Das sind die fünf schönsten Schlösser aus MV

Rostock

Mehr als 2000 Schlösser, Burgen und Gutshäuser gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Die prachtvollen Gebäude an der Ostsee wurden meist von Adeligen errichtet, die in der Region Ruhe suchten oder hier lebten.

Noch heute ziehen die Schlösser im Land Besucher an, die Erholung brauchen. Sie sind zu wichtigen Orten für den Tourismus in MV geworden. Auch im Herbst strahlen die Bauwerke einen besonderen Glanz aus und sind einen Besuch wert. Fünf eindrucksvolle Häuser in der Küstenregion:

Einzigartiges Gartendenkmal am Schloss Bothmer

Das Schloss Bothmer wurde zwischen 1726 und 1732 im barocken Stil erbaut. Der Diplomat Hans Caspar von Bothmer, der das Gebäude in der Nähe von Klütz bauen ließ, verstarb 1732. Er hat das vollendete Bauwerk nie gesehen. Das Schloss ist deutschlandweit einzigartig durch seine Gartenanlage. Die Bäume um die Räumlichkeiten bilden eine Allee, eine tolle Umgebung für einen Herbstspaziergang.

Das Schloss Bothmer steht mit 20 Museumsräumen in der Nähe von Klütz. Die Sanierung des Gebäudes kostete 36,5 Millionen Euro. Quelle: dpa-Zentralbild

In der DDR wurde das Gebäude als Altenheim und später als Berufsschule genutzt. Aktuell ist es aber Eigentum von Mecklenburg-Vorpommern und dient als Schlossmuseum. Besucher können in etwa anderthalb Stunden 20 Räume sehen. Das Schloss steht am Park in Klütz und ist von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet.

Das meistbesuchte Schloss von MV: Jagdschloss Granitz

Etwa 250 000 Besucher schauen sich das in der Nähe von Binz auf Rügen liegende Jagdschloss Granitz an. Es ist das am häufigsten besuchte Schloss in MV. Gebaut wurde es zwischen 1837 und 1846 für Fürst Wilhelm Malte I zu Putbus. Das Gebäude werde oft als ein sogenanntes Luxusgebäude betitelt. Der Grund: die hohen Kosten für das Anwesen.

Das Jagdschloss steht auf dem Tempelberg inmitten der Granitz in der Nähe von Binz auf Rügen. In der Mitte des Bauwerks steht ein 38 Meter hoher Turm. Quelle: dpa

Im 19. Jahrhundert galt das Gebiet um das Schloss als eines der besten Jagdreviere in Norddeutschland. Heute werden die Räume täglich von 10 bis 17 Uhr als Museum genutzt. In der Mitte des Anwesens steht ein 38 Meter hoher Turm. Besucher haben von dort aus einen einzigartigen Blick über die Insel Rügen.

Schloss Güstrow war die zweite Hauptresidenz Mecklenburger Herzöge

Eines der beliebtesten Gebäude der Renaissance steht am Franz-Parr-Platz in Güstrow. Es war die zweite Hauptresidenz der mecklenburgischen Herzöge im 16. und 17. Jahrhundert. Das Bauwerk steht weitestgehend noch im Originalzustand. An der Stelle des Anwesens soll bereits im 14. Jahrhundert eine Burg gestanden haben.

Das Schloss Güstrow vor der großen Sanierung 2019 Quelle: Frank Söllner

Im Jahr 1972 wurde aus dem Schloss ein Museum gemacht. Die Öffnungszeiten sind ganzjährig: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Zu sehen gibt es Gemälde, eindrucksvolle Skulpturen und Kleinkunst des Mittelalters. Im September haben am Gebäude umfangreiche Sanierungsarbeiten begonnen. Im nächsten Jahr muss das Museum deshalb zwischenzeitlich geschlossen werden.

Von der Sommerresidenz zum Krankenhaus: Jagdschloss Gelbensande

Die Räumlichkeiten des Jagdschlosses Gelbensande wurden 1885 von Großherzog Friedrich Franz III. erbaut. Es war ursprünglich als Sommerresidenz für den Herzog und seine Frau Anastasia Michailowna Romanowa gedacht. Die klimatischen Bedingungen sollten sich positiv auf den gesundheitlich angeschlagenen Friedrich Franz auswirken. Ein Höhepunkt in der Historie des Gebäudes: Kronprinz Wilhelm von Preußen, Sohn von Kaiser Wilhelm II., feierte am 4. September 1904 seine Verlobung mit Prinzessin Cecilie von Mecklenburg-Schwerin in der Rostocker Heide.

Das Jagdschloss Gelbensande nutzte Großherzog Friedrich Franz III. als Sommerresidenz. Quelle: Felix Lachmann

Der Stil des Hauses erinnert an englische Landhäuser. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Gebäude bis 1979 als Krankenhaus. Das Jagdschloss wird heute hauptsächlich für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten genutzt. Außerdem gibt es ein Museum. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

Schweriner Schloss

Das bekannteste Schloss in MV steht in Schwerin. Es dient heute als Sitz für den Landtag. Die Anlage geht auf eine slawische Burg aus dem 10. Jahrhundert zurück. Das Bauwerk diente als Kulisse für den Film „Kingsman: The Golden Circle“ aus dem Jahr 2017. In dem Streifen war das Schloss als Sitz des schwedischen Königspaares zu sehen.

Eine Langzeitbelichtung in den Abendstunden Quelle: Melanie Vollbrecht

In den Räumlichkeiten des Schweriner Schlosses soll ein Geist leben. Das sogenannte Petermännchen soll ein gutmütiger Kobold sein, der als Schmied in Pinnow, nahe Schwerin, arbeitete. Mit Schwert und Laterne soll das Petermännchen Diebe und Eindringlinge mit Späßen und nächtlichem Poltern vertreiben. Ehrliche Menschen sollen aber von dem Geist belohnt werden. Besucher können sich das Schloss in der Schweriner Lennéstraße von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr anschauen.

Lesen Sie auch:

So prunkvoll tafelten die mecklenburgischen Herzöge

Trödel oder Kostbarkeit? Rostocker Wissenschaftler ordnen Erbstücke ein

Begutachtung von Familienschätzen: Diese Kuriositäten waren schon dabei

Von Dimitri Paul