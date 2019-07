Rostock/Waren

Eigentlich fehlt ihnen nur noch die Plantage mit Kakaobäumen, dann würden sie wirklich alles selbst in der Hand haben. Denn vom Rösten der Bohnen, Schälen, Mischen, Conchieren, Temperieren bis hin zum Gießen und zur Veredelung machen Iveta Kilianova und Ciarán Seán Close alles selbst in ihren Manufakturen in Rostock und Waren an der Müritz. Die beiden sind Mecklenburgs erfolgreichste Schokoladenmacher und werden regelmäßig für ihre handgemachten Kreationen ausgezeichnet.

Gute Schokolade ist eine Wissenschaft

Angefangen hatte alles damit, dass Ciarán Close „nicht glücklich“ mit der Schokolade war, die es im Handel zu kaufen gab. „In der waren zu viel Zucker, zu viele Zutaten, die ich nicht nachvollziehen konnte.“ Nachdem der gebürtige Ire ein paar Male selbst Kakaobohnen geröstet hatte, hat es Klick gemacht. „Das hat es mir angetan. Wenn es dich einmal erwischt, lässt es dich nicht mehr los.“

Wenn der 37-Jährige über Schokolade spricht, wird schnell klar: Der Herstellungsprozess ist eine richtige Wissenschaft. „Wenn man in eine Kakaobohne beißt, ist das ein ganz komplexer Geschmack. Und die Bohne ist nur ein Bruchteil der Schokoladenherstellung.“ Wichtig sei auch: Wie und wo wird sie angebaut, was weiß der Bauer?

Kakao braucht Zeit – „wie Gulasch oder Wein“

Close sagt: „Wir mögen sie dezent geröstet.“ Denn der Kakao solle für sich sprechen. „Man muss ihm Zeit geben. Wie bei einem guten Gulasch oder Wein“, findet der Chocolatier. Geröstet werden die Bohnen, die die Mecklenburger Schokoladenmacher aus Süd- und Mittelamerika beziehen, in der Manufaktur in Rostock. Dort wollten sie auch selbst einen Laden mit Manufaktur eröffnen. Allerdings haben sie keinen geeigneten gefunden.

Auf der Suche danach sind die beiden letztendlich in Waren an der Müritz gelandet. „90 Prozent unserer Urlaube haben wir in Mecklenburg-Vorpommern verbracht. Die Seenplatte hat es uns einfach angetan. Und Waren ist perfekt: frische Luft und schlechter Handyempfang“, sagt Ciarán Close lachend. Dort können sie nun in der gläsernen Manufaktur zeigen, wie sie ihre Schokoladen herstellen. „Wir haben wohl einen Nerv getroffen. Wir haben hier viel Laufkundschaft und die Leute sind neugierig, wollen wissen, was an unserer Schokolade anders ist“, sagt Chocolatier, als er im Melangeur, auch Conchiermaschine genannt, die Konsistenz der Schokolade prüft. Bis zu fünf Tage bleibt die Masse in der sich ständig rührenden Maschine, bis sie weiterverarbeitet werden kann.

85 000 handgemachte Tafeln werden pro Jahr produziert

Während Ciarán Close etwas später in der Manufaktur zusammen mit einem Mitarbeiter die Schokolade aus dem Temperierer in die Formen gießt, verpackt Iveta Kilianova die fertigen Tafeln. Auch das passiert alles per Hand. Jeden kleinen Schokoladenkarton faltet sie selbst, jedes Etikett klebt sie selbst auf die Tafeln. Sie hat viel zu tun.

2014 hatten sie ihr erstes Geschäft in Rostock gegründet. Inzwischen verlassen im Jahr rund 85 000 Tafeln die Manufakturen in Rostock und Waren. Hunderte Händler in ganz Deutschland und Europa verkaufen die Mecklenburger Schokolade bereits. Und: „Demnächst wird sie auch in New York zu haben sein. Wir sind gerade in Gesprächen“, sagt Close.

Tag der Schokolade Der 7. Juli ist der Tag der Schokolade. Französische Chocolatiers sollen diesen Tag mitten im Sommer 1995 initiiert haben, um ihren feinen Kreationen zu huldigen – und vielleicht auch, um den Verkauf anzukurbeln. Schokoladenmacher in Deutschland müssen sich wenig Sorgen machen, sind die Deutschen doch im europäischen Vergleich mal wieder Spitzenreiter – und zwar im Verzehr der beliebten Süßigkeit. Nirgends in Europa essen die Menschen laut Marktforscher Statista so viel Schokolade, nämlich etwa zehn Kilogramm pro Kopf und Jahr. An zweiter Stelle folgen die Schweizer, dann die Esten. Griechen und Ungarn haben sich beim Anblick von Schokoladen anscheinend am besten im Griff. Sie essen etwa nur drei Kilogramm pro Jahr.

Die Schokoladen und Pralinen gibt es in Mecklenburg in vielen Fachgeschäften, Feinkost- oder Weinläden zu kaufen. Mit dabei sind unter anderem „Weine&Meer“ und Hugendubel in Rostock, die Genusswelten in Kühlungsborn und Wismar. Auch über MVs Grenzen hinaus haben sich die beiden inzwischen einen Namen gemacht und vertreiben die Schokolade auch in der Schweiz, in Belgien, Tschechien oder Österreich.

Chocolatiers bereiten sich schon jetzt auf den Winter vor

Um all das zu schaffen, haben sie ihre Kapazitäten verdoppelt, arbeiten sieben Tage in der Woche. Auch Eis gibt es inzwischen. „Und wir bereiten schon jetzt auf den Winter vor und produzieren vor.“

Immer wieder kommen Kunden in den Laden in Waren herein – meist Urlauber. „Viele wollen probieren. Nehmen auch mal eine Tafel mit“, sagt die 38-Jährige. Immerhin kostet eine Schokolade dort sechs bis acht Euro. „Der Härtetest kommt dann aber erst zu Hause“, sagt Ciarán Close. Denn dort müsse es auch schmecken und sie müssen den Unterschied schmecken.

Beide sagen übrigens, dass sie mindestens eine Tafel Schokolade am Tag essen (müssen). Berufsrisiko.

