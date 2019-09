Festspiele MV 2019: 84 500 Besucher in 152 Konzerten

Schwerin/Rostock

Mit der zweitbesten Bilanz ihrer Geschichte schließen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern die aktuelle Saison ab. Vom 15. Juni bis zum 15. September erreichten die Festspiele die zweitbeste Bilanz ihrer Geschichte. „Wir haben eine tolle Saison hinter uns! Bei 152 Konzerten konnten wir mehr als 84 500 Besucher in diesem Festspielsommer erreichen“, so der scheidende Festspiel-Intendant Dr. Markus Fein.

„Wichtiger als solche Zahlen ist mir indes die künstlerische Bilanz: Der Festspielsommer 2019 war ein Festival der Entdeckungen, voller Innovationen und Experimente. Mit dem Detect Classic Festival sind wir zu neuen Ufern aufgebrochen und haben eine Verbindung zwischen klassischer und elektronischer Musik geschaffen, die so in Deutschland einzigartig ist. Mit den Vorpommerntagen haben wir erstmals einen noch stärkeren Fokus auf Spielstätten in der Region Vorpommern gelegt und eine einzigartige Kulturlandschaft porträtiert.“

Besondere Konzert-Orte prägten die zurückliegende Saison

Zu den besonderen Spielstätten gehörten zum Beispiel die Straßenbahnwerkstatt des Nahverkehrs Schwerin, das Paketzentrum der Deutschen Post AG in Neubrandenburg, auch eine Werkshalle des Flugzeug-Zulieferers Zim Flugsitz und die ehemaligen Turbinenhallen des KKW Greifswald in Lubmin. Auch das alle zwei Jahre stattfindende Fahrradkonzert war ein Erfolg, „dafür haben wir über 2000 Besucher bewegen können“, so Markus Fein.

Einer der Höhepunkte war für ihn „ein denkwürdiges Konzert“ in Redefin, wo das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Julian Rachlin spielte. Überhaupt war Redefin wieder ein Ort, in dem sich namhafte Künstler versammelten. „In bleibender Erinnerung sind mir die Konzerte mit Emmanuel Ax, Kent Nagano, Hilary Hahn und Omer Meir Wellber geblieben“, bekräftigt Markus Fein.

Cellistin Harriet Krijgh war 2019 Preisträgerin in Residence

Eine tragende Rolle spielte in der abgelaufenen Festspiel-Saison Harriet Krijgh als Preisträgerin in Residence . „Sie hat viel von ihrem sympathischen Charakter und ihrer Geschichte mit nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht“, so der Intendant, ein Beispiel dürfte das Amsterdam-Wochenende in Schwerin sein.

Große Namen zieren die zurückliegende Saison: Götz Alsmann, Thomas Quasthoff, Katja Riemann, Matthias Schorn und Daniel Hope. „Mit Matthias Schorn haben wir das zehnjährige Bestehen seines Faltenradios gefeiert“, so Markus Fein.

Landeskultusministerin Bettina Martin ( SPD ) würdigte die Festspiele

Auch die Landeskultusministerin Bettina Martin ( SPD) würdigte die zurückliegende Festspielsaison. „Hinter uns liegt ein bezaubernder Festspielsommer voller gefeierter Erfolge. Die Festspiele MV haben wieder Tausende Musikliebhaber in unser Land gelockt. Mit seinen international renommierten Künstlerinnen und Künstlern sowie den liebevoll ausgesuchten Spielorten überall im Land haben die Festspiele auch in diesem Jahr wieder Groß und Klein begeistert“, sagte Ministerin Martin.

„Ich danke allen herzlich, die mit viel Energie, Liebe und Kompetenz auch in diesem Jahr die Festspiele MV zu einem kulturellen Juwel unseres Landes gemacht haben. Sie haben damit dazu beigetragen, dass unser Land mit seinem vielfältigen Kulturangebot weit über unsere Landesgrenzen hinaus glänzt.“

Der scheidende Intendant Markus Fein plant noch die Saison 2020

Besonders würdigte die Ministerin an den scheidenden Intendanten, der angekündigt hatte, nach der nächsten Festspielsaison nach Frankfurt/Main zu wechseln. Bettina Martin dankte Markus Fein ausdrücklich für seine hervorragende Arbeit. „ Markus Fein hat in den vergangenen Jahren die Festspiele mit neuen Akzenten geprägt: Stars im Dorf ist beispielsweise eine seiner Formatideen, er hat die 360-Grad-Konzerte etabliert und die Festspiele noch attraktiver für Familien gemacht“, betonte die Ministerin.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter, ein Ausblick: Im kommenden Jahr steht das Festspieljubiläum im Kalender. Zunächst steht im kommenden März der Rügener Festspielfrühling auf dem Plan. „2020 wollen wir Zukunft und Vergangenheit gleichermaßen feiern“, so Markus Fein. „30 Jahre Festspiele und 250 Jahre Beethoven – das sind wunderbare Anlässe für uns, mit den Zuschauern unvergessliche Konzerte zu erleben. Die kommende Saison wird Markus Fein konzeptionell betreuen, bevor er zum 1. September 2020 die Intendanz der Alten Oper Frankfurt/Main übernimmt .

