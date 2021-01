Bad Doberan

Zum dritten Mal innerhalb von sechs Jahren sucht Bad Doberan eine Leitung für die Tourist-Information Bad Doberan. Der Vertrag von Tourismus-Chefin Danielle Zimmermann wird zum 31. März aufgelöst. Über die Hintergründe der Kündigung ist wenig bekannt. Aus Stadtvertreterkreisen ist zu hören, dass es mehrere Vorfälle gegeben habe, die am Ende zur Kündigung führten. Stadt und Danielle Zimmermann haben Stillschweigen vereinbart. Den Tourismus in der Stadt bremse der erneute Wechsel an der Spitze aus, ist eine Mehrheit der Stadtvertreter der Meinung. Wie sich dieser entwickeln soll, dafür gibt es konkrete Vorstellungen.

Claudia Timm (Für Doberan) sieht die Entwicklung gebremst, wenn die Kontinuität fehle. „Jemand Neues muss sich immer einarbeiten.“ Dadurch würden auch angeschobene Projekte erst einmal zurückgestellt. Für Bad Doberan sieht sie großes Potenzial, vor allem wenn sie an Rennbahn und Baumwipfelpfad denke. „Ich glaube, die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität der Stadt sollten noch erhöht werden.“ In der Vergangenheit wurden Projekte realisiert: „Die Sommerrodelbahn bewährt sich seit vielen Jahren.“ Ideen für die Zukunft: Hinterhöfe in Bad Doberan an einem Tag im Jahr öffnen oder ein Rundgang für Kinder, bei dem diese spielerisch die Geschichte der Stadt erfahren.

Ständiger Wechsel ist Qualitätsverlust für die Stadt

Der ständige Wechsel in der Tourist-Information sei Qualitätsverlust, sagt Harry Klink (Freie Wähler/KuSS). Ihn machen an sich die Personalwechsel in der Stadt betroffen, „weil kreative Leute wohl keine Chance haben“. Unter anderem bezieht er sich dabei auf den Wechsel der Geschäftsführung der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH Bad Doberan. Für den Tourismus sehe er in den vergangenen Jahren keine positive Entwicklung. „Die Entwicklung Heiligendamms wird gebremst“, sagt Harry Klink und nennt als Beispiel die Ablehnung des Terrassenbaus und den Streit ums Grundstück mit Investor Klaus König für das Servicecenter. „ Bad Doberan ist eine schöne Stadt, aber der Tourismus wartet auf die Explosion. Wir haben mehr Potenzial.“

„Es ist schöner, wenn man Kontinuität hat, aber von einer Person alleine hängt die Entwicklung des Tourismus nicht ab“, ist Hartmut Polzin ( SPD) der Meinung. In den vergangenen Jahren sei vieles passiert, die Sommerrodelbahn sei eine Bereicherung. „Was sich in Bad Doberan nicht nach vorn entwickelt hat, ist die Bettenzahl.“ Da wünsche er sich von der Stadt, dass diese sich darum kümmert. „Das ist nicht einfach, weil man immer einen Investor braucht“, so Polzin. Auch das Tourismuskonzept der Stadt empfiehlt die Ansiedlung weiterer Beherbergungsbetriebe.

Auf das touristische Marketing habe es schon Auswirkungen, wenn keine Kontinuität herrsche, so Mario Derer ( CDU). Allerdings sei die Leiterin ja keine Einzelkämpferin und habe ein Team hinter sich, welches nach wie vor da sei.

Bad Doberan medial mehr präsent geworden

Bestimmt bremse es die Entwicklung aus, wenn die Leitung immer wechselt, aber wenn es notwendig sei, dann ist das so, kommentiert Tim Schwanbeck, JA-Fraktionsvorsitzender. In der vergangenen Zeit sei Bad Doberan vor allem medial mehr präsent gewesen, wurden neue Veranstaltungen, wie die Oldtimer-Fair, ins Leben gerufen. „Da ist noch Luft nach oben.“ Die JA-Fraktion habe die Idee, eine Prioritätenliste zu erstellen, was für den Tourismus entwickelt werden soll, „so dass wir einen festen Fahrplan haben.“

Tourismus-Chefs in Bad Doberan Danielle Zimmermann, Februar 2019 bis März 2021. Der Vertrag wurde aufgelöst. Franziska Kreuzfeldt, Februar 2018 bis Februar 2019. Sie ist seit 1. Oktober 2010 Mitarbeiterin der Tourist-Information und hatte die Leitung übergangsweise übernommen, nachdem ein Kandidat, der die Zusage erhalten hatte, abgesprungen war. Zudem wollte die Stadt das Tourismuskonzept abwarten, das dann im September 2018 beschlossen wurde. Andrea Lang, 1. Februar 2016 bis Februar 2018. Ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Kerstin Morgenroth war viereinhalb Jahre Leiterin der Tourist-Information bevor sie zum 31. Dezember 2015 die Stelle aufgab und zum Landkreis Rostock wechselte.

Ein Personalwechsel sei immer schwierig, sagt Heike Ohde (Bürgerbund), aber er habe keine Auswirkungen auf die touristische Entwicklung. „Ich finde, Bad Doberan entwickelt sich trotz der vielen Wechsel gut.“ Vieles sei angeschoben: der örtliche Wechsel der Tourist-Information, der Baumwipfelpfad. „Die Klostervogtei ist gemacht worden, ebenso der Palaisgarten. Es hat sich vieles zum Positiven verändert.“ Verbesserungsmöglichkeiten gebe es immer. „Man könnte das Augenmerk mehr auf den Gesundheitstourismus legen.“

Vom Tourismuskonzept noch nicht viel umgesetzt

Durch den ständigen Wechsel könnte die touristische Entwicklung nicht richtig voranschreiten, sagt Hannes Roggelin (UDI). „2018 wurde für viel Geld das Tourismuskonzept vorgestellt. Ich muss heute feststellen, dass die meisten Dinge daraus noch nicht umgesetzt worden sind.“ So seien Ziele der Gesundheitstourismus und die Steigerung der Bettenzahl gewesen. „Der Wunsch im Konzept waren auch mehr Läden, die die Attraktivität erhöhen. Mit Ausnahme vom Kaufmann’s Laden haben wir die nicht bekommen.“ Die Entwicklung sei schleppend und nicht so vorangeschritten, „wie wir uns das erhofft haben“. Positiv sei jedoch die Öffentlichkeitsarbeit, in die investiert worden sei.

Karin Schwede (Bürger für Bürger) sieht in der erneuten Suche nach einer Leitung keine Auswirkungen. „In den vergangenen sechs Jahren ist auch was passiert.“

„Ich denke, es liegt nicht an einer Leitung, ob Tourismus funktioniert oder nicht“, sagt Andreas Jahncke (JUS). Natürlich sei ein ständiger Wechsel aber nicht förderlich. Die Entwicklung des Tourismus sei ausbaufähig, aber die Stadt brauche sich nicht zu verstecken in Bezug auf Kulturnacht, Kneipennacht oder Kindertag. Diese Ereignisse lockten Gäste aus der ganzen Region an.

Danielle Zimmermann habe einiges vorangebracht in der Stadt, so Hans-Dieter Kleine (Doberaner Liste). „Ich glaube, die Stadt ist auf dem richtigen Weg“, sagt er und nennt als Beispiele für die touristische Entwicklung die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes oder den Bau des Baumwipfelpfades. Dabei eine Kontinuität beim Personal zu haben, sei wünschenswert.

Von Anja Levien