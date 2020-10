Stadtmitte

Ein Dokumentarfilm über die Klimaschutzbewegung hatte am 19. Oktober im LiWu-Kino „Frieda 23“ in Rostock Vorpremiere. Die Moderation des Abends übernahm Katharina Schlaack von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gastgeber der Veranstaltung war die Stiftung gemeinsam mit der Rostocker Zeitschrift „Stadtgespräche“, von der Kristina Koebe anwesend war. Die „Stadtgespräche“ feiern dieser Tage doppelt: Seit 25 Jahren gibt es sie bereits, kürzlich ist die 100. Ausgabe erschienen. Die „Stadtgespräche“ stehen in Rostock für eine kritische Gegenöffentlichkeit und engagieren sich unter anderem für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

Klimaschutz hat auch eine filmische Dramatik

Ein passendes Thema ist der Film „NOW“, der eine breite gesellschaftliche Entwicklung dokumentiert. Verkürzt gesagt wird in diesem Streifen die „Generation Greta“ porträtiert. Das Konzept hatte Drehbuchautorin Claudia Rinke entwickelt. „Mir wurde klar, wie sehr es jetzt auf die junge Generation ankommt“, so Rinke nach längerer Beobachtung der Klimaschutzbewegung. „Ich hatte Lust, einen Dokumentarfilm darüber zu machen.“ Die studierte Juristin hatte jahrelang für die UNO gearbeitet, heute ist sie als Drehbuchautorin und Autorin bekannt. Als Regisseur für „NOW“ konnte Claudia Rinke den Fotografen und Manager Jim Rakete gewinnen, der unter anderem für Nena gearbeitet hat. „ Jim Rakete ist sozusagen ein Spezialist für Jugendbewegungen“, so Rinke. Der neue Film ist ein filmisches Generationsporträt, das in vielen Interviews mit Aktivisten der Bewegung die persönlichen Beweggründe und die Dramatik des Themas deutlich macht und sich deutlich auf die Seite der Klimaschützer stellt.

Anzeige

Auch in Rostock haben sich die Klimaschützer bereits organisiert

Mit im Podium saßen auch die Rostocker Klimaaktivisten Carolin Hannert ( Extinction Rebellion) und Pascal Knefeli ( Rostock for Future). Carolin Hannert war „total glücklich“ über den Film und meinte, dass das Thema auf diese Weise „Leute anstecken“ könnte. Hannert und Knefeli zeigten sich vom Film überzeugt, sie machen Angebote an alle, die sich bei den Rostocker Klimaschützern engagieren wollen. Sie können jetzt schon einen „extremen Zulauf verzeichnen“, wie Pascal Knefeli sagte. Und klar ist längst, dass es sich bei der Klimaschutzbewegung um „eine der größten Gesellschaftstransformationsbewegungen“ handelt, wie Carolin Hannert erklärte.

Der Film startet am 12. November bundesweit

Es war ein interessantes Filmgespräch, der Film „NOW“ startet am 12. November bundesweit. Und ein neues Projekt hat Claudia Rinke bereits in Arbeit: Es ist wieder ein gesellschaftliches Thema: Ist es heute noch zeitgemäß, ein modernes Industrieland nach der Entwicklung des Bruttoinlandprodukts zu bewerten? Das ist die Frage, dabei will Rinke auch in Rostock drehen und zeigen, „was der Osten in der wirtschaftlichen Transformation geleistet und auch ausgehalten hat“, so Claudia Rinke.

Von Thorsten Czarkowski