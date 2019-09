Diabolische Machtspiele: „Richard III.“

Rostock

Eigentlich sieht man ihm das Böse nicht an. Richard ( Bernd Färber) ist von kleiner Statur, ein wenig verwachsen vielleicht, aber durchaus von einem gewinnenden Wesen. Um so mehr plant er, der Zukurzgekommene, den Griff zur Macht. Dazu watet er buchstäblich im Blut, schafft seine beiden Brüder beiseite, besonders perfide ist der Mord an den beiden Söhnen seines Bruders Edward IV. Richard zieht aber nicht nur eine Blutspur durch seine Familie, er wählt seine Frauen ebenfalls nach Machtbestrebungen. Er ist ein Menschenfänger, er schart seine Getreuen um sich, bringt sie auch in Abhängigkeiten, lässt Untreue über die Klinge springen. Im Herzog von Buckingham ( Mario Lopatta) hat Richard einen Getreuen gefunden, der später jedoch abtrünnig wird. Scheinbar widerstrebend besteigt Richard schließlich den Thron, doch der Machterhalt ist eine ebenso blutige Angelegenheit. Am Ende wird der König nicht nur von einer Streitmacht seiner Feinde bedroht, er wird sich seiner eigenen Schlechtigkeit bewusst. Das Gewissen, das da schlägt, wird auch psychosomatisch wirksam, die Angstattacken bringen Richard endgültig aus dem Gleichgewicht.

Bernd Färber zeigt eine fast diabolische Präsenz und gibt in der Hauptrolle die vielen Zwischentöne, die sie verdient. Unter den Darstellern ragen Mario Lopatta als Herzog von Buckingham, Christina Berger als Prinzessin Anne sowie Ulrich K. Müller als Lord Hastings heraus. Das Bühnenbild von Martin Fischer, das im Wesentlichen aus zwei schräg gestellten Gittern besteht, wirkt am Anfang innovativ, wird aber im Verlauf des Stück zum Korsett und verlangt den Darstellern einiges an Kletterarbeit ab. Die neue Textübersetzung von Juri Sternburg wirkt an einigen Stellen etwas flapsig; sehr effektvoll agiert das aus John R. Carlson bestehende Ein-Mann-Orchester. In der Inszenierung von Angelika Zacek bleibt eins der wichtigsten Elemente präsent: Die Frage nach der Zivilcourage nämlich. Shakespeares Werk wurde Ende des 16. Jahrhunderts veröffentlicht, nach Parallelen zur Tragödie, die sich aktuell in Großbritannien abspielt, möchte man lieber nicht suchen. Oder doch?

Nächste Vorstellung von „ Richard III.“: 22. September, 15 Uhr, Großes Haus des Volkstheaters Rostock

Von Thorsten Czarkowski