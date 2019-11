Feldhäcksler, Schwadmäher, Kartoffelkombine: Schau in Dorf Mecklenburg zeigt DDR-Technik

Dorf Mecklenburg

Eine neue Sonderausstellung ist im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg zu sehen: „ Landmaschinenbau in Ostdeutschland – gestern und heute“ heißt die Schau, die auch eng mit den landwirtschaftlichen Traditionen Mecklenburg-Vorpommerns verbunden ist. Diese Wanderausstellung, die 2016 vom Förderverein des Agrarmuseums im brandenburgischen Wandlitz zusammengetragen wurde, macht nun halt in Dorf Mecklenburg und ist dort noch bis April 2020 zu sehen.

Wanderausstellung macht Station in MV

Aufmerksam wurde Museumsleiter Dr. Björn Berg auf diese Schau, als sie im IFA-Museum Nordhausen zu Gast war. Beteiligt am Konzept der Ausstellung war der emeritierte Agrartechnik-Professor Dr. Jürgen Hahn. Der gebürtige Mecklenburger lehrte und forschte von 1978 bis 2009 an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität. Bei der Ausstellungseröffnung in Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg war Hahn ebenfalls dabei.

DDR-Landwirtschaftsgeschichte: mehr als ZT 300 oder E 512

Ein Gang durch diese Ausstellung macht deutlich, dass es in den zurückliegenden sieben Jahrzehnten zwei gravierende Umbrüche in der Landwirtschaft Ostdeutschlands und insbesondere deren Mechanisierung gab. Da ist im historischen Ausstellungsteil zunächst vom schwierigen Anfang nach Kriegsende mit Demontage der Betriebe, Reparationen, Bodenreform und Kollektivierung der Landwirtschaft die Rede, mit jeweils wechselnden Anforderungen an die Ausstattung mit Landmaschinen.

Allerdings auch vom Entstehen und Wachsen des Landmaschinenkombinats „Fortschritt“ mit seinen zu besten Zeiten rund 65 000 Arbeitskräften. Ein Blick in die DDR-Landwirtschaftsgeschichte ist somit auch Vermittlung von Technikgeschichte. Und die geht über den Traktor ZT 300 oder den Mähdrescher E 512 weit hinaus. Denn durch die besondere Entwicklung der Landwirtschaft in der DDR wurden auch besondere technische Entwicklungen angestoßen.

Besondere Bedingungen in der DDR-Landwirtschaft

Das war auch eine Folge der Genossenschaftsbildung. Die Anfang der 1960er Jahre abgeschlossene Kollektivierung der DDR-Landwirtschaft zwang auch dazu, in größeren Dimensionen zu denken. Das erforderte eine verstärkte Forschung, Entwicklung, Prüfung und Ausbildung zur Entwicklung von Landmaschinen. Über seinen Anteil an diesen Prozessen berichtete Professor Hahn in seinem kurzen Eröffnungsbeitrag.

Für die Umsetzung, also besonders die Produktentwicklung, wurden große Anstrengungen unternommen. Das waren Landtechnikbetriebe, die ihre Standorte in der ganzen DDR, aber vorrangig in Ostsachsen hatten; längst war die vorindustrielle Zeit überwunden, neue und moderne Fabriken entstanden. Immerhin arbeiteten im 1951 gegründeten Kombinat Fortschritt Landmaschinen zuletzt rund 60 000 Menschen. Das Kombinat wurde 1990 aufgelöst.

Technik musste sich gegen Konkurrenz aus der UdSSR durchsetzen

In der Ausstellung geht es bis ins Detail – Feldhäcksler, Schwadmäher oder Kartoffelerntemaschinen. Auch Entwicklungen, die in Vergessenheit geraten sind, werden dokumentiert. Der Blick geht zum Beispiel auf den Tragtraktor TT 220 aus Schönebeck, der nicht in Produktion ging, weil in dieser Leistungsklasse der „ Belarus“ aus Minsk zu importieren war. Im Rückblick ist dies die Geschichte der Landmaschinen-Produktion auf dem Gebiet der neuen Bundesländer, die sich besonders den technischen Entwicklungen widmet.

Einige Produzenten sind heute noch am Markt

Dabei blickt sie aber nicht nur zurück, sondern ist durchaus auf die heutige Zeit gerichtet. „Wir wollen auch zeigen, was von den damaligen Produzenten im Osten jetzt noch an Markt ist – und was auf dem Boden landtechnischer Traditionen dort neu entstanden ist“, sagt Professor Hahn.

So markiert die Ausstellung auch den zweiten großen Umbruch in der Agrartechnikgeschichte Ostdeutschlands. Das Kombinat „Fortschritt“ wurde 1990 aufgelöst. Zurück blieben 57 GmbH, von denen es in der Marktwirtschaft nur die wenigsten schaffen konnten. Der Inlandsmarkt verschwand im ungleichen Wettbewerb gegenüber den etablierten bundesdeutschen und internationalen Anbietern. Hinzu kamen verständliche Entscheidungen der Treuhandanstalt und es gelang auch nicht, neue Exportmärkte zu erschließen.

Güstrower Landmaschinenbau ging 2015 in Insolvenz

So wurde 2006 im Traktorenwerk Schönebeck der Landmaschinenbau eingestellt. Der bis dahin sehr erfolgreiche Güstrower Landmaschinenbau musste nach der Russlandkrise 2015 Insolvenz anmelden; nur auf Sparflamme wird dort heute noch produziert. Dennoch: Heute sind in Ostdeutschland noch mehr als 70 Firmen im Landmaschinenbau aktiv und tragen die Traditionen weiter. Die Ausstellung vermittelt anschaulich, wie weit gefächert deren Produktionssortiment ist – bis hin zu Modulen für die moderne Präzisionslandwirtschaft.

Experte: „T 860 war eine Meisterleistung“

Ein technisches Highlight der Nachwendezeit ist der gewaltige 600-PS-Traktor T 860 aus dem thüringischen Stadtilm, der im Eröffnungsbild der Ausstellung dem legendären „Pionier“ aus Nordhausen gegenübergestellt wird. „Zur Zeit seiner Entwicklung vor 15 Jahren war der T 860 gewiss eine Meisterleistung“, betont Hahn. Doch es blieb beim Prototypen, der heute schon als Dinosaurier gelten muss. Statt der Ackergiganten setzt die Wissenschaft für die Zukunft eher auf kleinere, teils fahrerlose Module. Es stimmt optimistisch, dass dabei Forscher und Entwickler aus Sachsen wiederum maßgeblich beteiligt sind.

Auch Einblicke in Alltagskultur

„ Landmaschinenbau in Ostdeutschland“ – was vielleicht für ein Thema für Spezialisten gehalten wird, ist durchaus mit Alltagskultur verbunden. Denn das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg ist auch der passende Ort für diese Sonderausstellung. Natürlich ist diese Faktensammlung eingebettet in das Museumskonzept, das sich der dörflichen Alltagskultur und der regionalen Agrargeschichte widmet, mit Ausstellungsstücken vom Dreschflegel bis zum Düngeflugzeug. Auf dem 2,5 Hektar großen Museumsgelände sind viele Alltagsgegenstände zu sehen, die auch Erinnerungen wachrufen können. Für den Besucher der Sonderausstellung sollte sich ein Rundgang durch das Museum anschließen.

Von Thorsten Czarkowski