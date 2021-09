Am Sonntag hat es an einem Bahnübergang in Klein Bollhagen einen schweren Unfall gegeben. Ein Fahrer eines Wohnmobils fuhr über die Gleise, obwohl die „Molli“ kam. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die Beifahrerin ist schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden.