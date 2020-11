Zweedorf

Die Brücke in der Querstraße in Zweedorf soll saniert werden. Das haben die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Nach Angaben von Bürgermeister Marko Porm soll der Straßenbelag erneuert und auch die Böschung wieder hergestellt werden. Nach der Vollsanierung sollten in den nächsten 15 bis 20 Jahre keine weiteren Arbeiten an dem Durchlass in dem Bastorfer Ortsteil nötig sein, hofft er.

Das Geld für die Maßnahme war bereits in den Haushalt eingestellt worden. Nun hatte die Gemeinde die Arbeiten ausgeschrieben und vier Angebote erhalten. „Sie gingen sehr weit auseinander“, sagte der Bürgermeister auf der Sitzung. Nun wird die Gemeinde gut 50 000 Euro in die Maßnahmen investieren. Damit solle noch in diesem Jahr begonnen werden, sagte Marko Porm.

Von Cora Meyer