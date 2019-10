Erfahrungen mit der „Nichtso-Demokratie“

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Nun ist aus dieser Geschichte aus dem Leben von Deniz Yücel ein Buch worden. „ Agentterorrist“ hat der „Welt“-Journalist sein Werk genannt, das er am Donnerstagabend in Rostock vorstellte. Gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung MV präsentierte das Literaturhaus Rostock Deniz Yücel im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Prof. Wolfgang Muno von der Universität Rostock.

„Agentterrorist“ – dieses Wort hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eigens für Deniz Yücel kreiert. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Staatspräsident sich extra ein Wort für mich ausdenkt“, meint Yücel. „Darum habe ich es als Buchtitel verwendet.“

Die Türkei ist immer noch von der EU enttäuscht

Eine ausverkaufte Veranstaltung wurde es am Donnerstagabend, das öffentliche Interesse am Fall Yücel ist immer noch groß. Deniz Yücel berichtete nicht nur von seiner eigenen (Leidens-)Geschichte und von den Haftbedingungen. Er gewährte auch einen Einblick in die jüngere türkische Geschichte, denn die Türkei hofft seit mehreren Jahrzehnten auf eine Aufnahme in die EU. Diese Hoffnungen wurden allerdings immer von der EU enttäuscht, auch von der Bundesrepublik. „Es war unter den Türken ein großes Gefühl des Abgewiesenseins da“, so Yücel. Auf diese Enttäuschungen konnte der türkische Präsident Erdoğan bauen, als er seinen Weg zur Macht antrat. Allerdings betrachtete Erdoğan die Demokratie wie eine Straßenbahn: „Wenn man am Ziel ist, kann man wieder aussteigen,“ beschrieb Yücel dieses Denkweise. Diese demokratischen Defizite erläuterte der Journalist im Gespräch mit Prof. Wolfgang Muno. Und für die Türkei hat der Autor inzwischen den Begriff „Nichtso-Demokratie“ geprägt. Es ist keine wirkliche Demokratie, aber auch keine Diktatur.

Von Februar 2017 bis Februar 2018 in türkischer Haft

Dann die eigene Geschichte: Von Februar 2017 bis Februar 2018 hatte Yücel wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda in türkischer Untersuchungshaft gesessen, davon mehr als 290 Tage auf 13 Quadratmetern in Einzelhaft. Yücel wurde in einer Zeit festgenommen, in der sich die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei rapide verschlechtert hatten. Seit Ende 2016, als seine Bedrohung stärker spürbar wurde, hatte Yücel zunächst Zuflucht in der Sommerresidenz des deutschen Botschafters in der Türkei gefunden. Dann erfolgte die Verhaftung. Während der Haftzeit gab es in Deutschland Solidaritätskundgebungen, die eine Freilassung von Yücel zum Ziel hatten. Währen dieser Zeit hätte sich der inhaftierte Journalist ein stärkeres Engagement der deutschen Politik und auch der deutschen Wirtschaft gewünscht, bilanziert er heute. Der Druck, der schließlich noch entstand, zeigte Wirkung. Am 16. Februar 2018 wurde Yücel aus der Haft entlassen, er kehrte noch am selben Tag nach Deutschland zurück.

Deniz Yücel erzählte ohne jede Larmoyanz über seine Haft

Deniz Yücel berichtete in der Lesung und in der begleitenden Diskussion über seiner Haftzeit ohne jegliche Larmoyanz, sehr sachlich, manchmal sogar mit Humor. Er ging, so scheint es, daraus sogar gestärkt hervor. Yücel ist auch der erste Journalist, der in der Türkei wegen einer Inhaftierung Klage erhoben hat.

Übrigens liegt Deniz Yücels eigene Erfahrung mit Rostock schon länger zurück. Nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen vom August 1992 war er zu einer Gegendemonstration nach Rostock gekommen, die in seiner Erinnerung heute noch sehr präsent ist.

Von Thorsten Czarkowski