Es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre im Schiffsbauch des Traditionsschiffes. Ein großer, aber stark verwinkelter Raum ohne Tageslicht, der von einem labyrinthisch wirkenden Stahlgewirr durchzogen wird. Rohre, Treppen, Maschinen, Messgeräte sowie allerlei Apparate mit inzwischen unklarer Bedeutung. Alles hat die Funktion verloren, denn seit 1970 liegt das Museumsschiff an der Warnow vertäut. Am Samstag entstand dort eine Konzertaufnahme, zu der sich sechs junge musikalische Talente aus Rostock und Würzburg eingefunden hatten.

Videokünstlerin Berit Jäger ist Ex-Rostockerin

Die heute in Würzburg lebende Videokünstlerin Berit Jäger ist in Rostock aufgewachsen und kennt auch das Traditionsschiff noch aus ihrer Kindheit. Jäger stellte die Verbindung von Rostock und Würzburg her. Ein interessantes Projekt auch für Hausherrin Dr. Kathrin Möller, Leiterin des Schifffahrtsmuseums Rostock. Das Traditionsschiff Typ „Frieden“, Baujahr 1957, ist mit seiner inzwischen antiquierten Technik in imposanten Dimensionen ein durchaus inspirierender Ort für Kunstexperimente. Das Schiff war in diesem Fall gleichzeitig Übungsraum, Kulisse und Ausführungsort für ein musikalisches Multimediaprojekt.

Erste Kooperation zwischen Fördereinrichtungen in Rostock und Würzburg

Es ist eine Zusammenarbeit zwischen der Young Academy Rostock (Yaro), die bei der Hochschule für Musik und Theater angesiedelt ist, mit Talenten des Würzburger PreColleges. Das Konzept dazu entwickelte die Videokünstlerin Berit Jäger zusammen mit dem Komponisten Joachim F. W. Schneider aus Würzburg. „Zum ersten Mal arbeitet die Yaro mit der Musikhochschule Würzburg zusammen und das mit einem besonders förderungswürdigen Projekt“, erklärt Prof. Stephan Imorde, Leiter der Young Academy Rostock. Und das hat es in sich. In diesem multimedialen Gesamtereignis werden auch Grenzen überschritten und die jungen Musiker dabei mitgenommen. „Die interdisziplinäre Arbeit von musikalischer Improvisation und bildender Kunst eröffnet neue Dimensionen und stellt eine besondere Erfahrung für unsere Frühstudierenden dar“, so Imorde.

Die musikalischen Talente sind zwischen 13 und 19 Jahre alt

Denn im Zentrum des musikalischen Geschehens bleiben natürlich die sechs jungen Talente, dieses Projekt ist ein Teil der Begabtenförderung. Aus Rostock kommen Finne Hennes (Schlagwerk), Janne-Lisabeth Pelz (Violine) und Meret Luisa Vogel (Querflöte), aus Würzburg dabei sind Benjamin Bächler (Saxofon), Alma Keilhack (Violine) und Veil Langheine (Trompete). Die Talente sind zwischen 13 und 19 Jahre alt. Das künstlerische Konzept zog sich konsequent hindurch bis in die Gestaltung, so dass die Musiker in grünen Kostümen auch optisch ein Teil der Aktion wurden.

Zusammenspiel von Video und Klang

Dieses Zusammenspiel von Videoarbeiten und Klang wurde eigens für diesen besonderen Ort konzipiert. Der Maschinenraum gab offenbar auch inhaltlich das Thema vor. Denn es geht bei dem Projekt um das Verhältnis von Mensch und Maschine, erklärt Komponist Joachim F. W. Schneider. Mit seinen, manchmal auch miniaturhaft kleinen Kompositionen werden bei den jungen Musikern auch Improvisationen abgefordert. Er wollte den jungen Musikern ein fertig entwickeltes Konzept „zum Fraß vorwerfen“, so Schneider, die Talente also auch zu einer kreativen Auseinandersetzung beflügeln.

Das Verhältnis von Mensch und Maschine ist das Thema

Inhaltlich wird konzeptgemäß das Verhältnis von Mensch und Maschine auch einfach mal umgedreht, dann ist der Mensch der Energielieferant für die Maschine. Das hat auch seinen optischen Reiz, denn die Bilder der im Raum verteilten Videoinstallationen sowie die Lichtverhältnisse, die ausschließlich von Kunstlicht dominiert werden, verleihen dem Musikalischen eine zusätzliche Dimension. Sie geben Zeugnis von „einer irrationalen Durchdringung von Mensch und Maschine“, so das Konzept. Im künstlerischen Ergebnis ist der Schiffsbauch ein Austragungsort für eine multimediale Veranstaltung, in der sich Videoinstallationen, Videoprojektion, intuitive Musik und Live-Performances verbinden. Und die jungen Musiker sind mittendrin.

Geplant ist das Projekt bereits seit Herbst 2020

Die Rostocker und die Würzburger arbeiten schon länger an diesem Projekt. Eigentlich sollte es schon im Herbst 2020 stattfinden, doch die Corona-Pandemie hatte die Realisierung zeitlich immer weiter nach hinten geschoben. Nach anderthalb Wochen Probenarbeit in Rostock ging es am Sonnabend an die Aufzeichnung. So wird das Projekt konserviert. Denn aufgrund der noch geltenden Corona-Beschränkungen kann diese Veranstaltung nur als Videoaufzeichnung präsentiert werden. Der Plan: Das rund einstündige Konzert soll am 18. Juni um 20 Uhr auf der HMT-Internetseite gezeigt werden. Zusätzlich streben alle Beteiligten aber auch eine Live-Aufführung an, wenn Corona vorüber ist. Die Performance soll am letzten Januar-Wochenende 2022 in leicht veränderter Form in Würzburg über die Bühne gehen.

Von Thorsten Czarkowski