Zurück auf der Bühne: Reriker Theatergruppe probt nach zwei Jahren Pause wieder

Rerik

Der in der Mitte zögert, sich fallen zu lassen. Er denkt vielleicht: Was, wenn mich niemand auffängt? Doch rings um ihn herum stehen viele, die ihre Hände ausstrecken, um ihn zu halten. Jürgen Wicht schaut sich genau an, wie sich der Proband verhält. Hat er Angst, oder vertraut er seiner Gruppe?

Wicht ist Vollprofi, Schauspieler sowie Diplom-Puppenspieler und seit Januar der Regisseur und Schauspieltrainer von „ theatersansibar“. Einer Gruppe bestehend vorwiegend aus Rerikern, die sich dem Theaterspiel verschrieben haben unter dem Motto: Rerik spielt für Rerik.

„Noch sind wir auf der Suche nach einem passenden Stück für uns. Es sollte in Richtung Komödie gehen“, sagt Wicht. „Außerdem würden wir uns über weitere Mitglieder freuen. Mitbringen brauchen sie nur sich selbst und die Lust am Schauspiel.“ Denn seit Januar treffen sie sich wieder regelmäßig immer montags um 19 Uhr.

Reriker vermissen Theatergruppe

Die Theatermitglieder werden jedoch langsam ungeduldig, wollen endlich wieder Texte lernen. Viele Reriker vermissten die Akteure, die sich als „ theatersansibar“ einen Namen machten und pausierten. „Das haben uns viele immer wieder bestätigt“, sagt Dietbert Korge, Mann der ersten „ theatersansibar“-Stunde. Auch seine Frau Hannelore steht mit ihm auf der Bühne. Gründe für die Auszeit: Es gab Veränderungen in der Gruppe und es fehlte an einem Regisseur.

Der ist mit Jürgen Wicht gefunden. Er hat Erfahrung mit Laienschauspielern und ist künstlerischer Leiter der „Gruppe 11“ in Neuburg. Der 58-Jährige absolvierte sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „ Ernst Busch“ in Berlin. Seit 1998 ist Wicht Freiberufler mit eigenem Theater. Mit dem Ostseebad verbindet ihn seine jährliche Tätigkeit als künstlerischer Leiter des kleinen Theaterfestivals in Rerik.

Knapp zwei Jahre war „ theatersansibar“ nicht mehr im Einsatz und die Schauspieler sind ein wenig eingerostet, weswegen Jürgen Wicht viel mit ihnen probt. „Mit Herrn Wicht haben wir wieder ordentlich Substanz und können loslegen“, sagt Karl-Heinz Weiß. „Ich kann das doch nicht sein lassen“, sagt Karen Siegert. Sie war die langjährige Reriker Pastorin, ist leidenschaftliche Schauspielerin und nun Ruheständlerin.

Theaterstücke für Rerik geschrieben

„Es gab eine kleine Vorgruppe, da führte ich Regie. Wir spielten aber nur Kleines“, sagt sie. „Dann wollten die Mitglieder weitergehen. Es gab den Glücksfall, dass Barbara Frank 2007 zu uns kam“, so Karen Siegert. Sie schrieb das Theaterstück „Der Sprung“ nach dem Roman von Alfred Andersch. Frei nach seinem Buch „ Sansibar oder der letzte Grund“ (1957), führte die Regisseurin Barbara Frank interessierte Reriker in die Theaterwelt ein und setzte damit eine Begeisterungswelle in Gang. Sie schrieb noch zwei weitere Stücke zum Buch – bis dahin gab es zwar zwei Filme zum Thema, jedoch noch kein Theaterstück. Danach wurden neue Ideen umgesetzt.

„Der Wechsel“ hießt das Theaterstück zum zehnjährigen Bestehen des Reriker „theatersansibar“ 2017. Quelle: Sabine Hügelland

Noch einmal kam Barbara Frank auf Wunsch der Reriker zurück – sie lebt inzwischen in der Schweiz – und schrieb für die Truppe zum 10. „ theatersansibar“-Jubiläum „Der Wechsel“. Zwischendurch führten unter anderem Xenia Fitzner und von Bianca von Oetzen Regie.

Wie wichtig Intuition für ein Schauspiel sein kann, erfahren die Mimen von Jürgen Wicht. Es geht darum, sich zu vertrauen und aufeinander verlassen zu können. Die Konzentration zu behalten, ist ebenfalls notwendig, gerade für die Truppe, die sich der Schauspielerei nur in der Freizeit widmet.

Übungen zu Schnelligkeit und Logik

Jürgen Wicht beschäftigt die Gruppe anfangs mit scheinbar spielerischen Aktionen, bei denen es um Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Logik geht. Danach ist Schauspiel-Training dran. Hannelore Korge soll sich eine Situation ausdenken und vorspielen. Mehrfach muss sie raus- und wieder reinkommen, und lernt immer wieder dazu. Dann erproben sich die anderen, wie Katrin Arndt, Peter Weide und Dietbert Korge. Jeder darf sagen, wie er das Spiel der anderen empfand, ob die Darstellung glaubwürdig war.

Schnell konnte ihr innerer Schauspiel-Funke von Jürgen Wicht wiederentfacht werden. Jetzt heißt es: „Wie kommen wir zu einem neuen Stück und wer will sich uns anschließen?“ Interessenten können sich bei Dietbert Korge melden: Tel. 038296 / 78309.

Lesen Sie auch:

Von Sabine Hügelland