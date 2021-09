Kühlungsborn

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Klein Bollhagen in der Nähe von Kühlungsborn (Kreis Rostock) hat sich am Sonntagvormittag ein tragisches Unglück ereignet. Der Fahrer eines Wohnmobils hatte die Gleise überquert, obwohl sich die Bäderbahn „Molli“ näherte. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß, bei dem ein Mensch ums Leben kam und ein weiterer schwer verletzt wurde.

Der Vorfall hatte sich nach Angaben von Feuerwehr und Polizei gegen 11 Uhr in der Nähe eines Wohnmobilstell- und Zeltplatzes ereignet. Der Fahrer des in Wismar zugelassenen Wohnmobils näherte sich zunächst dem Bahnübergang an und blieb stehen. Dann, so die weiteren Schilderungen der Einsatzkräfte, fuhr der Mann plötzlich los und wollte die Schienen überqueren – obwohl der Zug kam.

Der Lokführer der von rechts kommenden Bahn leitete zwar umgehend eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenprall mit dem großen Fahrzeug aber nicht mehr verhindern. Quelle: Stefan Tretropp

Der Lokführer der von rechts kommenden Bahn leitete zwar umgehend eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenprall mit dem großen Fahrzeug aber nicht mehr verhindern. Nach dem Aufprall schob die Bäderbahn das Wohnmobil noch einige Meter vor sich her. Zahlreiche Trümmerteile verteilten sich um die Einsatzstelle.

Mehrere Augenzeugen des Unglücks wählten umgehend den Notruf und verständigten Rettungskräfte. So trafen wenig später Polizei, Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen ein. Der Fahrer des Wohnmobils war so schwer in seinem Wrack eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Frau auf dem Beifahrersitz überlebte mit schwersten Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Die etwa 35 Fahrgäste der „Molli“ blieben unbeschadet, sie kamen per Ersatzbus an ihr Ziel. Die Bahnstrecke wurde umgehend gesperrt und mit der Ermittlungsarbeit begonnen.

Dazu eilten zwei Mitarbeiter der Dekra nach Klein Bollhagen. Ein Kran zur Bergung des verunglückten Wohnmobils kam ebenfalls zur Unglücksstelle. Der Zug sprang trotz der heftigen Kollision nicht aus den Gleisen. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei aufgenommen.

Von Stefan Tretropp