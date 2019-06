Berlin

Wie man es schafft, eine Riesenhalle in einen Bluesclub zu verwandeln, das zeigte Eric Clapton am Dienstagabend in Berlin. Denn immerhin 12 000 Hörer waren in die gewaltige Mercedes-Benz-Arena gekommen, um den Stargitarristen zu sehen. Denn Eric Clapton ist heute immer noch einer der Säulenheiligen der Rockmusik – er hat seit Mitte der Sechziger die britische Musikszene stark geprägt. In der zweiten Hälfte der Sechziger als Mitglied der Supergruppe Cream, später mit seinen eigenen Produktionen und Kollaborationen.

Ein übervolles Reservoir an Titeln aus über 50 Jahren Musikgeschichte also, in Berlin konzentrierte sich der Musiker stark auf seine Blueswurzeln. Daneben streute er ein paar Hits ein, da wäre wohl als Erstes der Song „Layla“ zu nennen, den Eric Clapton 1970 unter dem Pseudonym Derek and the Dominos aufgenommen und mit dem er Anfang der Neunziger in einer Neuaufnahme noch einmal Erfolg hatte. Denn „Layla“ war 1992 auch der Start in den zweiten Karriereabschnitt von Eric Clapton. Mit dem Album „Unplugged“ hängte er sich nicht nur an den damaligen MTV-Trend, er wurde dann einem größeren, auch weiblichen Publikum bekannt. Nicht zuletzt durch den Song „Tears in Heaven“, in dem der Musiker den frühen Tod seines Sohnes und damit auch persönliche Tragik verarbeitet hatte. So ist Eric Clapton immer in beiden Welten zu Hause – hier der geschätzte Bluesgitarrist, dort der erfolgreiche Popmusiker.

Heute ist Eric Clapton 74 Jahre, er wirkt fit und entspannt, er ist mit seiner Musik in Würde gealtert. Es wurde, auch wegen des Bluesschwerpunkts, ein etwas getragener Abend in Berlin, der nicht vom Ausstellen musikalischer Fähigkeiten lebte, sondern von einem effektvollen Zusammenspiel. Und Eric Clapton, der sich inzwischen wohl viele Dinge im Leben aussuchen kann, hat sich eine Band aus illustren Musikern zusammengestellt – wie Nathan East (Bass), Paul Carrack (Hammond-Orgel), Chris Stainton (Piano), Doyle Bramhall II (Gitarre) und Sonny Emory (Schlagzeug). Mit solchen musikalischen Cracks war es dann auch ein Leichtes, sich die Bälle zuzuspielen. Auf diese Weise ging es sehr leicht durch den Abend, ein Best-of-Programm mit kleinen Überraschungen, so das heute fast vergessene „Tearin’ Us Apart“ (ein Song aus den Achtzigern, im Original mit Tina Turner), auch das Stück „Crossroads“ (von Robert Johnson komponiert, die Coverversion stammt aus Cream-Zeiten), dann das besagte berührende „Tears in Heaven“. Und zum Schluss kam dann „Cocaine“, dazu hatte die Band den Gitarristen Kurt Rosenwinkel auf die Bühne geholt. Hier versammelte sich ein Teil des Publikums, das es die anderthalb Stunden zuvor brav auf den Stühlen ausgehalten hatte, vor der Bühne. Denn „Cocaine“ war eine von den Fremdkompositionen (das Original stammt von J.J.Cale), die Eric Clapton berühmt gemacht hatten, stärker gelang ihm das noch mit Bob Marleys „I Shot the Sheriff“.

Ein zappeliger und wortreicher Entertainer ist Eric Clapton nicht, er spricht eben durch seine Musik. Inmitten dieses etwas blueslastigen Abends präsentierte Clapton themengemäß auch Genre-Standards wie „Nobody Loves When You Down and Out“ oder „Hoochie Coochie Man“. Welchen Stellenwert Eric Clapton heute immer noch hat, bewies nicht nur die zahlenmäßige Größe des Publikums (da saß im Grunde eine Kleinstadt im Publikum); vom kommerziellen Marktwert Eric Claptons zeugen übrigens auch die Kartenpreise – sie bewegten sich in Berlin inzwischen im dreistelligen Bereich. Eric Claptons aktuelle Tour ist auch ein Teil Musikgeschichte für die älteren Semester.

Thorsten Czarkowski