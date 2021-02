Buschmühlen

Die Schule ist aus, das Abi in der Tasche und was nun? Viele Schulabgänger fragen sich das und nehmen sich vor dem Studium oder der Ausbildung eine Zeit für sich. Um zu sehen, wohin ihre Lebensreise gehen soll, was vielleicht eine Richtungsänderung abverlangt. Reisen wollte Bathseba Weiß nicht, aber etwas Sinnvolles tun, den Kopf mit anderen Dingen füllen, um dann nach einem Jahr, in ihr Japanologie-Studium zu starten. Die 19-Jährige absolviert seit September einen Bundesfreiwilligendienst und ist ein sogenannter Bufdi.

Kaum Möglichkeiten für Bufdis in Coronazeiten

„Ich habe mich umgeschaut, welche Möglichkeiten ich überhaupt habe und dachte an ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Neubukower Diakonie“, sagt sie. „Früher wollte ich Psychologie studieren und absolvierte dort bereits ein Praktikum. Doch wegen Corona ist ein Arbeiten momentan da leider für mich nicht möglich“, so Bathseba Weiß. „Nur sie haben mir auf meine schriftliche Nachfrage geantwortet, alle anderen wie eine Rostocker Waldorffeinrichtung nicht.“

Durch eine Freundin, die beim Technischen Hilfswerk (THW) in Wismar Helferin ist, kam Bathseba darauf, sich auch dort zu bewerben. „Das war die richtige Entscheidung. Beim THW wird sehr auf ein gutes Miteinander geachtet und ich lerne viel.“ Zwar dürfe sie noch nicht zu Einsätzen mitfahren, da sie erste die Grundausbildung absolvieren müsse, dennoch hätte sie viel zu tun. „Wie sind zwei Bufdis und zuständig zum Beispiel für das Aufräumen der Werkstatt, Pflege, Schnee schippen. Die Helfer können nicht jeden Tag dort sein so wie wir. Ist ja alles ehrenamtlich, das darf man nicht vergessen.“

Fakten über das THW Wismar

In Wismar engagieren sich 50 Erwachsene als ehrenamtliche Helfer und 25 Kinder. „Wir arbeiten seit 2019 mit Bufdis, bisher vier, und machten gute Erfahrungen mit ihnen. Deshalb werden wir das auch weiterführen“, sagte Conny Blut, Ortsbeauftragter THW Wismar. „Wir geben ihnen die Möglichkeit für ein soziales Jahr. Außerdem können wir sie vielleicht später als Helfer generieren. Bufdis übernehmen Arbeiten, die sonst Helfer machen würden. Wir können nicht immer vor Ort sein“, sagte der Ortsbeauftragte.

Mithilfe mehrerer Schläuche leitet das THW das Wasser aus dem Mühlengraben in Warin ab. Quelle: Haike Werfel

Der letzte zurückliegende Einsatz des THW Wismar fand in Warin statt, wo eine historische Mühle und Brücke gesichert werden mussten, weil Unterspülung drohte. Die Mitglieder des THWs arbeiten regional, überregional und im Ausland vor allem in der Gefahrenabwehr. Sie unterstützen sich gegenseitig. Im Ausland sind Sondertruppen mit Spezialausbildung im Einsatz, zum Beispiel nach einer Naturkatastrophe.

Nach dem Jahr zum Japanologie-Studium

Vorkenntnisse für den Bundesfreiwilligendienst sind nicht erforderlich. „Möglich wäre auch nur ein halbes Jahr bis zu 18 Monaten.“ Ein Jahr passte genau, weil sie dann nach Leipzig für ihr Studium an die Universität zieht. Einer ihrer beiden Brüder studiert auch in der Stadt. Der andere in der Nähe, so ist sie nicht ganz allein in einer fremden Stadt.

Bufdi-Zeit bringt Persönlichkeitsentwicklung

„Die Arbeit beim THW ist gut für ihre Persönlichkeitsentwicklung, konnte ich sehen“, sagt ihre Mutter Anne Weiß. „Ja, ich bin auf jeden Fall selbstbewusster geworden. Und Teamwork habe ich gelernt, besser als in der Schule, muss ich sagen“, so ihre Tochter. „Vor allem konnte ich jedoch lernen, wie man mit Gefahrensituationen richtig umgeht. Ich kann dieses Ehrenamt nur weiterempfehlen und schließlich tut man damit etwas Gutes für die Gesellschaft“, sagt sie. „Die Mitglieder des THW leisten Großartiges und haben viel zu tun.“ So sind sie bei Verkehrsunfällen vor Ort.

„Sie helfen auch bei den Coronatests mit aus. Es gibt viele Möglichkeiten sich beim THW nützlich zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, mal in der Küche mitzuhelfen“, so Bathseba Weiß.

Durch Duzen schneller ins Gespräch kommen

„Alle sind super nett und man hilft sich gegenseitig, das schätze ich sehr und es wird geduzt. So kommt man schneller ins Gespräch. Es herrscht eine gute Art des Umgangs. Ich fühle mich dort sehr wohl.“

Vor allen das Distanzieren von Diskriminierungen jeglicher Art, was dort gelebt wird, beeindruckte die junge Frau. „Zum THW kann man von 18 bis ins hohe Alter gehen, auch wenn eine Behinderung vorhanden ist. Das finde ich toll. Irgendeine der vielen Aufgabe findet sich für jeden, der mitmachen möchte.“

Japan ist das Land ihrer Träume

Nach dem Bufdi-Jahr beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Bathseba Weiß. „Von klein auf hege ich eine tiefe Liebe zu Japan. Meine Mama las mir als Kind japanische Märchen vor.“ Ein Buch aus Japan, dass Bathseba Weiß als Jugendliche in die Hände bekam, ließ sie noch neugieriger auf das Land der Kirschblüten werden. So wuchs die Liebe zu Japan, einem Land, in das sie bisher noch nie reiste, aber davon träumt, denn die Reisekosten sind sehr hoch.

„Ein Freund brachte Anime-Filme mit. Manga ist der Comic und der japanische Zeichenstil. Anime ist die Verfilmung dazu“, erklärt sie. Immer tiefer tauchte Bathseba Weiß in die Magie des Landes ein und begann, die Sprache zu erlernen. Irgendwann, das ist ihr großer Wunsch, wird sie dort leben.

