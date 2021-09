„Zuparken“-Festival in Kägsdorf startet: Die Bullis rollen an

Kägsdorf

Die ersten Kite-Surfer sind an diesem Donnerstagmittag bereits kurz nach 12 Uhr im Wasser. Aus den Lautsprecherboxen klingt entspannte Musik. Und im Minuten-Takt rollen sie an – die Bullis, die sich aus ganz Deutschland auf den Weg Richtung Kägsdorfer Strand gemacht haben. Denn zum nunmehr 15. Mal steigt hier das viertägige „Zuparken“-Festival.

„Das ist ein guter Spot für Südwest-Wind“, sagt Malte Segert, der mit seinem Bulli aus Hamburg an die Mecklenburger Ostseeküste gekommen ist. Und auf den letzten Kilometern war er dabei nicht allein: Auch in diesem Jahr wird die gemeinschaftliche Anfahrt in sogenannten „Runs“ zelebriert. Der „West Coast Run“ sammelt alle Kolonne-Motivierten aus der Hamburger Gegend ein, während der „East Coast Run“ aus Rostock von der Haedge-Halbinsel im Stadthafen Richtung Kägsdorf losgerollt ist.

Beim „Zuparken“-Festival kommen auf der Ostsee vor Kägsdorf auch die Kite-Surfer auf ihre Kosten. Quelle: Lennart Plottke (OZ-Archiv)

„Ist am Ende schon ein ganz schönes Gezuckel übers Land“, findet Vanessa Schömann. Die 31-Jährige ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei und hat es sich in Segerts Bulli auf dem Beifahrersitz gemütlich gemacht: „Aber dafür sind wir dann in Kägsdorf fast unter uns – ein bisschen wie am Ende der Welt.“ Gut 1000 surf- und bullibegeisterte Leute verwandeln den Strandparkplatz bis Sonntag zu einem riesigen Camping-Areal. Sie kommen aus Dresden, Bremen, Stade und München – oder sogar aus Spanien und Norwegen. „Wenn man sich überlegt, wie die Leute hier angefangen haben, ist das schon unglaublich“, sagt André Westphal, der seit Jahren extra zum „Zuparken“ aus Hannover anreist. „Zur Premiere 2006 haben sich in einem kleinen Winkel neben dem Parkplatz gerade mal 30 Busse verirrt, die Bühne bestand aus Euro-Paletten.“

Alle Altersgruppen machen Festival zur Familienveranstaltung

Heute ist das „Zuparken“ fast schon eine Familienveranstaltung. „Nahezu alle Altersgruppen sind vertreten, Eltern bringen ihre Kinder mit – das Miteinander steht im Vordergrund“, macht der 38-Jährige deutlich. „Und auch wenn es mittlerweile mehr als 1000 Menschen sind – irgendwie kennt jeder jeden. Der Kreis ist nur ein bisschen größer geworden.“

Entspannte Atmosphäre bei Picknick und Gesprächen zwischen Bullis und Zelten – wie hier im Jahr 2014. Quelle: Vanessa Kopp

Was Kägsdorf so einmalig macht: „Man kann mit seinem Bulli vier Tage direkt am Strand stehen, dazu kommen in der Regel gute Wetterbedingungen“, erklärt Westphals Mitfahrerin Mandy Troike. Neben individuellen Ausritten auf dem Wasser punktet das Festival mit gemeinsamen Workshops im Wind- und Kitesurfen, Wellenreiten sowie Stand Up Paddling. Darüber hinaus messen sich die Sportler in Surfcontests und haben die Möglichkeit, das neueste Material kostenlos zu testen.

Bereich rund um den Strand ist großräumig abgesperrt

Direkt am Strand sorgen Bands und DJs dazu für eine stimmungsvolle Untermalung. Wie das musikalische Line-up genau aussehen wird – darüber schweigen sich die Veranstalter im Vorfeld schon traditionell aus und setzen auf den Überraschungseffekt. „Ist doch für die jungen Leute eine super Sache“, findet Inge Spiller und hält vor dem Festivalgelände kurz mit ihrem Fahrrad an. Normalerweise macht die 71-jährige Berlinerin fast täglich auch einen kleinen Abstecher an den Strand. „Jetzt ist dieser Bereich hier eben bis Sonntag abgesperrt“, nimmt es die Urlauberin sportlich. „Na und – dann gucke ich mir am Montag an, wie das Gelände nach der ganzen Party aussieht.“

„Jetzt ist dieser Bereich eben abgesperrt – dann gucke ich mir am Montag an, wie der Strand nach der ganzen Party aussieht.“ Inge Spiller (71), Urlauberin aus Berlin Quelle: Lennart Plottke

Apropos Gelände: Nicht nur in diesem Jahr findet das „Zuparken“ im September statt. Um die heimischen Vögel während ihrer Brutzeit zu schützen und langfristig das Naturschutzgebiet um den Riedensee zu erhalten, hat die Bulli-Fangemeinde den Festival-Termin jetzt dauerhaft vom Juli in den Spätsommer verlegt. „Gerade mit Blick auf die heute auch wieder fast herbstlichen Wetterbedingungen wird das schon eine kleine Umstellung“, sagt Malte Segert und nimmt, während draußen der Regen wieder stärker wird, noch einen warmen Schluck Tee aus der Thermoskanne. „Das ist aber alles zweitrangig“, meint der 34-jährige Hamburger. „Ich bin so froh, dass wir uns in diesem Jahr hier alle wieder treffen können. Dieses gemeinsame Zusammenkommen und einfach Zeit miteinander verbringen – das hat echt gefehlt.“

Von Lennart Plottke