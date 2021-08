Zwei Meter hohe Wellen: Segler vor Kühlungsborn gerettet

Kühlungsborn

Zwei Meter hohe Wellen und eine manövrierunfähige Yacht zehn Seemeilen vor Kühlungsborn: Die Seenotretter der Kühlungsborner Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben einen anstrengenden Einsatz hinter sich. Nur durch die Zusammenarbeit mehrerer Seenotretter und des Mehrzweckschiffs „Arkona“ der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sei die Rettung gelungen, sagt Vormann Rainer Kulack am Freitag.

Am Donnerstagabend war ein Alleinsegler etwa 18 Kilometer vor der Küste Kühlungsborns von seiner Segelyacht gerettet worden. Wie die DGzRS mitteilt, sei der vollkommen erschöpfte Mann von einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Die Yacht wurde in den Bootshafen des Ostseebades gebracht.

„Der Mann hatte mit seinen letzten Kräften seinen Freund kontaktiert, dass seine Yacht manövrierunfähig ist“, schildert Rainer Kulack. Er habe per Handynachricht seine GPS-Position geschickt: Er sei erschöpft und wisse nicht, wo er sei, außerdem sei der Motor ausgefallen. „Der Freund alarmierte daraufhin gegen 17 Uhr die Seenotleitung Bremen der DGzRS. Sowohl der Seenotrettungskreuzer aus Grömitz als auch die freiwilligen Seenotretter der Station Kühlungsborn mit dem Seenotrettungsboot ,Konrad-Otto’ wurden alarmiert. Die Sichtung durch eine Fähre bestätigte die Position des Havaristen“, teilt die DGzRS mit.

Wind hatte zugenommen

Zwischenzeitlich hatte der Wind auf acht Beaufort (bis zu 76 Kilometer die Stunde zugenommen. Im Seegebiet herrschte Seegang mit zwei Meter hohen Wellen. Das Mehrzweckschiff „Arkona“ der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung war zuerst am Havaristen, heißt es weiter. Der Besatzung sei es unter den herausfordernden Bedingungen gelungen, den Skipper der Segelyacht mit dem Beiboot von seinem Boot zu retten. „Der alarmierte Hubschrauber Northern Rescue 02 von NHC Northern Helicopter traf unmittelbar in diesem Moment vor Ort ein und winschte den erschöpften und unterkühlten Mann von der „Arkona“ auf und flog ihn ins Krankenhaus.“

Zum Glück sei die „Arkona“ da gewesen, sagt Rainer Kulack. „Bei dem Seegang hätten wir ihn nicht rauswinschen können.“ Die Fahrt mit ihn in den Hafen hätte einige Zeit in Anspruch genommen. Die „Arkona“ habe ein großes freies Deck, wo das Winschen möglich gewesen sei.

Als die Seenotretter aus Kühlungsborn eintrafen, trieb das etwa acht Meter lange Segelboot führungslos in der See. „Es stellte ein unberechenbares Hindernis für die Schifffahrt dar“, sagt die DGzRS in ihrer Mitteilung deutlich. Vormann Rainer Kulack und sein Team entscheiden, dass Christoph Müller und Ulf Westphal trotz des hohen Wellengangs auf die Yacht rübergehen. Sie konnten die Segel bergen und die Schleppverbindung zur „Konrad-Otto“ herstellen. „Das war sehr anstrengend für die beiden Männer.“

Mehrere Boote helfen beim Schleppen

Weil der Seenotkreuzer aus Grömitz zwischenzeitlich für einen weiteren Einsatz benötigt wurde, begleitete die „Arkona“ das Seenotrettungsboot mit Schleppanhang bis nach Kühlungsborn und bot etwas Schutz vor den anrollenden Wellen. Zwei Stunden dauerte das Schleppen in den Hafen.

Vor der Kühlungsborner Hafeneinfahrt bot die Besatzung des Hochseebergungsschleppers „Baltic“ Unterstützung an. Die beiden Seenotretter auf dem Havaristen übernahmen vom „Baltic“-Beiboot eine weitere Schleppleine. Das Beiboot stabilisierte so den Schleppanhang nach hinten. Auf diese Weise brachten die Seenotretter den Havaristen durch die Brandung bei auflandigem stürmischen Wind in den engen Kühlungsborner Hafen. Kurz vor halb neun abends war der Einsatz beendet. Der Skipper des Havaristen konnte zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Neun freiwillige Seenotretter um Vormann Rainer Kulack sind in Kühlungsborn ehrenamtlich im Einsatz. Ihr Revier ist die Ostsee bis zu den Großschifffahrtswegen zwischen der Lübecker Bucht einerseits sowie Skandinavien und dem Baltikum andererseits. In diesem Jahr haben die Ehrenamtler bereits zwölf Einsätze hinter sich. Man merke, dass die Menschen wieder mehr auf dem Wasser unterwegs sind, sagt Rainer Kulack. Die bisherigen Einsätze seien „normaler Natur“ – ausgefallene Maschinen oder eine Leine in der Motorschraube – gewesen.

Von Anja Levien