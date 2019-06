Wismar

Der Probebetrieb läuft. Ende August soll die neue Produktionslinie für Holzfußböden ihren Betrieb am Haffeld voll aufnehmen. 25 Millionen Euro investieren die Egger Holzwerkstoffe. „Das ist die weltweit modernste Anlage“, sagt Geschäftsführer Ralf Lorber. Ein weiterer Meilenstein für das Werk in der Hansestadt.

Erste Platte vor 20 Jahren

Wismar ist einer von 19 Standorten in der Egger-Unternehmensgruppe. Am 24. August 1999 wurde die erste Platte gefertigt. 20 Jahre später wird am 31. August 2019 ein großes Mitarbeiterfest gefeiert. Zu feiern gibt es einiges.

Egger ist mit 1000 Beschäftigten nach MV Werften der zweitgrößte Arbeitgeber in Wismar. Zu Beginn waren es 540. Ralf Lorber ist seit 18 Jahren im Wismarer Werk. „Wir haben hier über 500 Millionen Euro investiert. Das dürfte eine der größten Investitionen in Mecklenburg-Vorpommern sein“, sagt der gebürtige Thüringer.

ZDF dreht im Werk

Das ZDF hat erst vor ein paar Tagen bei Egger für eine Dokumentation in der Reihe „plan b“ gedreht. Am 29. Juni wird sie um 17.35 Uhr ausgestrahlt. In der 30-minütigen Sendung geht es unter dem Titel „Alles auf null – Wenn Regionen neu anfangen“ um den Strukturwandel in Bochum, im französischen Nantes und in Wismar. Dass Egger für den positiven Wandel steht und für die Dreharbeiten ausgesucht wurde, erfüllt den Egger-Geschäftsführer mit Stolz: „Man muss schon sagen, dass sich Wismar enorm entwickelt hat. Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen.“

Für alle Holzfußböden

Egger-Geschäftsführer Ralf Lorber an der Digitaldruckanlage. Hier wird gerade ein Korkfußboden mit Eichendekor bedruckt. Quelle: Heiko Hoffmann

Bis Anfang 2022 will der Holzverarbeiter insgesamt weitere rund 76 Millionen Euro in mehrere Vorhaben investieren. In der neuen Anlage (25 Millionen) werden sämtliche Holzfußböden aus Laminat, Kork und extrem feuchtigkeitsbeständigem Belag auf Größe gebracht, profiliert für das Klick-Verlegesystem, auf Qualität kontrolliert und verpackt.

Egger-Mitarbeiter und Hersteller haben die neue Produktionslinie gemeinsam entwickelt. Lorber: „Sie läuft vollautomatisch. Die Materialvielfalt steigt und wir können extrem flexibel auf Kundenwünsche, zum Beispiel bei Stückzahlen, reagieren.“ Die Maschine, die auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern steht, wird von nur zwei Mitarbeitern bedient.

Werden Beschäftigte überflüssig? „Nein, wir brauchen jeden“, sagt Lorber. Egger suche weiterhin Fachkräfte. Bei der Gewinnung werden seit Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen. Mit dem neuen Ausbildungsjahr werde Egger in Wismar 54 Azubis haben. Viele Beschäftigte werden in den kommenden Jahren in Rente gehen. Darauf müsse man reagieren. Automatisierung sei ein Schritt.

Neue Zufahrt

Blick auf das Egger-Werksgelände am Haffeld in Wismar. Quelle: Egger

Weichen für die Zukunft stellt der Holzverarbeiter auch bei der Infrastruktur. Egger bekommt eine zweite Werkszufahrt. Dafür wird das Haffeld Nord erschlossen. Im Bereich der Zufahrt zum Palettenwerk werden künftig alle Holzlaster und Transporter für die Leimfabrik das Werkstor passieren. Für die Mitarbeiter vom Holzplatz und Holzeinkauf wird ein zweigeschossiges Gebäude errichtet. Lkw werden dann papierlos digital abgefertigt. Außerdem wird eine Energieübergabestation für die neue Leimfabrik errichtet. Sechs Millionen Euro fließen in diese Vorhaben. Ende 2019 bis Mitte 2020 sollen sie fertig sein. Damit wird die Kreuzung bei den drei Holzwerken Egger, Ilim und Hüttemann erheblich entlastet.

Leimfabrik für 45 Millionen

Die größte Investition ist die neue Leimfabrik. 45 Millionen Euro gibt Egger dafür aus. Als erstes sichtbares Zeichen entsteht ein Methanoltank, doppelt so groß wie der jetzige. Lorber: „Wir können damit große Schiffe am Markt einkaufen, das spart Kosten.“ Die Grundplatte ist gegossen, jetzt ist der Hochbau für den Tank an der Reihe. Ab Herbst soll er genutzt werden.

Parallel wird das Genehmigungsverfahren für die neue Leimfabrik vorangetrieben. Dazu wird das Betriebsgelände in Richtung Palettenwerk erweitert. Mit den vorhandenen Kapazitäten ist Egger an seine Grenzen gestoßen. Anfang 2022 soll die Leim- und Tränkharzanlage fertig sein. Künftig werden von Wismar aus weitere Egger-Werke beliefert. Ralf Lorber: „Unser Standort innerhalb der Egger-Gruppe wird mit diesen Investitionen gestärkt. Darüber sind wir happy. Das sichert uns wichtige Arbeit.“

Heiko Hoffmann