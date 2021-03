Zwischen Poel und Rostock:﻿ Das bietet der Geogefahren-Lehrpfad

Poel

Wanderer entlang der mecklenburgischen Küste haben vermutlich schon einige davon gesehen: die bunten Informationstafeln des Geogefahren-Lehrpfads für die Steilküste in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt gibt es von Klützed Höved bis zur Insel Usedom entlang der Küste an den Steilküstenabschnitten 20 unterschiedliche auf den jeweiligen Ort abgestimmte Informationstafeln. In Mecklenburg findet man zwischen Poel und Rostock vier Tafeln, an den Standorten Insel Poel, Rerik-Meschendorf, Heiligendamm-Nienhagen und Stoltera bei Warnemünde.

Der Geologische Dienst des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) hat im Jahr 2012 im Rahmen seiner Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit mit der Erarbeitung dieser Hinweistafeln begonnen. Sie informieren Einheimische und Touristen über den geologischen Bau der Steilküste und mögliche Küstenveränderungen, und erläutern die damit verbundenen Risiken.

Die Tafeln wurden von Rolf Reinicke aus Stralsund, einem mit den verschiedenen Küsten der Ostsee vertrauten Geologen und bekannten Landschaftsfotografen, didaktisch informativ und optisch ansprechend gestaltet.

Tafeln erklären richtiges Verhalten

Die Informationstafeln bieten kurze allgemeinverständliche Texte, Grafiken und Fotos über den Aufbau der Kliffs, ihre Entstehung und ständige Veränderung, sowie Luftaufnahmen. DieseInformationen über Ursachen und Auswirkungen der Küstenerosion an den Ostsee- und Boddenküsten sollen die Gefahren an Steilküsten deutlich machen und davor warnen. Außerdem wird das richtige Verhalten an den Steilküsten erklärt.

Damit können Strandwanderer leichter die an dieser Stelle tatsächlich vorhandenen Gefahren einschätzen und ihr Verhalten entsprechend einrichten. Doch das LUNG betont auf allen Tafeln: „Sie betreten die Strände und Hochufer stets auf eigene Gefahr!“

Die Webseite des LUNG (www.lung.mv-regierung.de) zeigt eine Karte, auf der alle Standorte des Lehrpfades verzeichnet sind. Darüber hinaus kann man sich dort zu jedem Standort spezifische Informationen ansehen und herunterladen. Es gibt auf der Webseite auch weitere Informationen zu Kliffabbrüchen und mehrere Info-Faltblätter zum Herunterladen, spezifisch zu den verschiedenen Küstenabschnitten zwischen Klützed Höved und der Insel Usedom.

Von Henrietta Hartl