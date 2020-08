Die Natur rund um den Schnatermann erkundet

Rostocker Heide

Doreen Schmidt (33) war am Sonnabend ihrem Sohn Pepe (6) aus Evershagen an den Schnatermann gekommen. „Ich habe bei Facebook von diesem Aktionstag gelesen“, sagte Doreen Schmidt. Also machte sie sich mit dem Fahrrad zum Schnatermann auf, um zu schauen, was der NABU an diesem Tag so zu bieten hat.

Für Naturkundler ein interessantes Gebiet

Es war ein Angebot für Jung und Alt. Der NABU-Regionalverband Mittleres Mecklenburg hatte am Sonnabend in die Gegend östlich des Breitlings geladen. Dort befinden sich die Naturschutzgebiete „Radelsee“ und „Schnatermann“, dort gibt es eine interessante Naturwelt zu entdecken. „Das sind einmalige Küstenlebensräume“, erklärt Rebecca Kain, die NABU-Projektkoordinatorin. Sie hatte den Aktionstag mit 30 ehrenamtlichen Helfern organisiert. Das Mündungsgebiet der Warnow ist für Naturkundler ein besonderer Ort, hier sind seltene Tierarten heimisch, der NABU möchte diesen Fakt stärker in die Öffentlichkeit bringen.

Mehrere Programmpunkte über den Tag verteilt

Über den ganzen Tag waren Programmpunkte verteilt, die sich unterschiedlichen Aspekten der dortigen Naturwelt widmete. „Was schwimmt denn da im Radelsee und Breitling?“- so war die erste Veranstaltung überschrieben, die direkt am Schnatermann-Strand stattfand, dort wurden die Wasserbewohner einer näheren Betrachtung unterzogen. Viele Kinder hatten sich dazu eingefunden. Mittags stand eine Radwanderung rund um den Radelsee auf dem Programm. In die Radlergruppe hatte sich auch Wiebke Dallmeyer-Böhm gesellt, sie kommt aus den nordrhein-westfälischen Hennef und ist gerade in Rostock. „Ich habe mich richtig gefreut, dass hier so etwas stattfindet“, sagt Dallmeyer-Böhm, die NABU-Mitglied ist. In den frühen Abendstunden konnten die Gäste Kraniche in der Peezer Bachniederung bestaunen. Der Tag endete mit der Fledermausnacht, in der Experten das Leben der flatterigen Gesellen erklärten und auch beim Fledermaus-Netzfang zusehen ließen.

Warnow-Mündungsgebiet ist ein interessanter Lebenstraum

Hintergrund des Aktionstages ist das NABU-Umweltbildungsprojekt „Natur- und Erlebnisraum Warnow-Ästuar“, das sich den Besonderheiten des Warnow-Mündungsgebietes widmet. Es ging dem NABU auch darum, zu zeigen, was es alles in diesem Rostocker Naturschutzgebiet zu entdecken gibt.

