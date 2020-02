Zwist in der Gemeindevertretung Am Salzhaff

Rakow

Die Arbeit in der Gemeindevertretung Am Salzhaff – sie ist seit der Wahl von Astrid Wagener in das Gremium eine andere geworden. „Die Antragsflut von Astrid Wagener zwingt die Gemeinde zur Handlungsunfähigkeit“, schreiben die fünf Mitglieder der Wählergemeinschaft „Am Salzhaff“ in einem Brief an die OSTSEE-ZEITUNG und reagieren damit auf ein Interview mit der Rakowerin, das im Januar veröffentlicht wurde.

Hintergrund: Neben Astrid Wagener sind Matthias Schmidt, Reneé Kluczenski, Bodo Bardehle, René Steputat (alle vier WG „Am Salzhaff) sowie Harry Gatzke im Mai 2019 in die Gemeindevertretung gewählt worden. Kai-Uwe Schlotmann (WG „Am Salzhaff) wurde als Bürgermeister wiedergewählt.

Die Gemeinde Am Salzhaff 2004 fusionierten die Gemeinden Rakow und Pepelow zur Gemeinde Am Salzhaff. Zu ihr zählen die Dörfer Klein Strömkendorf, Pepelow, Rakow und Teßmannsdorf. 488 Bürger leben in der Gemeinde. Die Gemeindevertretung zählt sieben Mitglieder. Am 26. Mai 2019 war diese bei der Kommunalwahl zuletzt gewählt worden.

Im OZ-Interview sprach Astrid Wagener über ihre Beweggründe, in die Kommunalpolitik gegangen zu sein. Vor drei Jahren brachte sie während einer Bürgersprechstunde 35 Fragen zu einem gefassten Beschluss vor. Sie meinte, es könne nicht sein, dass die Gemeindevertretung einfach die Finger hebe, ohne die betreffenden Beschlüsse zu kennen. Das habe sie aus den Gesprächen mit den Gemeindevertretern für sich entnommen.

Dagegen wehren sich die jetzigen Gemeindevertreter der Wählergemeinschaft. „Wir informieren uns vor jeder Gemeindevertretersitzung sehr wohl über die Dinge, welche zur Abstimmung kommen“, schreibt Matthias Schmidt stellvertretend. „Wir verwehren uns vehement, uns als unwissend in der Öffentlichkeit hinzustellen.“

Verschiedene Ansichten über Protokolle

Auch die Aussage Astrid Wageners, dass Protokolle oftmals nicht das widerspiegelten, was stattgefunden habe, entspreche nicht den Tatsachen. „Die Protokolle werden zu jeder Sitzung stets ordnungsgemäß und vollständig geführt“, so Schmidt. Mit ihrer Aussage würde Astrid Wagener die Protokollführerin als unwissend und mangelhaft arbeitend darstellen. „Dies ist eine öffentliche Denunzierung der Angestellten des Amtes.“

Jedoch: Die Protokolle werden oftmals nach Hinweisen von Astrid Wagener geändert. Sind ihre Anmerkungen dann nicht richtig? „Wir erstellen keine Wortlautprotokolle. Das Protokoll gibt den Inhalt sachlich wieder“, sagt Anke Nausch, Leiterin des Amtes Neubukow-Salzhaff. Natürlich können auch mal Fehler unterlaufen, „aber wenn wir uns um die Wortwahl streiten, dann kommen wir nicht zum Ende.“ Es gebe keine Regelung, dass ein Wortlautprotokoll angefertigt werden müsse. „Es muss nachvollziehbar sein, wie der Beschluss zustande gekommen ist“, sagt Amtsvorsteher Thomas Jenjahn. Mehr wolle Astrid Wagener auch nicht, erläutert sie auf Nachfrage. „Wenn ich Anträge stelle, muss das im Protokoll drinstehen, ebenso das Abstimmungsergebnis“, sagt sie.

Unzufriedenheit bei allen Beteiligten

Mit der derzeitigen Situation sind weder Amt, Wählergemeinschaft noch Astrid Wagener zufrieden. „Ich habe sehr, sehr große Probleme mit dem Amt und mit dem Bürgermeister, sprich: mit der Wählergemeinschaft“, sagt Astrid Wagener. Sie habe sehr viele Anträge gestellt, die nicht auf die Tagesordnung gesetzt würden. Zudem erhalte sie Informationen vom Amt nicht, die ihr ihrer Ansicht nach zustehen. „Ich finde es schlimm, wie die Zustände sind. Im Kreistag habe ich diese Probleme nicht. Wenn ich eine Information brauche, dann bekomme ich sie.“

„So, wie sie jetzt arbeitet, ist es nicht konstruktiv“, sagt Renée Kluczenski und bekommt Zustimmung von Thomas Jenjahn. Astrid Wagener hinterfrage Sachen, die vor Jahren entschieden wurden und thematisiere das in der Gemeindevertretersitzung. Auf entsprechende Anfragen reagiere das Amt, aber diese nähmen überhand und lähmten die Verwaltung.

Von einer Antragsflut, wie die Wählergemeinschaft es nennt, möchte Astrid Wagener nicht sprechen. „Dafür bin ich gewählt worden, um Anträge zu stellen und dass ich kritisch frage.“ Sie möchte, dass die Anträge, beispielsweise auf einen Sitzungsplan oder ein Straßenverzeichnis, behandelt und darüber abgestimmt werde.

„Ich habe jetzt einen Termin mit Amt und Bürgermeister bei der Rechts- und Kommunalaufsicht.“ Sie hoffe, dass grundsätzlich geklärt werde, worauf sie Anspruch habe.

