Berlin-Geschichte aus einer vergessenen Zwischenzeit

Rostock

Dies war der zweite Termin innerhalb der aktuellen LiteraTour Nord in Rostock. Am 12. November war Isabel Fargo Cole in das Literaturhaus Rostock gekommen, um ihren neuen Roman, „Das Gift der Biene“, vorzustellen. Darin entführt die Schriftstellerin ihre Leser in das (Ost-) Berlin der 1990er Jahre. Die junge Amerikanerin Christina kommt in eine Großstadt, die sich mitten im Umbruch befindet.

Die junge Frau ist vom Leben dort fasziniert, weil es voller Möglichkeiten steckt. Christina, die in Berlin studiert, landet in einem ehemals besetzten Haus und kommt mit einer Gemeinschaft von Lebenskünstlern in Berührung, die sie beeindrucken. Denn die Bewohner nutzen das Vakuum jener Zeit auf ihre Weise und hängen zum Teil einer sozialistischen Utopie nach. Christina ist mit dem ehemaligen Grenzsoldaten Wolfgang zusammen, sein Geheimnis aber kann sie nicht ergründen. Und als die Malerin Vera Grünberg in das Haus einzieht, gibt es unter den Mietern allerlei Spekulationen um die rätselhafte Frau. Und tatsächlich passiert ein Wunder, das aber ebenso rätselhaft ist ...

Die amerikanische Schriftstellerin lebt seit 1995 in Berlin

Isabel Fargo Cole, die in New York aufwuchs und seit 1995 in Berlin lebt, kann hier sehr viel aus eigenen Erfahrungen schöpfen. Sie beschreibt eine Zeit, die noch nicht lange zurückliegt, aber heute, nach nur zwei Jahrzehnten, bereits seltsam fremd wirkt. Umso spannender ist dieses Stimmungsbild einer Vergangenheit, die weitgehend aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Und das Berlin der 1990er Jahre, insbesondere der Ostteil, war voller Unsicherheiten und Hoffnungen, „wie eine Bühne, die sich auf etwas Größeres vorbereitet hat“, sagt die Schriftstellerin. „Dieser Roman konnte nur in Berlin entstehen, in keiner anderen Stadt“, so Isabel Fargo Cole.

Die Spuren der damaligen Subkultur in Berlin sind durch Bauboom und Gentrifizierung heute weitgehend verschwunden. Umso wichtiger, dass Isabel Fargo Cole, die ihre Romane übrigens auf Deutsch schreibt, diese gleichermaßen merkwürdige und auch hoffnungsvolle Zwischenzeit in ihrem Roman atmosphärisch eingefangen hat. Denn: „Die Menschen, die sind ja noch da“, sagt Isabel Fargo Cole.

Nächste Lesung innerhalb der LiteraTour Nord 2019/20 in Rostock: Albrecht Selge am 26. November um 20 Uhr, andere Buchhandlung

Von Thorsten Czarkowski