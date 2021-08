Die Airpark GmbH hatte die Zulassung für den Flugplatz von einem Verein erhalten, der gar nicht mehr existierte. Zu einem Zeitpunkt, als die GmbH noch nicht gegründet war.

Denn der Fallschirm-Sport-Club Lübeck hatte die Zulassung am 4. Oktober 2001 von der damaligen Flieger Park Consult & Trade GmbH & Co KG übertragen bekommen. Der Verein hatte sich aufgrund wirtschaftlicher Probleme und mehrere Unfälle aufgelöst und wurde am 14. Juni 2006 aus dem Vereinsregister gelöscht. Am 14. Dezember 2006 erst wurde die Zulassung für den Flugbetrieb in Zweedorf auf die damals noch in Gründung befindliche Airpark GmbH übertragen. Ins Handelsregister wurde die GmbH am 29. Dezember 2006 eingetragen.

Dagegen klagte der BUND mit der Begründung, dass zum 14. Dezember 2006 keine gültige Betriebsgenehmigung mehr vorgelegen habe. Das Gericht wies in seiner Urteilsbegründung darauf hin, dass der Flugbetrieb in Zweedorf gleich mehrere Vogelschutzgebiete auf Poel, am Salzhaff und auf Wustrow sowie das FFH-Schutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ stört.