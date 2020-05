Rerik

Neue Nutzung für die Mutter-Kind-Klinik in Rerik: Das Land Mecklenburg-Vorpommern richtet hier vorübergehend eine Quarantänestation ein. Untergebracht werden Asylbewerber, die mit positiv auf Corona getesteten Personen in Kontakt gekommen sind.

Anlass dafür waren zahlreiche Infektionen Ende März in der Asylbewerber-Erstaufnahme in Stern Buchholz bei Schwerin. Dort hatten sich insgesamt acht Mitarbeiter und 20 Geflüchtete infiziert. 74 Kontaktpersonen mussten sich daraufhin in Quarantäne begeben. „Das bedeutet für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung“, teilte das Innenministerium mit.

„Um zukünftig besser auf Quarantäne-Anordnungen der Gesundheitsämter reagieren zu können, hat das zuständige Landesamt für innere Verwaltung auf Vermittlung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit eine weitere Ausweichunterkunft angemietet.“ Genutzt wird dafür ein Teil der Klinik in Rerik. Er könne nach Angaben des Innenministeriums mit maximal 50 Personen zur Überwachung angeordneter häuslicher Quarantäne belegt werden.

Entspannung für andere Einrichtungen

„Wir haben zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juni geschlossen – mit der Option auf monatliche Verlängerung“, sagt die Sprecherin des Innenministeriums, Marion Schlender. Maximal soll die Einrichtung bis Ende Oktober genutzt werden. „Das Kündigungsrecht gilt auch für den Träger, sollten bis dahin die geltenden Regelungen gelockert werden.“ Dann solle er die Möglichkeit haben, die Klinik wieder mit Patienten zu belegen.

Das Land hat zwei zentrale Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete. Neben der in Stern Buchholz noch eine in Nostorf-Horst im Landkreis Ludwigslust-Parchim. „An beiden Standorten gibt es die Möglichkeit, Kontaktpersonen separat unterzubringen“, sagt Marion Schlender. „Aber wir wollten eine weitere Option. Das sei günstiger, wenn viele Personen untergebracht werden müssten.“

Die Einrichtung in Parchim habe es schon vor Corona gegeben. „Die mussten wir schon haben, zum Beispiel, um Leute zu isolieren, wenn Masern kommen“, sagt die Sprecherin des Innenministeriums. Um solche Situationen zu meistern und die anderen Einrichtungen zu entzerren, sei ein weiterer Standort wichtig gewesen.

Gute Voraussetzungen in Rerik

„Den haben wir mit der Einrichtung in Rerik gefunden“, sagt sie. „Lage und Logistik sind günstig.“ Der Vorteil dort: Es gibt einen begrünten Innenhof. Dort haben die Behörden einen Zaun gesetzt. So hätten die Bewohner die Möglichkeit, an die frische Luft zu gehen, die Kinder könnten spielen. Gleichzeitig sei es ihnen aber nicht möglich, das Gelände zu verlassen. „Der Zaun wird auch wieder abgebaut, wenn die Klinik wieder für Kurpatienten genutzt wird“, sagt Marion Schlender.

Günstig ebenfalls: „Wir brauchten im Gebäude keine weiteren baulichen Veränderungen, die Bedingungen waren optimal.“ Deutsche Mitbürger könnten sich in der Regel zur Quarantäne in die eigenen vier Wände begeben. Das sei Bewohnern von Gemeinschaftsunterkünften nicht möglich.

Betreut werden die Kontaktpersonen in Rerik vom Malteser Hilfswerk. Nach Angaben der Ministeriumssprecherin seien die Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz. Zusätzlich sei ein Wachmann eines Rostocker Unternehmens vor Ort. Genauso sei es auch in den anderen Einrichtungen.

Zahlen sind moderat

In Nostorf-Horst seien momentan vier Kontaktpersonen in Quarantäne, so Marion Schlender. Sie befänden sich in einem Gebäude, das vorher für die Unterbringung von Asylbewerbern aus Hamburg genutzt wurde. In Stern Buchholz sei ein Gebäudeteil komplett abgetrennt worden – mit separaten Eingängen und einem Zaun. Momentan ist dort niemand untergebracht. In Rerik sind es derzeit nur acht Kontaktpersonen.

Anders als die Einrichtung am Haff ist die in Parchim für infizierte Personen gedacht. Beide Einrichtungen haben in etwa die gleiche Kapazität. Positiv auf das Virus getestet sind allerdings momentan nur vier Asylbewerber.

„Die Zahlen sind sehr moderat momentan“, sagt Marion Schlender. „Das hat aber auch damit zu tun, dass sehr genau auf die Vorschriften geachtet wird.“ Die Asylbewerber hätten erlebt, dass es einschneidende Maßnahmen geben muss und Kontakte rigoros begrenzt würden. „Aber man weiß nie, wie sich die Lage entwickelt.“

Von Cora Meyer