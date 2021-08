Christoph Hein las in Rostock

Stadtmitte

Im Rahmen des Rostocker Literatursommers gastierte der Schriftsteller Christoph Hein am Dienstagabend in Rostock. Es war eine Veranstaltung des Literaturhauses in Kooperation mit der „anderen buchhandlung“ und dem Kulturhafen Rostock. Ort der Lesung war das Fantasia-Zelt im Stadthafen. Die Moderation des Abends hatte NDR-Kulturredakteur Alexander Solloch.

Der Stoff des Buch wird unerwartet aktuell

Mitgebracht hatte Christoph Hein seinen gerade erschienenen Roman „Guldenberg“, der jetzt eine unerwartete Aktualität bekommen hat. Denn die nun drohende Fluchtbewegung aus Afghanistan gibt dem Buch eine zusätzliche Brisanz. Das war nicht die Absicht von Christoph Hein, er will einfach „sauber erzählen“, wie er in der Lesung sagte. Die Kleinstadt Guldenberg spielt die Hauptrolle in den Buch. Eine heile Welt, bis am Rande der Stadt minderjährige Migranten aus Syrien und Afghanistan untergebracht werden. Das verändert die Stimmung in der Stadt, schnell eskalieren die Pöbeleien gegen die Fremden und es verschärfen sich die Konflikte untereinander.

Innenansicht einer Kleinstadt

Christoph Hein las mehrere Kapitel aus seinem Buch. Er bevölkerte den fiktiven Ort Guldenberg mit vielen Figuren, die sich zu einem Panoptikum verdichten. Der Schriftsteller schuf damit einen Mikrokosmos, das Buch liefert so die Innenansicht einer deutschen Kleinstadt. Guldenberg ist inzwischen zu einem Faible des Autors geworden, bereits in sechs Büchern hat Christoph Hein die fiktive Stadt bereits zum Handlungsort gemacht. Parallelen zu seinem jetzigen Wohnort Havelberg oder seiner Heimatstadt Bad Düben mochte Hein jedoch nicht ziehen. Eher schöpft der Schriftsteller beim Schreiben seit 50 Jahren aus seiner wachsenden Lebenserfahrung, wie er im Gespräch mit Alexander Solloch erklärte. Christoph Hein bleibt dabei in der Rolle des Beschreibenden, „ich habe keine Botschaft“, erklärte er. Dennoch sieht er an den Schriftstellerberuf auch eine politische Verantwortung gekoppelt, ihm ist die Wirkung seiner Werke natürlich bewusst. Und angesichts der Rolle Deutschlands im derzeitigen Afghanistan-Drama urteilte Hein: „Wir fühlen uns schuldig, machen aber nichts.“

Christoph Hein bleibt sehr produktiv

Der Auftritt von Christoph Hein in Rostock war auch eine Begegnung mit einem der Großen der DDR-Literatur. Seine Romane, wie „Horns Ende“, „Der fremde Freund“ oder „Der Tangospieler“, hatten bereits in der DDR ein großes Lesepublikum gefunden. Nach der Wende schrieb der heute 77-Jährige unbeirrt weiter. Christoph Hein blieb nach der Wiedervereinigung eine starke Stimme der deutschen Literatur. Hein gab auch Einblick in sein Schriftstellerdasein. „Ich schreibe 360 Tage im Jahr“, offenbarte er, „eigentlich schon immer unter Pandemie-Bedingungen“, beschrieb er humorvoll die kreative Einsamkeit des Autors. Und auf die Frage, woran er gerade arbeite, erklärte Christoph Hein: „Das nächste Buch ist schon fertig, ich schreibe bereits am übernächsten“. Seine große Produktivität setzt sich also fort.

„Der Roman der Stunde“?

Mit „Guldenberg“ habe Christoph Hein einen „Roman der Stunde geschrieben“, meinte Alexander Solloch. Christoph Hein entgegnete humorig, dass er eigentlich an einen „Roman des Jahrhunderts“ gedacht habe. Was schließlich zählt, ist die große Lebendigkeit des Werkes und auch die Brisanz dieses Stoffes.

Von Thorsten Czarkowski