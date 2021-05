Schwerin

Der MV-Gipfel am Dienstag brachte endlich Aussichten und Lockerungen für Gastronomie und Tourismus. Sind die auch für private Kontakte in Aussicht? Mit wem darf ich mich dann eigentlich ab 23. Mai im Biergarten treffen, und gilt das Gleiche auch für zu Hause? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Aktuelle Kontaktbeschränkungen in MV

Weiterhin gilt: Ein Hausstand darf sich in der Öffentlichkeit nur mit einer weiteren Person treffen. Kinder unter 14 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene werden seit 9. Mai nicht mehr mitgerechnet, so lange sie frei von Corona-typischen Symptomen sind. Für sie gelten auch nächtliche Ausgangssperren nicht. Als Hausstand gelten alle Personen, die in einer Wohnung zusammen oder räumlich getrennt als Paar leben.

Was heißt vollständig geimpft und genesen?

Als vollständig geimpft gelten Personen, deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, und genesene Personen, deren Corona-Infektion mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Auch genesene Personen, die ihre erste Impfdosis schon bekommen haben, fallen in diese Kategorie.

Gelten für mich als Corona-Geimpften die Kontaktbeschränkungen?

Geimpfte und Genesene dürfen sich mit Nichtgeimpften und Nichtgenesenen treffen - aber im Rahmen der Kontaktbeschränkungen : also ein ungeimpfter Haushalt + 1 Person + beliebig viele Geimpfte und Genesene, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Bei wem darf ich mich treffen?

Der Hausstand darf sich sowohl zur Einzelperson bewegen, als auch andersrum. Die allgemeinen Hygieneregeln und geltenden Kontaktbeschränkungen müssen dabei eingehalten werden.

Gibt es in der Gastronomie ab 23.Mai Personenbeschränkungen?

Angaben dazu wurden beim MV-Gipfel nicht gemacht. Theoretisch erlaubt das eine unbegrenzte Anzahl von Gästen pro Tisch. Für Privatkontakte gilt dies aber weiterhin nicht.

Geteiltes Sorgerecht – muss unser Kind sich jetzt entscheiden?

Nein. Sind die Eltern getrennt, dürfen Kinder ihren Vater oder ihre Mutter jederzeit besuchen. Für die Eltern selbst gilt das umgekehrt auch, die Partner der jeweiligen Elternteile, Thema Patchworkfamilie, zählen zum Hausstand.

Nach MV-Gipfel: Sind Treffen von Freunden wieder möglich?

Nein. Bei privaten Zusammenkünften gelten die aktuellen Kontaktbeschränkungen. Private Besuche aus anderen Bundesländern sind im Moment nur innerhalb der Kernfamilie zulässig. Als Kernfamilie gelten Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern.

Warum dürfen Touristen ab Mitte Juni nach MV?

Auch für sie gelten die jeweiligen Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln, Treffen unterliegen den gleichen Bedingungen, wie bei Kontaktpersonen innerhalb MVs. Einreise ist also nicht gleichzusetzen mit Kontakt zu mehreren Hausständen oder Personen.

Darf ich meine Angehörigen im Pflegeheim oder Krankenhaus besuchen?

Ja. Ein negativer Schnell-Test vor Ort, ein negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden, oder ein vollständiger Impfstatus sind im Pflegeheim verpflichtend. Pro Tag darf eine feste Kontaktperson oder eine Person aus der Kernfamilie ins Krankenhaus kommen. Das Tragen einer Maske (OP oder FFP-2) sowie Anwesenheitslisten sind notwendig.

Darf ich Sport machen?

Ab 7. Juni öffnen die Fitnessstudios wieder, Eintritt ist dann mit negativem Test möglich. Sport im Freien ist nur allein oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes erlaubt. Fünf Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren dürfen sich zum kontaktfreien Sport wie Tennis oder Leichtathletik im Freien treffen. Eine erwachsene Betreuungsperson benötigt einen negativen Test.

Darf ich mit meinen Kindern in den Zoo?

Ja. Allerdings sind in Zoos und Tierparks derzeit nur die Außenbereiche geöffnet.Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 braucht man einen negativen Corona-Test für den Zoobesuch. Kinder unter sechs Jahren, Genesene und Geimpfte sind davon befreit.

Was ist mit Spielplätzen?

Diese sind weiterhin geöffnet. Das gilt aber nur für Außenspielplätze und unter den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.

Wir möchten heiraten – mit wem dürfen wir feiern?

Zehn Personen aus verschiedenen Haushalten sind bei der Trauung erlaubt, Kinder bis 14 Jahre, Standesbeamte, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Anwesenheitsliste und Maske sind Pflicht. Für den Akt der Trauung gilt das für die zukünftigen Eheleute nicht, der Kuss zur Besiegelung kann also getauscht werden.

Mein Kind möchte seinen Führerschein machen – geht das wieder?

Ab 25. Mai dürfen Fahrschulen wieder öffnen. Wer nicht genesen oder geimpft ist, muss sich dann tagesaktuell testen lassen. Bis 25. Mai ist Fahrunterricht nur erlaubt, wenn die entsprechenden Personen ihren Führerschein beruflich benötigen.

Darf ich wieder in die Geschäfte?

Ab 25. Mai sollen Öffnungen für den gesamten Einzelhandel möglich sein. Voraussetzung ist eine Inzidenz unter 100, eine Testpflicht soll es nicht geben. Für den Landkreis Vorpommern-Rügen gilt das schon ab diesem Freitag, 14. Mai, da hier die Inzidenz seit mehr als einer Woche unter der 50er Marke liegt.

Öffnen Tattoo-, Kosmetik- und Nagelstudios?

Ja, ab 25. Mai. Genau wie bei den schon geöffneten Frisören gilt aber auch hier eine Testpflicht.

Gibt es wieder Kulturveranstaltungen?

Modelle werden ab 10. Juni in MV erprobt. Dazu gehören zum Beispiel die Klassik-Nacht im Rostocker Zoo oder die Schlossfestspiele in Schwerin und Neustrelitz. Ob die großen Festivals stattfinden können, wird beim kommenden MV-Gipfel am 31. Mai besprochen, zusammen mit weiteren Lockerungsschritten.

Von Annika Zimmermann