Festspiele MV endeten am Sonntag in Neubrandenburg

Beim Abschlusskonzert des Festspielsommers am Sonntag in der Konzertkirche Neubrandenburg war mit der niederländischen Cellistin Harriet Krijgh nun noch einmal die diesjährige Preisträgerin in Residence zu erleben. „Ich fühle mich mittlerweile wie eine Meck-Pommerin“, so die Musikerin. Und das glaubt man ihr gerne, war sie doch an mehr als zwanzig Konzerten in den letzten drei Monaten in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. Einen unglaublich schönen und intensiven Sommer habe sie hier verbracht.

Edward Elgars Cellokonzert wurde gefühlvoll dargeboten

Während des Festspielsommers haben die Besucher Harriet Krijgh oft als grandiose Kammermusikerin erleben können und ins Herz geschlossen. Beim Abschlusskonzert konnte das Publikum sie nun noch einmal in der ausverkauften Konzertkirche bei Edward Elgars gefühlvollem Cellokonzert mit großem Orchester erleben. Unter Leitung des britischen Dirigenten Andrew Manze stand sie mit der NDR Radiophilharmonie aus Hannover auf der Bühne. Es war ein herzlicher Abschied in Moll. Eine wunderbare Zugabe, in der die Cellistin einmal mehr all ihr Gefühl in die Darbietung legte, bekam das begeisterte Publikum schließlich auch noch zu hören. „ Pablo Casals ‚Song of the birds‘, arrangiert für Cello – und noch mehr Cello“ wie die zarte Solistin mit ihrem sympathischen, einnehmenden Lächeln das Stück ankündigte. Sie deutete dabei auf die hinter ihr sitzenden Cellisten aus dem Orchester.

Beethoven und Händel rundeten das Programm ab

Im zweiten Teil des Konzertes wurde Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie c-Moll gespielt. Andrew Manze riss sein Orchester auf eine sehr angenehme Art mit ganzem Körpereinsatz mit. Präzise und auf den Punkt genau konnte das Orchester die klaren Anweisungen fantastisch umsetzen. Als Zugabe wurden beschwingt Ausschnitte aus der „Wassermusik“ des barocken Komponisten Georg Friedrich Händel intoniert.

So endete also der 29. Festspielsommer in der wunderbaren Akustik der Konzertkirche. Freuen wir uns auf die 30. Ausgabe, die wieder viele Überraschungen bereithalten wird.

