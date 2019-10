Die freie Theaterszene im Land fördern

Rostock

Es ist die fünfte Ausgabe des Theaterfestivals „ Freisprung“, das vom 18. bis 20. Oktober in Rostock über die Bühne geht. Organisiert wird es vom Landesverband Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern (LAF), gefördert wird es vom Landeskultusministerium. Ziel des Festival ist es, die freie Theaterszene im Land zu unterstützen. „Die Szene ist in Mecklenburg-Vorpommern durchaus ausbaufähig“, sagt Sonja Hilberger, die die künstlerische Leitung innehat. Bis Ende Juni konnten sich freie Schauspieler, Tänzer, Puppenspieler, Sänger, Puppenspieler, Autoren und Regisseure aus M-V bei „ Freisprung“ bewerben, sechs von ihnen kamen schließlich ins Programm.

Programm an drei Tagen in der Rostocker Bühne 602

Eröffnet wird das Festival am Freitag in der Bühne 602 in Rostock, wo alle Aufführungen stattfinden werden. Ein Programm kommt zur Eröffnung um 20 Uhr auf die Bühne: „Mobber sein ist eine Krankheit“, heißt das Stück, das Studenten und Absolventen der Theaterakademie Vorpommern spielen. „Von Mädchen und Strümpfen“, ein surreales Marionetten- und Schauspieltheater von Eva Vinke, wird am Samstag um 15 Uhr aufgeführt. Einen brisanten Stoff gibt es um 19 Uhr: „ Benno Ohnesorg – ein Chor erinnert“, aufgeführt von Simon Köslich & Weihnachtstraum e. V., ein Sprechchor wird darin die Ereignisse rund rum die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 aufgreifen. Am Sonnabend um 20 Uhr kommt „ Lilith – Mutter der gemischten Vielzahl“ auf die Bühne, eine Stückentwicklung unter anderem auf der Basis von Talmud- und Bibeltexten, gespielt von Lilith Maxion und Nathalie Wendt. Außerhalb der Konkurrenz läuft am Samstagabend um 21 Uhr „BaseAndFly“, eine Performance von Johanna und Andreas Schmidt.

Preisverleihung am 20. Oktober durch eine Jury

Die künstlerische Bandbreite ist groß: „Frau Holle außer Kontrolle“ heißt am Sonntag um 15 Uhr das Programm von Max Howitz. Um 17 Uhr folgt ein Stück, das außer der Konkurrenz läuft: „Pride & Prejudice“ nach Jane Austen, gespielt von Safak Sengül. Der letzte „ Freisprung“-Beitrag ist am Sonntag um 18 Uhr zu sehen: „NOR.Vom Kirchturm kann man die Zugspitze sehen“, ein dokumentarisches Theater von Josephine Hock.

Eine fünfköpfige Jury entscheidet über die Preise, am Sonntag um 20 Uhr wird die Preisverleihung stattfinden. „Mit den Preisen sind weitere Auftrittsmöglichkeiten für die Künstler verbunden“, sagt Sonja Hilberger, „auch darin zeigt sich die Charakteristik des Förderpreises“.

Von Thorsten Czarkowski