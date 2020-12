Rostock

Wer hat den schönsten Adventskalender in den acht Regionen Mecklenburg-Vorpommerns gebastelt? In den vergangenen Tagen haben mehr als 600 OZ-Leser für ihre Favoriten in Grevesmühlen/ Wismar, Bad Doberan, Rostock, Ribnitz-Damgarten, Grimmen/ Stralsund, Rügen, Greifswald und Usedom abgestimmt. Nun stehen die Regionalsieger fest – die stehen sich in den kommenden Tagen nun im Kampf um den Landessieg gegenüber.

Aus jeder Region haben sich die drei Adventskalender durchgesetzt, die die meisten Stimmen unter allen rund 250 Einsendungen erhalten haben. Da es bei manchen Abstimmungen Stimmgleichheit gab, sind es nun 30 Teilnehmer, die um den Titel „schönster Adventskalender in MV“ buhlen. Den ersten fünf Platzierungen winken tolle Preise: Der Sieger kann sich über 300 Euro in bar freuen, für Platz 2 bis 5 gibt es jeweils 100 Euro in bar.

Anzeige

Bis zum 20. Dezember für Favoriten abstimmen

Bis zum 20. Dezember kann nun erneut für seinen Lieblings-Adventskalender abgestimmt werden. Wer bei der Abstimmung mitmacht und sich registriert, hat ebenfalls die Chance, etwas zu gewinnen. Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ drei Bastelsets mit je 900 Teilen von Colour & More in Rostock. Hier können Sie für die Finalisten abstimmen.

Bildergalerie: Diese Adventskalender stehen im Finale „schönster Adventskalender in MV“

Zur Galerie Fast 250 Einsendungen haben die Redaktion erreicht, mehr als 600 OZ-Leser haben abgestimmt und nun stehen 30 Adventskalender im Finale und wollen der schönste in ganz MV sein. Wer es geschafft hat und wie jetzt weiter abgestimmt und gewonnen werden kann.

Diese Regionalsieger treten gegeneinander an

Doch wer ist nun noch im Rennen? Für Grevesmühlen/ Wismar gehen Katrin Baldeweg ( Grieben), Loreen Rösner ( Neukloster), Doris Löper ( Grevesmühlen), Sandra Bichbäumer ( Grevesmühlen) und Annekatrin Struyk ( Rehna) in die nächste Runde. Für Bad Doberan stellen sich weiter dem Wettbewerb Sabine Kunow ( Bad Doberan), Nicholas Hussack ( Nienhagen) und Cindy Blockus ( Bad Doberan). In Rostock setzten sich gegen die Konkurrenz Anne Rupprecht, Joëlle Wachsmann sowie Klaus Krohn, Rico Wirkner und Lena Krompholz durch.

Ihr täglicher Weihnachts-Newsletter aus der OZ-Redaktion News, Tipps und Gewinnspiele rund um Weihnachten. Vom 1. bis 24. Dezember jeden Morgen gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Beteiligung am Wettbewerb in Ribnitz-Damgarten war in den vergangenen Tagen am größten – zum Vorteil von Manuela Golya ( Eixen), Caroline Röhrich ( Trinwillershagen) und Denise Wendt (Ribnitz-Damgarten). Rund um Grimmen/ Stralsund überzeugten Alisa Gensch ( Grimmen), Steffi Kroll ( Stralsund) und Lisa Meißner (Sundhagen) die OZ-Leser. Auf Rügen kamen die Bastelwerke von Florian Melzer ( Garz), Marina Marggraf ( Sellin), Caroline Delau (Parchtitz), Andrea Kringel ( Sassnitz) und Franziska Storm ( Sellin) am besten an. Zu den besten Werken aus Greifswald gehören jene von Stefanie Bercher ( Greifswald), Daniela Weidebach ( Greifswald), Karen Szemacha ( Greifswald) und Laura Wiedemann ( Neuenkirchen). Von Usedom aus gehen Anja Seela ( Zinnowitz), Jessica Krüger ( Anklam) und Heike Evert ( Heringsdorf) in die Finalrunde.

Ihr Favorit ist immer noch im Rennen? Dann stimmen Sie bis zum 20. Dezember ab! Anschließend werden die Gewinner bekanntgegeben. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg.

Hinweis der Redaktion: Bei früheren Umfragen kam es immer wieder zu Manipulationsversuchen. Bitte bleiben Sie fair und stimmen Sie jeweils nur einmal je Umfrage ab. Wiederholte Abstimmungen werden als Betrug gewertet und vom Ergebnis abgezogen.

Von Ann-Christin Schneider