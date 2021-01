Kühlungsborn/Rostock

In der Region auf Erkundungstour gehen, Raum für besinnliche Momente finden und verborgene Schätze aufstöbern – das alles kann man in den Kirchen im Landkreis Rostock. Sie bewahren oft ein reiches künstlerisches, kulturelles oder geschichtliches Erbe. Selbst in abgelegenen kleinen Dorfkirchen kann man faszinierende Dinge finden und eine Erkundungsreise durch die Kirchen der Region mit dem Fahrrad oder mit dem Auto ist eine corona-konforme Aktivität für die ganze Familie.

Radwegekirche in Kühlungsborn

„Wir wollten als Kirche im Touristen-Hotspot Kühlungsborn auch speziell für die Radfahrer etwas tun.“ Matthias Borchert, Pastor St.-Johannis-Kirche Kühlungsborn Quelle: Sabine Hügelland

„Wir wollten als Kirche im Touristen-Hotspot Kühlungsborn auch speziell für die Radfahrer etwas tun“, sagt Pastor Matthias Borchert. So ist die St.-Johannis-Kirche nun seit 2012 als eine sogenannte „ Radwegekirche“ ausgewiesen. Um in diesen deutschlandweiten Kreis aufgenommen zu werden, muss eine Kirche an einem größeren Radweg liegen und bestimmte Grundanforderungen erfüllen, wie Borchert erläutert.

Besucher sollten zum Beispiel Abstellmöglichkeiten für Fahrräder mit Gepäck, geschützte Rastplätze, Zugang zu Trinkwasser und Toiletten vorfinden. Aber auch spirituelle Angebote soll es geben, wie zum Beispiel einen speziellen Gebetsort mit einem Lichterbaum und einem Anliegenbuch. Dies findet man in der St. Johanniskirche – und es wird sehr gut angenommen, wie die Einträge im ausliegenden Buch zeigen. Borchert hat auch schon persönlich viel dankbares Feedback von Besuchern erfahren.

Radfahrern bietet sich hier nun ein guter Anlaufplatz – bis hin zum Reparaturservice durch den lokalen „Drahtesel“-Laden. Die Gemeinde hat mithilfe von Sponsoren auch einen Flyer herausgegeben, der zum Besuch von rund 25 Kirchen der Region einlädt. Hier sind wichtige Infos verzeichnet, wie Öffnungszeiten und Kontaktpersonen zum Beispiel für Schlüssel oder mögliche Führungen.

Ort zur spirituellen Einkehr in der Kühlungsborner St.-Johannis-Kirche. Quelle: Henrietta Hartl

Der Pastor fand dafür auch Unterstützung durch den Kustos des Doberaner Münsters, Martin Heider. Er möchte dadurch die Aufmerksamkeit auch auf kleine, eher abseitsgelegene Kirchen lenken: „An die Küste und ins Münster strömen viele, aber es gibt so viele interessante Kirchen auch anderswo in der Region.“

Farbiger Taufengel in Szene gesetzt

Die rund 800 Jahre alte St.-Johannis-Kirche selbst ist ein schönes Beispiel für eine kleine, relativ schlichte Kirche, die aber interessante kulturhistorische Aspekte zu bieten hat. So, wie den farbigen Taufengel: Der hing über dem Altarraum und konnte bei Taufhandlungen mittels einer Kurbel herabgelassen werden. Im vergangenen Jahrhundert wurde der Engel entfernt und verbrachte mehr als 100 Jahre auf dem Boden des Kirchturmes.

Der farbige Taufengel in der Kühlungsborner St.-Johannis-Kirche Quelle: Henrietta Hartl

Nach mehrfachen Restaurierungen schwebt er nun an der Seite der Kirche, bei Taufgottesdiensten hält er die Taufschale. Herabgelassen wird er jetzt vor dem Gottesdienst mittels eines Elektromotors. Besucher können auch die 1698 von einem Rostocker Handwerker geschnitzte Kanzel bewundern, deren plattdeutsche Inschrift in „dialektfeindlichen“ Zeiten ins Hochdeutsche abgeändert werden sollte.

Es ist Matthias Borchert ein persönliches Anliegen, die Kirche so offen wie möglich für alle zu halten: „Wenn ich selbst auf Reisen zu einer verschlossenen Kirche komme, bin ich immer enttäuscht – ich finde das schade.“

Offene Kirchen wollen Kunstschatz zugänglich machen

„Es gibt unter den Touristen viele, die an ihren Urlaubsorten auch geistliche Angebote suchen.“ Kersten Koepcke, Tourismus-Beauftragter des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg Quelle: Daniel Vogel

„Offene Kirchen“ sind auch ein Schwerpunkt für Kersten Koepcke, den Tourismus-Beauftragten des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg. „Es gibt unter den Touristen viele, die an ihren Urlaubsorten auch geistliche Angebote suchen“, sagt Koepcke. „Rund ein Fünftel aller Touristen wollen das, hat man in Umfragen festgestellt.“ Doch auch an Einheimische richtet sich gerade in Corona-Zeiten die Einladung „offener Kirchen“, für die es eine eigene Webseite mit Informationen gibt.

Das sind die Kirchen-Routen In einem Informationsflyer der Kühlungsborner Kirchengemeinde, der bei Tourist-Informationen und in Hotels der Region ausliegt, findet man rund 25 Kirchen, die zwischen Rostock und Rerik Besucher einladen. Im westlichen Landkreis bietet sich für eifrige Radler oder für Autofahrer zum Beispiel folgende Rundtour an: Kühlungsborn – Rerik – Neubukow – Westenbrügge – Kröpelin – Steffenshagen – Bad Doberan – Heiligendamm – Kühlungsborn. Orientierung bietet auch die kostenlose „Kirchenland MV App“, die es für iOS und Android gibt, zum Beispiel auf www.kirche-mv.de. Die Öffnungszeiten vieler regionaler Kirchen findet man auf www.offene-kirche-mv.de. Speziell für Fahrradfahrer bietet die Webseite www.radwegekirchen.de einen deutschlandweiten Überblick. Neben Kühlungsborn gibt es zum Beispiel in Boltenhagen oder Friedrichshagen Radwegekirchen.

„Diese Kirchen bemühen sich besonders, den wertvollen Kulturschatz, den Kirchen darstellen, möglichst umfangreich für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, erläutert Koepcke das Konzept, das unter dem Motto „Tritt ein! – Die Kirche ist offen“ steht. Hier kann man also auch außerhalb fester Gottesdienste Kirchen betreten, den Innenraum besichtigen und die spirituelle Atmosphäre ganz persönlich wahrnehmen.

Kersten Koepcke weist darauf hin: „Die angebotenen Öffnungszeiten sind sehr individuell, je nach den finanziellen und personellen Möglichkeiten der Kirchengemeinden.“ Oft werden die Öffnungszeiten durch Ehrenamtliche ermöglicht und können sich deshalb auch mal kurzfristig ändern. Im Zweifelsfall sollten sich Kirchenerkunder vor einer längeren Anfahrt bei den meist angegebenen Telefonnummern noch mal aktuell erkundigen.

Von Henrietta Hartl