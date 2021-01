Zwei Kitas in der Gemeinde Satow wegen Corona geschlossen

Satow

In der Gemeinde Satow ist in zwei Kindertagesstätten jeweils ein Covid-19-Fall aufgetreten. Das teilte der Landkreis Rostock mit. Betroffen sind die Kita „Grashüpfer“ in Hanstorf und die Kita "Kleine Strolche" in Hohen Luckow. Für alle Kinder, Erzieher und für das technische Personal hat das Gesundheitsamt häusliche Quarantäne veranlasst. In Hohen Luckow sind 28 Kinder und acht Beschäftigte betroffen, in Hanstorf sind es 27 Kinder und sieben Beschäftigte. Sie müssen sich bis zum 19. beziehungsweise 18. Januar zu Hause isolieren.

Im Landkreis Rostock waren am Donnerstagnachmittag insgesamt 1197 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, das sind 39 mehr als am Mittwoch. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt im Landkreis bei 85,7.

Von Cora Meyer