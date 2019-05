Rostock

„Das Land dazwischen Teil 1: Linien“ heißt ein Theater-Rechercheprojekt, das Ende 2018 im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin Premiere hatte und am Wochenende städteübergreifend erstmals in Rostock zu sehen war. Das Ateliertheater bildet den intimen Rahmen für dieses Stück, es wurde eine Wohnzimmeratmosphäre geschaffen. Für den Stoff hat sich die Regisseurin Nina Gühlstorff auf Spurensuche begeben, zahlreiche Interviewpartner befragt und daraus einen vielstimmigen Text gemacht. Es ist ein dokumentarischer, aber auch fragmentarischer Theaterabend, der sich mit der jüngeren deutschen Geschichte befasst, beginnend am Kriegsende über die DDR-Zeit bis heute.

Die Darsteller auf der Bühne verkörpern zahlreiche Zeitzeugen, ihre Lebensgeschichten sind thematisch an Zeitenwechsel geknüpft, das Kriegende und die Wende von 1989/90. Der Schwerpunkt des Abends liegt dabei eindeutig auf der DDR. Denn zu viele unbewältigte Geschichten lasten immer noch auf den Seelen - da berichten das Dopingopfer, der entlassene Pfarrer, der inhaftierte Bürgerrechtler, auch die Exfrau eines Stasi-Mitarbeiters. Dieser dokumentarische Theaterabend ist nicht nur eine Zeitreise, oft auch eine sehr schmerzhafte Spuren- und Schuldsuche. Dabei zeigt sich aber auch ein Vorteil dieses Konzepts: Stimmenvielfalt ist hier auch Meinungsvielfalt. Unterschiedliche Sichtweisen stehen hier nebeneinander, nicht gegeneinander.

Über allem schwebt zudem die Frage, was aus den Idealen der DDR-Wende von 1989/90 geworden ist, welche Träume erfüllt oder Erwartungen umgesetzt wurden, welche nicht. Hier wird unterschwellig auch das verschenkte Veränderungspotenzial des deutsch-deutschen Vereinigungsprozesses aufgerufen. Was vom Osten wäre erhaltenswert gewesen? Und was davon ist jetzt wieder möglich?

Am Ende lösten die sechs Darsteller die Theatersituation endgültig auf, legen ihre Texte ab und suchten das Gespräch mit dem Publikum. Es erwies sich allerdings für die Anwesenden schwierig, so unerwartet in dieser Wohnzimmeratmosphäre Politisches oder Persönliches preiszugeben. Doch die starken Momente der Selbstbefragung reichten bereits aus: Da sich unsere Welt wieder im Wandel befindet, bieten sich neue Möglichkeiten der Veränderung, auch zum Positiven. So liefert dieses Theaterstück wichtige Denkanstöße, die nicht immer konkreter Natur sind, aber ins Klima der allgemeinen Veränderung passen. Und Nachgeborenen wird hier die Möglichkeit gegeben, sich eingehender mit diesem Teil der deutschen Geschichte zu befassen.

Nächste Vorstellung: „Das Land dazwischen Teil 1: Linien“, 10. Mai, 20 Uhr im Ateliertheater Rostock

Thorsten Czarkowski