte Zeittafel, Wissenswertes über die frühe Zeit des Wirtschaftshofes um 1552, die Landwirtschaft in der DDR oder erhebliche Landschaftsveränderungen: „Wir haben viele neue Aspekte gefunden“, sagt Joachim Frenkel. „Vor allem mit Blick auf die Wegebeziehungen hat sich im Laufe der Jahre einiges verändert – ins benachbarte Hohenfelde gab es früher beispielsweise eine völlig andere Verbindung.“

Dabei soll das neue Buch auch ergründen, wie der kleine Ort nach erster Zerstörung schon im Jahr 1179, nach Überfällen im Mittelalter, dem Dreißig- und Siebenjährigen Krieg und nach napoleonischer Besatzung so alt werden konnte, sagt Joachim Frenkel: „Aktuell hat Althof 179 Einwohner – glückliche Fügungen und Lebenswillen haben hier die Weichen gestellt.“ Und so heißen die Geschichten dann auch „Von der LPG ,Einigkeit’ Althof bis zur LPG ,Empor’ Rethwisch“, „Kindheit in Althof“, „Kleiner Rückblick auf das Althöfer Leben – es begann hier genau vor 33 Jahren“ oder „Ich lebe gern hier“.

Damit das gesammelte Werk überhaupt erscheinen kann, habe sich neben 20 Sponsoren auch die Stadt Bad Doberan „enorm ins Zeug gelegt“, macht Frenkel deutlich. „Wir wurden finanziell gut unterstützt.“ 150 Exemplare sind zunächst erhältlich – nach telefonischer Voranmeldung bei Familie Frenkel oder Familie Steinke. Kostenpunkt: 850 Eurocent – in Anlehnung an das Gründungsjubiläum des Zisterzienserklosters Doberan in Althof.

Großer Festtag am 18. September

In der Ruine der Klosterscheune soll es am 18. September einen großen Handwerkermarkt geben. Quelle: Lennart Plottke

Um dieses Jubiläum gebührend zu würdigen, ist darüber hinaus am 18. September ein großer Festtag geplant. „Von 11 bis 17.30 Uhr organisieren wir in der Ruine einen traditionellen Handwerkermarkt mit begleitender Mittelaltermusik der Gruppe ,Scherbelhaufen’“, sagt Vereinsmitglied Ralf Steinke. „Dazu gibt es wieder Kulinarisches von der ,Knoblauchfront’.“ Ein Höhepunkt: Um 18 Uhr hält Bischof Tilmann Jeremias auf der Wiese vor der Kapelle Althof einen ökumenischen Gottesdienst – organisiert unter anderem von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan sowie der Katholischen Pfarrgemeinde.

„Der Aufwand ist schon riesengroß“, bekennt Ralf Steinke. „Wollen wir hoffen, dass die Veranstaltungen mit Blick auf die Corona-Zahlen in knapp vier Wochen wie geplant stattfinden können.“

Info: Das Buch „850 Jahre Althof – Geschichte und Geschichten“ kann bei den Althöfer Familien Frenkel (Tel. 0170/93 54 701) und Steinke (038 203/14621) bestellt werden.

Von Lennart Plottke