Festival „Illustrade“ lockt nach Rostock

Rostock

Die vierte Ausgabe der „Illustrade“ wird vom 9. bis 12. September in Rostock abgehalten. „Das Festival findet alle zwei Jahre in Rostock statt“, erklärt „Illustrade“-Initiator Mathias Wedler-Schmidt. Inhaltlich wird in diesem Festival für ­Grafik und Illustration das künstlerische Genre möglichst weit gefasst. Denn der Begriff Illustration ist in vielen Formen darstellbar. „Es geht dabei zum Beispiel um Buchillustrationen, um Comics, dazu gehört auch die freie Grafik“, so Wedler-Schmidt. Er organisiert mit Koordinatorin Juliane Globig in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe.

Veranstaltungsorte sind über die Stadt verteilt

Zentraler Ort der „Illustrade“ ist wie bereits 2019 das Volkstheater Rostock, dort findet unter anderem die Hauptausstellung statt. Zahlreiche weitere Programmpunkte des Festivals sind über die Rostocker Innenstadt verteilt. Schauplätze sind zum Beispiel das Schaudepot der Rostocker Kunsthalle, der Comicladen „Sequential Art“ oder das „Dock Inn“ in Warnemünde. In Zahlen ausgedrückt heißt das: sechs Ausstellungseröffnungen, vier Workshops und drei Konzerte. Sie werden ergänzt durch Lesungen und Vorträge. Eingeladen sind in diesem Jahr Künstler wie Anke Feuchtenberger, Henning Wagenbreth, Line Hoven, Phillip Janta, Thomas Ott, Till Lenecke oder Jim Avignon. Auch Musik kommt dazu – sie kommt vom DJ Micronaut sowie den Bands Mazookas und Trümmer.

Ausstellung mit Werken von Hans Ticha im Kunstverein zu Rostock

Ein „Illustrade“-Höhepunkt ist eine Ausstellung mit Arbeiten des Künstlers Hans Ticha. Sie wird im Kunstverein zu Rostock in der Galerie Amberg 13 zu sehen sein. Möglich gemacht hat die Ausstellung vor allem die Leihgeberin Dr. Valeska Stephan, denn viele Arbeiten von Hans Ticha befinden in ihrem Besitz. Der inzwischen verstorbene Sammler Wolfgang Müller hat im Laufe vieler Jahre eine umfangreiche Sammlung mit Arbeiten von Hans Ticha angelegt. Das enge, aber gleichzeitig höflich distanzierte Verhältnis von Künstler und Sammler drückt sich im Ausstellungstitel aus: „Lieber Herr Müller, … Hans Ticha und sein Sammler“. Die Ausstellung im Kunstverein zu Rostock wird bereits am 8. September 19.30 Uhr eröffnet. Zur Ausstellungseröffnung werden Dr. Valeska Stephan und Galerist Mathias Goldberg sprechen. Die gemeinsam mit Kunstvereinsmitglied Matthias Dettmann organisierte Schau ist übrigens auch nach dem Ende der „Illustrade“ zu sehen – bis zum 10. Oktober. Rund 60 Arbeiten von Hans Ticha sind dort ausgestellt, etwa die Hälfte davon steht in der Galerie zum Verkauf.

Juliane Ebners Animationsfilm „Durchgangslage“ hat Weltpremiere

Ein weiterer „Illustrade“-Höhepunkt: Der mehrfach preisgekrönte Animationsfilm „Durchgangslage“ der Künstlerin Juliane Ebner erlebt seine Kinoweltpremiere in Rostock. Dieser Streifen lief bislang nur auf Festivals und war noch nicht öffentlich zu sehen. Nun hat dieser Film im „Illustrade“-Programm seinen Platz gefunden – am 11. September um 17 Uhr in der „Frieda 23“.

Der Künstler Jim Avignon gibt eines seiner seltenen Konzerte

Einer der besonders gefragten „Illustrade“-Gäste in diesem Jahr ist Jim Avignon. Der Pop-Art-Künstler wird seine Arbeiten im Buchladen „Sequential Art“ präsentieren. Und am 9. September ab 20 Uhr gibt Jim Avignon im Volkstheater-Foyer eines seiner seltenen Konzerte.

Die „Illustrade“ gibt es seit 2015

Die „Illustrade“ findet seit 2015 alle zwei Jahre in Rostock statt. Sie wird in Trägerschaft des Kunstvereins zu Rostock von einer Gruppe Rostocker Illustratoren und Kreativwirtschaftler organisiert. Das vorwiegend ehrenamtlich organisierte Projekt lebt stark vom persönlichen Engagement. Das Festival hat sich als Biennale stetig entwickelt und inzwischen eine internationale Anziehungskraft. „Künstler kommen auch aus der Schweiz, Frankreich oder Österreich“, erklärt Mathias Wedler-Schmidt. Dabei gehört zum Charakter des Festivals, dass sich die Künstler auch gegenseitig begegnen. Die „Illustrade“ soll ein Treffpunkt für alle sein, die sich für das Genre interessieren. Ihren Abschluss findet das Festival am 12. September um 14 Uhr im Volkstheater.

Festivalkarten kosten 10 Euro

Die „Illustrade“-Veranstalter mussten sich natürlich auf die Corona-Hygienebedingungen einstellen – also gelten die zum Zeitpunkt des Festivals gültigen Hygienegelungen der Corona-Landesverordnung. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen (außer zu den angesetzten Workshops) beträgt einmalig 10 Euro. Eine gelöste Karte ist also für das gesamte Festival gültig. Kinder unter 16 Jahren haben bei der „Illustrade“ übrigens freien Eintritt. Die Festivalbändchen können von den Besuchern bis 12. September an jedem der teilnehmenden „Illustrade“-Orte erworben werden.

Infos unter www.illustrade-festival.de

Von Thorsten Czarkowski