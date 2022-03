Bad Doberan

Sie sind zurück aus dem Krisengebiet: Auch die letzten der sieben freiwilligen Helfer, die sich am Freitagnachmittag mit Lkw und Transportern auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht hatten, sind in der Nacht zu Sonntag wohlbehalten in der Münsterstadt eingetroffen. „Halb eins waren wir wieder zu Hause“, sagt Andreas Jahncke, einer der Initiatoren des Doberaner Hilfskonvois. „Die vergangenen Stunden haben ganz schön geschlaucht – aber ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat.“

Viel Platz: In den Lagerhallen können noch viele Hilfsgüter aufgenommen werden. Quelle: privat

Ob Isomatten, Schlafsäcke, Decken, Windeln, Babynahrung, Konserven oder auch Schokolade: Hunderte Menschen aus der ganzen Region hatten am Donnerstag und Freitag Kartons und Kisten gepackt und weitere Hilfe besorgt. Beteiligt an der Aktion waren auch Pflegeheime, Kitas, Apotheken sowie viele Unternehmen und Organisationen. Gut 60 Helfer sorgten vor dem Vereinsheim des DFC dafür, dass all die angesammelten Waren und Güter auch einigermaßen geordnet auf die Fahrzeuge geladen werden konnten. „Wir hatten einen kompletten Lkw mit 100 Kubikmetern Volumen mit Hilfsgütern gefüllt, dazu wurden noch ein Anhänger und zwei Transporter ebenfalls bis zur Decke beladen“, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Die Hilfsbereitschaft der Leute war überwältigend.“

1200 Kilometer Richtung polnisch-ukrainische Grenze

Am Freitagnachmittag hatte sich der Tross dann auf die rund 1200 Kilometer lange Tour Richtung Ukraine gemacht. Ziel war der Waimea Logistic Park im polnischen Korczowa – direkt an der Grenze. Organisiert hatte die Tour der Ukrainer Anton Tolstonoh, der seit sechs Jahren in Bad Doberan lebt, dessen Familie in der Heimat aber unmittelbar vom Krieg betroffen ist. „Eine Hilfsorganisation hatte uns die genaue Adresse geschickt und über den Ablauf informiert“, erklärt Andreas Jahncke. „Die Straße zu den Lagern war nur noch für Hilfstransporte offen gehalten – die Polizei hatte alles abgesperrt.“

Im polnischen Logistikzentrum geht das Abladen der Hilfsgüter Hand in Hand. Quelle: privat

Bei ihrer Ankunft Samstagfrüh halb sechs sei es rund um den Logistic Park noch relativ ruhig gewesen, so Jahncke: „Etwa ab halb acht kamen dann unwahrscheinlich viele Transporter, Busse und Pkw aus halb Europa an – wir haben Nummernschilder unter anderem aus Finnland, Dänemark, der Slowakei, Tschechien und Polen gesehen.“ Die meisten Helfer hätten sich aber offenbar aus Deutschland auf den Weg gemacht: „Es waren letztlich genug Leute vor Ort, die uns beim Ausladen helfen konnten.“

Gut so – denn die beiden Zickert-Brüder Jens und Marc hätten mit ihrem Lkw so schnell wie möglich die Heimreise antreten wollen, um am Samstag vor Mitternacht wieder zu Hause zu sein, sagt Jahncke: „Wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das Sonntagsfahrverbot für Lkw in der jetzigen Situation ausgesetzt ist – die beiden konnten sich dann während der Fahrt wenigstens ein bisschen entspannen.“

Kein Bedarf mehr an Bekleidung und Textilien

Der Rest der Doberaner Truppe musste bei null Grad, Schneetreiben und vollkommen übermüdet noch gut zwei Stunden auf ein Ärzteteam warten. „Wir wollten die Medikamente nicht einfach in der großen Lagerhalle abladen“, macht Andreas Jahncke deutlich. „Es war ein großes Gewusel vor Ort – wir sprechen hier von einem Warenwert von bestimmt 20 000 Euro.“ In diesem Zusammenhang auch wichtig: „Wir haben den Hinweis bekommen, dass die Menschen bitte keine Klamotten oder Textilien mehr spenden sollen – die Hallen waren damit schon bis unter die Decke voll.“

Dabei solle man die Rolle der sieben Helfer aus der Münsterstadt auch nicht überbewerten, betont Jahncke: „Wir hatten komfortable Fahrzeuge, konnten uns während der Fahrt abwechseln, sind jetzt wieder zu Hause bei unseren Familien und können uns erst mal ausschlafen.“ Darüber hinaus seien die polnischen Autobahnen top ausgestattet gewesen: „LED-Schilder werden aktuell für die Ukraine-Hilfe genutzt, mit Telefonnummern für mögliche Ansprechpartner in Polen – da kann sich Deutschland noch ein paar Scheiben abschneiden.“

Doberans Hilfstransport vor den Lagerhallen in Polen. Quelle: privat

Auf dem Rückweg habe er unheimlich viele Hilfstransporte und Feuerwehr-Kolonnen gesehen, die ebenfalls auf dem Weg an die Grenze gewesen seien, sagt Andreas Jahncke: „Das war schon überwältigend.“ Mit Blick auf die nach wie vor katastrophale Situation in der Ukraine dürften die Hilfsaktionen auch in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen: „Das Kriegsgeschehen geht ja leider auch weiter.“ Deshalb werde man gemeinsam mit Gemeinden und Vereinen im Umkreis wieder tragfähige Projekte organisieren, so Jahncke: „Das sollte aber gut koordiniert werden.“

Landkreis Rostock soll umhegend Hotline einrichten

Ein Hinweis, der bei Doberans Bürgermeister auf offene Ohren stößt: „Der Landkreis Rostock muss umgehend eine Krisenstelle und eine Hotline für Hilfesuchende und Helfer einrichten“, meint Jochen Arenz. „Zwischen Donnerstag und Sonntag haben allein mich 300 Anfragen erreicht – das muss jetzt professionell bearbeitet werden.“ Täglich kämen Tausende Menschen aus der Ukraine nach Deutschland und auch in den Landkreis, so Arenz: „Die müssen doch vernünftig verteilt werden.“

„Der Landkreis Rostock muss umgehend eine Krisenstelle und eine Hotline für Hilfesuchende und Helfer einrichten.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Ob Wohnungen für Geflüchtete, Übersetzer, Urlaube, Kinderbetreuung, Arbeitsplätze – die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei nach wie vor sehr groß: „Die Leute müssen jetzt auch mitgenommen werden – andere Landkreise sind da schon deutlich weiter.“

Von Lennart Plottke