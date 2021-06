Bad Doberan

Bei einem Auffahrunfall sind am Dienstagabend in Bad Doberan (Landkreis Rostock) zwei Personen (38 und 36 Jahre alt) verletzt worden. Eine Frau wollte mit ihrem Auto auf der B 105 nach rechts auf ein Grundstück abbiegen, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Güstrow am Mittwoch informierte. Der Fahrer des nachfolgenden Autos habe das Abbremsen zu spät bemerkt und sei aufgefahren. Die Fahrerin und der Fahrer seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Von Detlef Lübcke