Rostock

Einige halten es eher schlicht und andere setzen auf farbenfrohe Motive oder auch auf Kommunikation mit den Kunden – die Toilettenschlüssel an den Tankstellen des Rostocker Landkreises sind alles andere als langweilig.

Zur Galerie Es gibt sie in allen erdenklichen Formen und Farben: Toilettenschlüssel an Tankstellen im Landkreis Rostock. Die großen und auffälligen Schlüsselanhänger eint der Zweck, dass sie weder von Kunden auf der Toilette vergessen noch versehentlich eingesteckt oder gar geklaut werden. Die kuriosesten Exemplare sehen Sie hier.

Was alle gemeinsam haben: Die Schlüsselanhänger sind sehr groß im Vergleich zum Schlüssel und auffällig gestaltet, damit sie nach der Nutzung auch wieder zurückgegeben werden. Im Affekt kann es schon mal passieren, dass ein kleiner Schlüssel einfach eingesteckt wird. Diverse Tankstellenmitarbeiter berichten, dass der eine oder andere Schlüssel tatsächlich schon mal versehentlich eingesteckt und mitgenommen wurde. Nach dem Verlust eines solchen Schlüssels hat nicht nur die Tankstelle, sondern auch der nächste Kunde mit einem gewissen Bedürfnis das Nachsehen.

Manche Tankstellen statten ihre Schlüssel mit einem Herzchen aus, wieder andere geben ihren Kunden eine ganze Drehtafel in die Hände, auf denen sie ihr Feedback zum Tankstellentoiletten-Besuch mit diversen Smileys hinterlassen können. Ob knallige Farben, mit Sandfüllung, Nachrichten an die Kunden oder lustigen Motiven – die Schlüsselanhänger übersieht man nicht so einfach. Und das ist auch der Sinn der Sache.

Von Caroline Bothe