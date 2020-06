Das erwartet die Besucher der Kunstmühle Schwaan nach der Corona-Pause

Schwaan

„Wir hatten leider seit dem 14. März geschlossen“, sagt Heiko Brunner bedauernd. Die Corona-Krise hatte schließlich auch die Museen im Land erwischt. Dabei wäre der Besucherzustrom in Schwaan gut zu steuern gewesen. „Wir sind ein kleines Haus“, erklärt Brunner, „zu uns kommen etwa 220 Personen pro Tag, das ist unsere Belastungsgrenze.“ In der unfreiwilligen Schließzeit gab es einen Notbetrieb: „Wir haben unsere Internetseite überarbeitet“, sagt der Museumsleiter, „dort ist eine kleine Führung durch unser Museum zu sehen.“

Die Sommerausstellung kommt wie geplant

Der Jahresplan für 2020 steht in Schwaan – seit 13. Mai hat das Museum wieder offen. Die Ausstellung „ Lisa Jürß – 80 Jahre und kein bisschen leise“ wurde bis 14. Juni verlängert. Und danach ist in der Kunstmühle vom 21. Juni bis 6. September eine große Sommerausstellung geplant, in der Stücke aus dem Künstlermuseum Helkendorf gezeigt werden sollen. Auch eine große Schau mit Schwaaner Werken für den Winter ist bereits konzipiert, sie trägt den Titel: „Stillleben – Meditation über die Schönheit“.

Neu entdecktes Bild von Rudolf Bartels kommt nach Schwaan

Für die letztere Ausstellung hat Heiko Brunner ein besonderes Werk entdeckt, ein Stillleben von Rudolf Bartels aus dem Jahr 1920. „Es wurde im März in Südafrika auf einer Versteigerung angeboten“, erklärt der Museumsleiter. „Das Werk ging dort für umgerechnet 10 000 Euro weg.“ Der Käufer kam aus Hamburg, über das Auktionshaus in Südafrika bekam Heiko Brunner Kontakt zu ihm. Vereinbart ist nun, dass dieses Rudolf-Bartels-Werk als Leihgabe in die kommende Winterausstellung kommen soll.

Auch in der Corona-Schließzeit lief die Forschungsarbeit weiter

Solcherlei Forschungsarbeit und Ankäufe waren also auch in einer Zeit möglich, als der Museumsbetrieb ruhte. „Es gibt noch so viel zu entdecken“, meint Heiko Brunner. Das hat damit zu tun, dass das Erbe der Schwaaner Künstlerkolonie erst nach 1990 wiederentdeckt wurde. „Das Wissen war in der Nachkriegszeit einfach verloren gegangen“, sagt er.

Die Künstlerkolonie Schwaan, die ihre große Zeit vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte, brachte Künstlerpersönlichkeiten wie Peter Paul Draewing, den in Hamburg geborenen Alfred Heinsohn und schließlich den bedeutendsten Maler der Kolonie hervor, Rudolf Bartels. In Schwaan fanden diese Maler damals die nötige Abgeschiedenheit vor und auch inspirierende Landschaftsmotive, die heute auf vielen Werken zu sehen sind.

Das Schwaaner Museum hat eine junge Geschichte

Doch die Erinnerung ging allmählich verloren: Denn nach 1945, als durch die Flüchtlingsbewegungen in Deutschland auch in Schwaan ein großer Bevölkerungsaustausch stattfand, verblassten die Erinnerungen an Rudolf Bartels & Co. Erst nach 1990 wurde die Künstlerkolonie Schwaan wieder in Erinnerung gerufen, als im Staatlichen Museum Schwerin eine Ausstellung mit Werken aus der Schwaaner Kolonie stattfand.

Die Künstlerkolonie Schwaan Die Künstlerkolonie Schwaan bildete sich Ende des 19. Jahrhunderts in Schwaan. Um 1860 hatten Künstler wie Otto Dörr, Eduard Ehrke und Carl Malchin die von Warnow und Beke ­geprägte Landschaft um Schwaan als Motiv ihrer Bilder entdeckt. Durch die Anregung des in Schwaan geborenen Franz Bunke entwickelte sich der Ort zur Künstlerkolonie. Ab 1892 ver­brachte Bunke, Professor an der Weimarer Malerschule, die Zeit vom Frühjahr bis zum Herbst in Schwaan, um dort zu malen – und brachte seine Weimarer Schüler und Kollegen mit. Alfred Heinsohn gehörte seit 1902 zur Künstlergruppe und ließ sich hier nieder. Auch einige Schwaaner wurden von Bunke unterrichtet, unter ihnen Peter Paul Draewing und Rudolf Bar­tels, die später in Weimar studierten. Alle Künstler waren von Franz Bunke und Theodor Hagen beeinflusst, der in Abkehr vom akademischen Stil das Arbeiten vor der Natur lehrte. Höhepunkte stellten die gemeinsamen Ausstellungen dar. Erstmals fand eine 1904 im Rostocker Museum statt. Mit und nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel die Schwaaner Künstlerkolonie allmählich und geriet in Vergessenheit.

Damals kam auch für Schwaan die Gelegenheit, sich als Stadt mit diesem Thema profilieren zu können. „Viele Städte haben damals nach einer neuen Identität gesucht“, erzählt Heiko Brunner. Das wurde dann seine Stunde: Der 1955 geborene Brunner, der 1977 nach Schwaan gekommen war, war 1990 als Mitarbeiter im Schwaaner Hauptamt tätig und als solcher auch für die Kunst zuständig. Der Anfang war mit einem kleinen Werkbestand gemacht. Lediglich zwölf Werke aus der Künstlerkolonie Schwaan befanden sich damals im Besitz der Stadt Schwaan. „1993 haben wir unsere erste Ausstellung im Sitzungssaal des Stadthauses eröffnet“, erinnert sich Heiko Brunner. Ab dann folgte jährlich eine Ausstellung mit den Schwaaner Werken.

Schwaaner Wassermühle wurde zum würdigen Präsentationsort

So kehrte die Künstlerkolonie Schwaan langsam ins öffentliche Bewusstsein zurück. Auch die ersten Angebote kamen herein. „Einige Schwaaner hatten noch Werke aus der Künstlerkolonie zu Hause und boten sie uns an“ sagt Brunner. Aus ganz Deutschland wurden Werke angeboten, zum Kauf oder als Leihgabe. Durch die stetigen Ankäufe wuchs der Bestand allmählich, also formten sich erste Pläne für ein dazugehöriges Museum. Sie wurden immer konkreter, als würdiger Präsentationsort für die Werke der Künstlerkolonie wurde die 1790/91 erbaute Wassermühle gewählt, die zum Kunstmuseum werden sollte, so der Ansatz.

Im Jahr 2000 begannen die Planungsarbeiten des historischen Gebäudes für den Umbau zum Museum. Auch Heiko Brunner war da natürlich mit im Boot. „Damals hat der damalige Bürgermeister Peter Faix zu mir gesagt: ‚Du musst das machen‘“, erinnert sich Brunner. Der Umbau der alten Mühle kostete zwei Millionen Euro. „Aus heutiger Sicht ein Schnäppchen“, meint Brunner. Auch Teile der alten Mühlenanlage wurden als technisches Denkmal mit in die Gestaltung des Hauses einbezogen.

Das Kunstmuseum Schwaan ist in Europa vernetzt

Dann der große Tag: Zur Museumseröffnung am 26. Oktober 2002 war auch viel Landesprominenz vor Ort. Unter anderem hatte sich der damalige Kulturminister Peter Kauffold ( SPD) für die Einrichtung des Museums stark gemacht, es waren auch Fördergelder geflossen. Das hatte sich gelohnt. Und der logische Schritt war, dass Heiko Brunner auch der Museumsleiter wurde. Auf diese Weise hat sich der Verwaltungsmann zum Experten für die Künstler und die Werke der Schwaaner Kolonie gemacht. Stetige Ankäufe, Forschungsarbeit, Ausstellungskonzepte sind Teil seiner Arbeit, auch die Vernetzung mit anderen europäischen Museen, die die Traditionen der Künstlerkolonien pflegen.

Bis 2021 bleibt Heiko Brunner dem Museum erhalten

Allmählich ist es für Brunner an der Zeit, an einen Abschied zu denken. Der Museumsleiter wird in diesem Jahr 65 Jahre alt und plant seinen Ausstieg für Ende 2021. Danach würde Heiko Brunner dem Museum noch beratend zur Seite stehen und einzelne Ausstellungsprojekte betreuen. „Man muss eben wissen, wann Schluss ist“, sagt Brunner ganz nüchtern. Einen Nachfolger hat man jetzt nicht konkret im Blick, aber so viel ist schon klar: „Ich möchte den Geist weitertragen, von dem dieses Haus lebt“, sagt Brunner. Zu tun gibt es viel, vor allem Forschungsarbeit. „Man kann an der Schwaaner Künstlerkolonie noch die nächsten 15, 20 Jahre forschen“, findet Heiko Brunner.

Viel Arbeit also für die Zukunft, und die Ausstellungen für dieses Jahr stehen. Neugierige Schwaan-Besucher schauten durch die Fensterscheiben ins geschlossene Museum. Erst einmal musste der Corona-Stillstand überwunden werden. Heiko Brunner bleibt optimistisch – seit dem 13. Mai geht’s normal weiter in der Schwaaner Kunstmühle.

