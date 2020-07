Fantasievolle Landschaften am Georginenplatz

Warnemünde

Anke Tölle ist froh, dass es mit dem Ausstellungsbetrieb weitergeht. Mitte März war ihre Galerie am Georginenplatz 8 zuletzt geöffnet, nun geht’s weiter. Jetzt ist in der Galerie eine Ausstellung des Künstlers Burkhard Recnik zu sehen, die Eröffnung ging natürlich mit coronakonformen Sicherheitsregeln über die Bühne.

Zwanzig Werke von Burkhard Recink sind zu sehen

Nun sind zwanzig Werke von Recnik ausgestellt, die allesamt von ihren kräftigen Farben leben. „Die Leuchtkraft seiner Farben wird durch gemahlene Farbpigmente erhöht“, erläutert Anke Tölle. Diese Farben werden dann mit Pinsel oder durch Airbrush-Technik auf die Leinwände gebracht. Zu sehen sind Fantasie-Landschaften, die manchmal zusätzlich verfremdet sind, etwa durch dargestellte Leinwand-Durchbrüche, die einen Blick in eine weitere Welt freigeben. Nicht umsonst heißt die Schau „Einsicht, Aussicht, Durchsicht“. Der Betrachter kann die ausgestellten Werke auf sich wirken lassen: „Es gibt einen Dialog zwischen Bild und Person“, sagt Anke Tölle, die Recnik-Werke tragen Titel wie „Unerwarteter Ausblick“.

Eine Warnemünde Galerie zum Wohlfühlen

Der Künstler Burkhard Recnik kommt aus Oberhausen, er studierte an der Folkwangschule der Uni Essen Grafik, Design und Gestaltung. Eigentlich war die Malerei für ihn immer ein Gegenpol und ein Ausgleich zur Arbeit als Lehrer. Ausstellungen mit Werken von Recnik sind recht selten. „Ich habe ihn hier in Warnemünde kennengelernt“, sagt Anke Tölle. Die Auswahl der Werke für die Galerie nahm der Künstler selbst vor, die Hängung der Bilder nahm die Galeristin vor. Dabei versteht sich die Galerie auch als ein gemütlicher Ort, an dem der Kunstgenuss in einem gemütlichen Ambiente möglich ist. Diese Galerie ist nicht nur nüchterner Ausstellungsraum, sondern auch ein bisschen Werkstatt und Atelier, dazu ein bisschen Wohnzimmer. Die Galeristin ist auch selbst als Künstlerin tätig und hält zuweilen auch Workshops ab.

Die aktuelle Schau läuft bis 2. August

Zu sehen ist die aktuelle Schau mit Werken von Burkhard Recnik noch bis zum 2. August. Es ist auch möglich, die ausgestellten Werke zu erwerben. Nun nimmt der Ausstellungsbetrieb wieder Fahrt auf, auch bei Anke Tölle. In diesem Jahr sollen noch zwei weitere Ausstellungen in der Galerie folgen, die dann etwa fünf, sechs Wochen laufen werden. Anke Tölle betreibt ihre Galerie übrigens seit 2013, im Jahr 2009 war sie aus dem Ruhrgebiet an die Ostseeküste gekommen und fühlt sich hier längst heimisch.

Ausstellung „Einsicht, Durchsicht, Aussicht“ von Burkhard Recnik in der Galerie und Kunstwerkstatt Anke Tölle, 18119 Warnemünde, Georginenplatz 8, geöffnet Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr, Eintritt frei

Von Thorsten Czarkowski