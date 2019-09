Extrabreit und Dritte Wahl rockten den Iga-Park

Rostock

Es ist inzwischen eine gute Tradition, dass sich die Rostocker Punkband Dritte Wahl zum Sommerausklang musikalische Gäste in den Iga-Park holt. Auch am Samstagabend war es so, diesmal war die Band Extrabreit gekommen, sie wurde 1978 gegründet und hatte ihre große Zeit in der NDW-Ära am Anfang der Achtziger. Die Musiker besannen sich auf ihre Punk- und Rockwurzeln und spielten ein sehr gitarrenlastiges Set. Sänger Kai Havaii stand selbstverständlich im Mittelpunkt des Geschehens, als die fünf Musiker ihre Songs wie „Flieger, grüß mir die Sonne“, „Polizisten“ oder „Kleptomanie“ servierten. Auch die erste Single „Hart wie Marmelade“ war dabei. Und klar, am Ende ihres Seits kam der Extrabreit-Hit schlechthin: „Hurra, hurra, die Schule brennt.“ Fazit: Mit ihrem Punkrock-Set passten Extrabreit gut ihren Gastgebern, ohne ihnen die Show zu stehlen.

Und dann also Dritte Wahl: Die Musiker starteten mit dem Klassiker „Fliegen“ und spielten sich danach durch ein unterhaltsames und rockiges Set, servierten auch neuere Songs wie „25 Cent“ und auch einen brandneuen Titel namens „Was zur Hölle“. Für die Band war das Rostocker Konzert natürlich ein Nach-Hause-Kommen, wie man schon an der Ausstattung des Publikums sehen konnte: Dritte-Wahl-Shirts dominierten die Szenerie. Auch eine ganz besondere Mitsingstimmung machte diesen Abend aus, denn die Verbundenheit von Publikum und Band ist bei Dritte Wahl ganz besonders. Hin und wieder nahm die Band das Tempo heraus, Sänger und Gitarrist Gunnar Schröder ließ das Publikum an seinen nachdenklichen Momenten teilhaben. Es war für Dritte Wahl auch ein emotionales Heimspiel. Und für die Gruppe ist es inzwischen eine gute Tradition geworden, ihre Open-Air-Saison mit einem Konzert im Rostocker Iga-Park zu beenden, wie Gunnar Schröder sagte.

Von Thorsten Czarkowski