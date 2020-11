Wismar: 15 Menschen mit Covid19-Infektion im Krankenhaus

Wismar

Die Corona-Lage bleibt in Teilen weiter angespannt. Seit Sonnabend liegen weitere drei Menschen mit einer Covid19-Infektion im Krankenhaus, insgesamt sind es 15. Nach Angaben des Landkreises werden zwei von ihnen auf der Intensivstation unter Beatmung behandelt.

Im Umfeld des Sana-Klinikums gibt es außerdem weitere Kontaktermittlungen im Zusammenhang mit einem Patienten, der nach Schwerin verlegt und dabei positiv getestet worden war. Dazu werden im Laufe der Woche weitere umfangreiche Testungen vorgenommen.

Anzeige

14 Fälle am Wochenende

Ansonsten liegt ein eher ruhiges Corona-Wochenende hinter Nordwestmecklenburg. Das Gesundheitsamt hat für Sonnabend und Sonntag insgesamt 14 Fälle gemeldet.

Am Sonntag kamen vier neu gemeldete Covid-19-Infektionen hinzu. In den vergangenen sieben Tagen gab es insgesamt 98 Corona-Fälle. „Die Inzidenz liegt zum Sonntag bei knapp über 62“, so Landkreis-Sprecher Christoph Wohlleben. Am Freitag lag der Wert bei knapp 65.

Der Inzidenzwert sagt aus, wie viele Menschen sich in den letzten sieben Tagen pro 100000 Einwohner mit dem Virus infiziert haben. Die leicht positive Tendenz ändert aber nichts daran, dass Nordwestmecklenburg weiter als Risikogebiet zählt. Am Wochenende werden vergleichsweise weniger Fälle bekannt als an den Wochentagen, weil weniger getestet wird.

Lesen Sie auch

1. Advent ohne Quarantäne-Anordnungen

Durch 31 Personen, die nach überstandener Quarantäne von Sonntag an nicht mehr als infiziert geführt werden, sinkt die Gesamtzahl der „aktiven Fälle“ von 156 auf 129. Die Zahl der Menschen in Quarantäne sank erneut leicht auf 1162. Wohlleben: „Allgemeinverfügungen mit Quarantäne-Anordnungen mussten zum 1. Advent nicht erlassen werden.“

Am Sonnabend hatte der Landkreis zehn neue Covid19-Infektionen gemeldet. Fünf der neu Infizierten waren bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne, darunter ein Schulkind von der Grundschule in Gadebusch und ein weiterer Teilnehmer einer Feierlichkeit bei Warin. Am Sana-Klinikum in Wismar wurde erneut ein Arzt positiv auf Corona getestet.

Wismarer Schülerin zieht in Schwerin Tests nach sich

In der Landeshauptstadt Schwerin wurden am Sonnabend sieben Neuinfektionen gemeldet. Damit befindet sich Schwerin weiterhin in der gelben Ampelphase nach der Corona-Ampel MV. Im Zusammenhang mit einer am Donnerstag aufgetretenen Infektion einer Wismarer Schülerin, die das Regionale Berufliche Bildungszentrums Gesundheit und Soziales in Schwerin besucht, wurden am Freitag die betroffenen Lehrer und Schüler getestet.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Testergebnisse der neun Schweriner Lehrer fielen alle negativ aus. Zwei Ergebnisse von Lehrern aus Landkreisen liegen nicht vor. Auch die Ergebnisse von zwölf der betroffenen Berufsschüler waren negativ. Lediglich ein Testergebnis einer Schülerin fehlt noch.

Von hoff