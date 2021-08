Rerik

Der Prozess um die Zulassung des Flughafens Zweedorf bei Rerik (Landkreis Rostock) läuft noch – und jetzt droht auch dem Geschäftsführer Jörg Müller juristischer Ärger. Auf dem Flugplatzgelände hat der Lübecker Christian Krumpeter mehrere Grundstücke gekauft. Laut Bebauungsplan könnten dort Unterkünfte für Gäste des Platzes entstehen. Seitdem sind sich die beiden Männer uneins. Unter anderem geht es um eine Straße, die Christian Krumpeter zur Erschließung des Geländes gebaut hat.

Jörg Müller habe den Bau der Straße jahrelang verzögert, sagt Christian Krumpeter. „Er hat den Planer überzeugt, die Straße leicht anders zu verlegen als vorgesehen. Das habe ich ihm zugestanden.“ Nun hat er jedoch ein Problem: „Die Straße läuft zum Teil auf seinen zwei Flurstücken.“ Jörg Müller räume dort zwar ein Überwegungsrecht ein, jedoch nur, wenn ein Entgelt gezahlt werde. Christian Krumpeter glaubt, dass Absicht dahintersteckt.

Das weist Jörg Müller von sich. „Herr Krumpeter kaufte die Baugrundstücke, übernahm die Erschließungsverpflichtung, trat in alle bestehenden Verträge ein, und der Ärger begann. Er wollte sich nicht an die genehmigte Erschließungsplanung halten und sich über gesetzliche Bestimmungen hinwegsetzen.“ Dagegen sei er, der Flughafen-Geschäftsführer, juristisch vorgegangen.

Straßenbau verursachte hohe Kosten

Christian Krumpeter und seine Frau Purwanti besitzen Grundstücke am Flughafen Zweedorf. Sie sind sich jedoch uneinig mit dem Geschäftsführer des Flughafens. Quelle: Cora Meyer

Er wirft Christian Krumpeter vor, er habe Kosten sparen wollen. Der widerspricht. Das Gegenteil sei der Fall. „Die ausschließlich durch die Wünsche von Herrn Müller entstandenen Mehrkosten für den Bau der Straße betrugen circa 250 000 Euro.“ So habe er sie unter anderem breiter gebaut als erforderlich gewesen wäre. Anschließend sei sie vom Planer und einem Sachverständigen ordnungsgemäß abgenommen worden, sagt Christian Krumpeter. „Herr Müller hat mir schriftlich bestätigt, dass er mit der Planung einverstanden ist.“

Letztlich sei die Straße so gebaut worden, wie es im Erschließungsplan steht – nicht als Zugeständnis an ihn, entgegnet Jörg Müller. Er habe Christian Krumpeter immer wieder geholfen bei der Erschließung, ihm sogar Lkw zur Verfügung gestellt für Erdbewegungsarbeiten. Dabei habe es sich um Absprachen zwischen Jörg Müller und der Baufirma gehandelt, in die er nicht involviert gewesen sei, sagt Christian Krumpeter. „Dass er kein Wegerecht hat, hat sich ergeben“, sagt Jörg Müller. „Das bekommt er ja ,wenn er sich an die Ordnung hält.“

Flugplatz braucht Einnahmen

Das Entgelt für die Nutzung der Straße sei jedoch erforderlich für den Betrieb des Flughafens, sagt der Geschäftsführer: „Die Anlieger des Airparkes zahlen eine Nutzungsentschädigung an die Betreibergesellschaft. Damit wird der Betrieb des Flugplatzes sichergestellt, ohne auf zahlreiche Flugbewegungen angewiesen zu sein. Darauf beruht auch das Konzept des Flugplatzes.“ Nur so könne man ihn mit minimalem Flugbetrieb für Urlauber mit Flieger, Airpark-Anlieger, Luftrettung und Bundespolizei erhalten, sowie der Natur und dem sanften Tourismus der Region Rerik anpassen. „Wir haben gelernt, die Natur zu verstehen“, sagt der Geschäftsführer. „Früher hatten wir 7000 Flugbewegungen, jetzt sind wir bei unter 200 im Jahr.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Christian Krumpeter und Jörg Müller kommunizieren inzwischen nur noch über ihre Anwälte. „Alles andere hat keinen Sinn“, sagt Jörg Müller. Wenigstens darin sind sich beide einig.

Von Cora Meyer