Feriendrama an der Ostsee und Theaterträume in Parchim: Filmprojekte stärken Drehort MV

Schwerin

Die MV Filmförderung unterstützt auch im Jahr 2022 die Produktion einer Reihe von Filmen, die in Mecklenburg-Vorpommern gedreht werden. Darunter sind sehr interessante Stoffe. 325 000 Euro Produktionsförderung gibt es zum Beispiel für den Film „Die Herrlichkeit des Lebens“, die Dreharbeiten sind für Sommer und Herbst geplant. Erzählt wird darin die Liebesgeschichte des Schriftstellers Franz Kafka und seiner letzten Liebe Dora Diamant, die sich im Sommer 1923 in Mecklenburg abspielte – ein bislang wenig beleuchtetes Kapitel im Leben des berühmten Schriftstellers. Regie führt Georg Maas, Drehort soll Heiligendamm sein.

Neues Drama von Christian Petzold entsteht in MV

Regisseur Christian Petzold bei einem Pressetermin Quelle: Jens Kalaene/dpa

Das neue Drama von Christian Petzold spielt ebenfalls im MV. Gedreht werden soll im Sommer unter anderem in Rostock und an der Ostseeküste. Der Regisseur – unter anderem bekannt durch Spielfilme wie „Jerichow“ oder „Barbara“ – erzählt die Geschichte von jungen Leuten in einem Ferienhaus an der Ostsee, das von Waldbränden bedroht wird. Das Drama trägt den Titel „Die Glücklichen“ und erhält 110 000 Euro Produktionsförderung.

Deutsch-schweizerisch-schwedische Produktion entsteht im Sommer

Im kommenden Sommer laufen auch die Dreharbeiten zum Film „Milchzähne“, das ist eine deutsch-schweizerisch-schwedische Produktion. Der Streifen basiert auf dem Romandebüt von Helene Bukowski. Regisseurin Sonja Bösch erzählt die dystopische Geschichte einer Dorfgemeinschaft, die mit knapper werdenden Ressourcen konfrontiert wird. Mit in der Besetzung ist die Schauspielerin Susanne Wolff, die unter anderem im Film „Styx“ zu sehen war. In diesem Fall gibt es dafür 250 000 Euro Produktionsförderung. Gedreht werden soll in Vorpommern.

Künstlerin Juliane Ebner verwirklicht einen Animationsfilm

Künstlerin Juliane Ebner Quelle: privat

Ebenfalls gefördert wird der nächste Film der aus MV stammenden Künstlerin Juliane Ebner, die ihr neues Werk „Ufern“ genannt hat. Der auf Tuschezeichnungen basierende Film ist autobiografisch geprägt, die Künstlerin will ihn ihrer 1995 tödlich verunglückten Schwester Käthe Ebner widmen. Für diesen Animationsfilm stehen 300 00 Euro Produktionsförderung bereit. Regisseur Axel Ranisch wird im Frühjahr und Sommer unter anderem in Rostock und an der Ostseeküste den Spielfilm „Orpheus in Love“ drehen. Ein Film, der das Liebespaar Orpheus und Eurydike in die Gegenwart holt. Förderung hier: 200 000 Euro. Und dann ist da noch der Kinderspielfilm „Koschka“, die Drehs sind ebenfalls für den Sommer geplant, gefördert mit 150 000 Euro.

Dokus zeigen spannende Themen aus MV

Helga Schubert, Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin 2020. Quelle: Renate von Mangoldt/dpa

Derweil laufen bereits Dreharbeiten von Filmen, die von der MV Filmförderung mitfinanziert werden. Die Schriftstellerin Helga Schubert steht im Mittelpunkt des Dokumentarfilms „Vom Keltern – Das Leben der Helga Schubert“. Der Rostocker Regisseur Jörg Herrmann realisiert dieses filmische Porträt, das 75 000 Euro Produktionsförderung und 5000 Euro für die Stoffentwicklung erhielt. Ein weiterer interessanter Stoff liegt dem Film „Glaubt nie, was ich singe – Der Liedermacher Wenzel“ zugrunde. Es geht in dieser Doku um Hans-Eckardt Wenzel, der im vorpommerschen Bugewitz seine Wahlheimat hat. Wenzel gilt als einer der sprachmächtigsten Liedermacher im Osten Deutschlands. Gefördert wird dieses Projekt mit 97 500 Euro. Und Dieter Schumann, einer der bekanntesten Dokumentarfilmer des Landes, realisiert gerade die Doku „Dann gehste eben nach Parchim“, in der drei junge Schauspieler in ihrem Alltag an einem kleinen Theater begleitet werden. Dafür stellte die MV Filmförderung 97 500 Euro bereit. Insgesamt 74 500 Euro erhielt die Produktion des Dokumentarfilms „Neuland“, der die vorpommersche Gemeinde Loitz porträtiert. Regisseur ist Paul Raatz.

Zwei in M-V realisierte Produktionen starten 2022 in den Kinos

Für den Kinostart im Jahr 2022 sind zwei von der MV Filmförderung mitfinanzierte Streifen vorgesehen. Der Film „Niemand ist bei den Kälbern“ (Regie: Sabrina Sarabi) soll am 20. Januar in die Kinos kommen, der bereits in MV gedrehte Film „Alfons Zitterbacke – Chaos auf der Klassenfahrt“ (Regisseur: Mark Schlichter) soll im Sommer auf die Leinwände kommen. Für den Festivaleinsatz 2022 sind drei in MV geförderte Filme vorgesehen, „Alaska“, „Generation Tochter“ und „Stiller Sommer“.

Damit setzt die MV Filmförderung ihre Vergabepolitik fort. Seit ihrer Gründung im Dezember 2020 wurden 80 Projekte und Veranstaltungen mit einem Fördervolumen von 4,4 Millionen Euro unterstützt. Der Regionaleffekt – also das Verhältnis zwischen den bewilligten Fördergeldern und den durch die Produktion in Mecklenburg-Vorpommern ausgegebenen Geldern – lag bei 131 Prozent, wodurch regionale Ausgaben in Höhe von 5,8 Millionen Euro erzeugt werden, rechnet die MV Filmförderung vor. Es wurden zudem zehn Projekte unterstützt, die im Zuge der Corona-Krise Mehrkosten bei Dreharbeiten aufzubringen hatten sowie neue Stoffe von Filmschaffenden, die die Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern zum Inhalt haben.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Hoher Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern“

„Die MV Filmförderung hat im ersten Jahr ihres Bestehens trotz erschwerter Bedingungen durch die Corona-Pandemie eine arbeitsfähige Förderstruktur aufgebaut und sich als kulturwirtschaftliche Film- und Medienförderung in Mecklenburg-Vorpommern etabliert“, verdeutlicht Olaf Jacobs, Geschäftsführer der MV Filmförderung. Gefördert werden vor allem Regisseure, „deren Stoffe eine große Bandbreite aktueller und politisch relevanter Aspekte abbilden, aber auch historische Themen aufarbeiten und darüber hinaus vor allem auch einen hohen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern und den Menschen von hier zeigen und so MV thematisch in seiner ganzen Vielfalt und Tradition präsentieren“, so Jacobs weiter. „Unser Land wird als Produktionsstandort noch wichtiger und wir können schon jetzt einen deutlichen Aufschwung in der Branche spüren.“

Von Thorsten Czarkowski