Rostock

Die „Old Smuggler“ schaukelt sanft im Rostocker Stadthafen. Besitzer Ingo Klausch wartet auf den Sommer, um wieder durchzustarten. Er baut gerade einen neuen Motor ein. Er lebt seit 2020 auf diesem Schiff, das er in Berlin kaufte. Die OZ berichtet über ihn. Und durch einen glücklichen Zufall liest ein ganz bestimmter Mann diese Zeilen über den Bootsbesitzer im Stadthafen. Dieser Mann ist Ralf Soost. Und es soll nicht der einzige Zufall in dieser Geschichte bleiben.

Ralf Soost ist 82 Jahre alt, lebt auf einem großen Bauernhof in Richtenberg bei Stralsund. In Berlin geboren, wollte er sein Leben lang an die See, aufs Wasser. Nach einigen Jahren mit zwei Flying Dutchmen, kleinen Regattajollen, sieht er 1973 in Stralsund eine Yawl liegen, verliebt sich in das Schiff und kauft es.

Die „Kap Farvel“ als Fluchtpunkt im grauen DDR-Alltag

Drei Jahre zuvor wurde die „Kap Farvel“, so heißt sie da noch, in Berlin gebaut. Kap Farvel ist der südlichste Punkt Grönlands, zu DDR-Zeiten ein unerreichbares Reiseziel. Das Schiff ist damals noch ein Einmaster. Ralf Soost sieht in Segelzeitungen ähnliche Schiffe mit zwei Masten – ja, so möchte er sein Schiff auch haben. Außerdem ist es dann schneller. Er baut eine verlängerte Spitze, lässt eine größere Schraube fertigen und einen besseren Motor einbauen. Die Rückenlehnen der Bänke im Inneren werden zu Liegen umgebaut. So aufgerüstet durchkreuzt die „Kap Farvel“ Jahr um Jahr die Gewässer um Rügen, ankert vor Hiddensee und Stralsund, alles, was damals auf See befahrbar war.

Ein Leben voller Erinnerungen – mit der „Kap Farvel“ bereist Ralf Soost die Seegewässer der DDR. Quelle: Annika Zimmermann

Segelverein, Fahrtenseglertreffen, Ralf Soost ist begeistert bei allem dabei. Bis zu zehn Freunde und Mitstreiter sind mit ihm manchmal unterwegs. „Das waren herrliche Zeiten, man traf sich auf See und verabredete sich zum Abend in einer Kneipe oder zum Lagerfeuer. Der ein oder andere Tropfen Alkohol war natürlich auch dabei“, lacht Ralf Soost, „so haben wir ganze Kneipen mit Seemannsgarn unterhalten.“ Bis heute zehrt er davon, denn er hat viele Erlebnisse auf Fotos festgehalten. Der Flur seines jetzigen Hauses in Richtenberg ist ein kleines Schifffahrtsmuseum.

Segelscheine, Schleppdokumente, ein alter Kompass, Schiffsschrauben, viele Preiswimpel – ein ganzes Leben zwischen Berlin und der Ostsee ist hier zu sehen. Viele Jahre schleppt er seine „Kap Farvel“ über die Oder und das Stettiner Haff immer zur Saison von Berlin an die See und im Winter zurück. Er arbeitet in Berlin auf der Werft in Stralau als Elektriker. Für das Glück auf See nimmt er alle Strapazen in Kauf. Teilweise kommt er mit nassen Segeln wieder in die Großstadt und muss diese dort in seiner Wohnung trocknen.

Wende und Wendepunkt

1986 hört er von einem Hof in Richtenberg bei Stralsund und zieht dorthin. Nun ist er auch noch Schlosser und Schafhirte und hat viel zu tun. Er wird älter und das Schiff macht auch eine Menge Arbeit. So verkauft er seine geliebte „Kap Farvel“ mit 51 Jahren im August 1989 an einen Berliner. Und seitdem verliert sich ihre Spur für Ralf Soost. Etwa 30 Jahre später verliebt sich ein anderer Mann in dasselbe Schiff. Ingo Klausch pendelt zwischen Berlin und der Ostsee, arbeitet in Rostock auch für die MV-Werften. Seine große Liebe ist die See, schon ein Jahr lebt er auf einem Schiff in Rostock.

Die „Old Smuggler“, ehemals „Kap Farvel“, heute im Rostocker Stadthafen. Quelle: Ingo Klausch

Die Qualitäten der „Kap Farvel“, nun heißt sie „Old Smuggler“, erkennt er sofort. Sonderanfertigung, gute Segeleigenschaften, Material von bester Qualität – die will er haben. Ingo Klausch ist 51 Jahre alt, als er sein neues Schiff kauft und nach Rostock schleppen lässt. Hier mietet er einen Liegeplatz im Stadthafen und schippert mit der „Old Smuggler“ in die Dänische Südsee und rund um Rügen. Die OZ berichtet über den ungewöhnlichen Anlieger. Und bald darauf erreicht die Redaktion ein Anruf – es ist Herr Soost. Er hat sein Schiff auf den Fotos erkannt, am Fenster Steuerbord des Deckshauses. So beginnt die Freundschaft zweier Männer, die ein Schiff zusammenbringt.

Neue Ufer auf alten Planken

Bei ihrem ersten Treffen auf dem Hof von Ralf Soost haben sich die beiden viel zu erzählen, es wird gelacht, gestaunt, Fotos werden angeschaut, Wissen ausgetauscht. Und Herr Soost hält noch eine riesige Überraschung für Ingo Klausch bereit: nagelneue Segel für das Schiff, maßgeschneidert. Bis heute lagern sie in seinem Haus, für ein Schiff, was ihm seit 30 Jahren nicht mehr gehört. Gefertigt in Berlin und Rostock. Alles Zufall oder schon Schicksal?

Vorbesitzer eines Schiffes herausfinden – warum ist das so schwierig? Ingo Klausch und Ralf Soost fanden sich als Schiffseigner desselben Bootes durch einen großen Glücksfall und können sich nun über dessen Geschichte austauschen. Doch warum ist das ein so großer Zufall? Kann man nicht die Vorbesitzer, wie auch beim PKW, nachverfolgen? Jein. Nur jedes Schiff über 15 Meter Länge muss registriert werden. Zum Beispiel beim ADAC, DSV oder in einer ganz normalen KFZ-Zulassungsstelle. Viele Schiffseigner scheuen daher den Aufwand und auch die jährlichen Kosten und eine Registrierung ist eher unüblich, außer bei Traditionsschiffen. Selbst bei erfolgter Registrierung wird eine zugeordnete Motornummer eingetragen. Wechselt man den Motor und lässt diese nicht nachtragen, ist die Registrierung hinfällig. Wirklich praktisch ist so eine Registrierung in Verbindung mit einem Kaufvertrag dann, wenn man zum Beispiel auf dem Wasser von der Polizei angehalten wird – denn Schiffsdiebstahl ist aufgrund der Nicht-Registrierungspflicht ein großes Problem auf deutschen Seegewässern. Das Fahrtenbuch, das jeder Schiffsbesitzer führt, ist lediglich ein persönliches Dokument, es geht meist nicht auf den nächsten Käufer über und hat auch keine rechtliche Aussagekraft. Möchte man deutsche Binnengewässer befahren, ist eine Registrierung in jedem Falle Pflicht.

Zu DDR-Zeiten witzelt der Segelmacher, als Herr Soost die Bestellung abholt: „Da kommt der Mann, der einen halben Trabi kauft.“ Ein Trabi, jeder ehemalige Bürger der DDR weiß das, war teuer und musste lange vorbestellt werden. Der heutige Wert der Segel, immer noch top in Schuss: unschätzbar.

Ralf Soost (rechts im Bild) überreicht dem neuen Besitzer seines alten Schiffs nagelneue und maßgeschneiderte Segel – seit 30 Jahren lagerten sie bei ihm. Quelle: Annika Zimmermann

„Mensch, Ralf!“, die beiden duzen sich inzwischen, „was kann ich Dir denn dafür geben?“ Ingo Klausch hat Tränen der Rührung in den Augen. „Ach ab und an ein bisschen Hilfe auf dem Hof.“ Herr Soost ist mittlerweile herzkrank, kann nur noch sehr schwer sehen, darum finden die gemeinsamen Treffen auch auf seinem Hof statt. „Aber irgendwann, wenn’s wärmer ist, dann komme ich nach Stralsund, wo mein Schiff so oft lag. Dann würde ich das alte Mädchen gerne noch mal sehen.“

Ingo Klausch nickt ergriffen, will sich jetzt noch mehr beeilen, das Schiff recht bald flottzukriegen. „Ralf, das machen wir, ich hole dich ab und wir zwei segeln noch mal raus, versprochen!“ Dann werden sie zu zweit auf dem Schiff stehen, das sie zusammenbrachte und von nun an immer verbinden wird.

Von Annika Zimmermann