Schwerin/Bergen

Es sind 7,1 Kilometer. Doch die hatten es bisher in sich, da Autofahrer früher durch Samtens mit der großen Ampelkreuzung zuckeln mussten. Das fällt nun mit der Eröffnung des neuen Bauabschnitts der B 96n zwischen Samtens und Bergen auf Rügen weg. Gemeinsam mit den 14 Kilometern der B 96n zwischen Altefähr und Samtens auf Rügen ( Freigabe im Dezember 2015) sind damit nun 21,1 Kilometer neu gestaltet. Die Fahrbahn ist zweistreifig plus wechselseitig angeordneter Überholspur angelegt, so dass man bei normalem Verkehr für die Fahrtstrecke von der Rügenbrücke bis Bergen rund zehn Minuten einplanen muss. „Die reine Zeitersparnis ist gerade auf Rügen sehr schwer einzuschätzen“, sagt Lutz Günther von der Deges in Berlin, die die Bundesstraße gebaut hat.

Täglich bis zu 26 000 Fahrzeuge

In Spitzenzeiten rollen täglich bis zu 26 000 Fahrzeuge über die Strecke. Da kam es früher gerade in der Ferienzeit schon mal vor, dass man von Stralsund bis Bergen wegen anhaltender Staus mehr als eine Stunde Fahrtzeit einplanen musste. Auch Renate Gundlach, Sprecherin im Infrastrukturministerium Schwerin, sagt: „Die exakte Zeitersparnis ist schwer einzuschätzen. Vor allem fällt die Staugefahr so gut wie weg und die Anwohner werden entlastet.“

Mit der Freigabe des zweiten Streckenabschnitts der B 96n ist laut Landesverkehrsplan der Ausbau der Straßenprojekte auf Rügen fast abgeschlossen. Es steht lediglich noch die Ortsumgehung der B 196 südlich von Bergen nach Karow an. Der Ausbau der B 96n von Bergen nach Sassnitz ist laut Deges nicht geplant. Die alte B 96 bleibt neben der neuen Trasse in Betrieb und steht laut Deges für den lokalen zwischengemeindlichen Verkehr, Radfahrer, Fußgänger und öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung.

Auftrag für Neubau der A 20 bei Tribsees vergeben

Mit der Freigabe der B 96n ist nur eines von zahlreichen Straßenbauprojekten im Land fertiggestellt. Am Montag, 24. Juni, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Auftrag für den Neubau der Autobahn 20 bei Tribsees an eine Baufirma aus Leezen vergeben. Für 8,8 Millionen Euro wird die Fahrbahn von Rostock Richtung Stettin von der Anschlussstelle Tribsees bis zur Trebeltalbrücke neu gebaut. Die Vorbereitungsarbeiten starten jetzt. Der Brückenneubau beginnt im September. Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) sagt: „Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Sommer 2020 abgeschlossen.“ Außerdem werden derzeit auf der A 20 zwischen Strasburg und Pasewalk-Nord (bis Ende Juli), bei Neubrandenburg-Ost (bis Ende Juni), zwischen Tribsees und Grimmen-Ost (bis Ende Juni) gebaut. Weitere Baustellen auf den Autobahnen in MV: auf der A24 bei Neustadt-Glewe (bis Ende November), bei Suckow (bis Ende August) sowie auf der A 19 bei Güstrow (bis Ende Juni), zwischen Linstow und Malchow (bis Ende Oktober) und zwischen Waren und Malchow (bis Ende Dezember).

Ortsumgehung Neubrandenburg 2020 fertig

Die Deges in Berlin arbeitet neben den Wiederherstellungsarbeiten am Tribseeser Loch auf der A 20 noch an drei weiteren Straßenbauprojekten in MV. Bis Sommer 2020 wird die Petersdorfer Brücke auf der A 19 bei Malchow saniert. Die Ortsumgehung der B 96 und B 104 bei Neubrandenburg soll bis Herbst 2019 fertig werden. Für die Ortsumgehung der B 111 bei Wolgast lagen bis Ende 2018 die Planungsunterlagen aus. Wann dort die Bauarbeiten beginnen, hängt von der Planungsbehörde und eventuellen Einsprüchen ab. Für die B 96 zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg wurde das Linienbestätigungsverfahren nun abgeschlossen. Planung und Bau werden vom Land weitergeführt.

Im Landesverkehrsplan von MV hat das Ministerium bis zum Jahr 2030 allein 25 große Straßenbauprojekte aufgeführt. Dafür wurde im März die Koordinierungsgruppe „Großprojekte“ eingesetzt. Deren Leiter René Firgt sagt: „Im Wesentlichen soll sich die Projektgruppe mir der Planung und Umsetzung von 17 großen Neubau- und Ausbauvorhaben im Bundesstraßennetz befassen.“

16 Umgehungsprojekte in Mecklenburg-Vorpommern in Planung

Aktuell arbeite man an der Umsetzung des Autobahnzubringers B 321 Schwerin und der Planung verschiedener Ortsumgehungen. Insgesamt 16 dieser Umgehungsprojekte werden an größeren Orten wie Neubrandenburg, Schwerin, Parchim, Dargun, Sternberg oder Ueckermünde geplant. Aber auch jede Menge kleiner Ortschaften wie an Landesstraßen in Elmenhorst und Kemnitz oder Bundesstraßen bei Mönchhagen/ Rövershagen, Warlin, Weisdin, Usadel, Zirchow, Lühmannsdorf, Warsow, Bandenitz, oder Lützow seien dabei. Außerdem sollen die Hochbrücke in Wismar und die Zecheriner Brücker über die Peene und die B 192 zwischen Sietow und Waren inklusive der Ortsumgehung Klink neu gebaut werden.

Vollsperrung: A1 in Hamburg wieder freigegeben Nach der Vollsperrung auf der Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Hamburg-Süd und dem Kreuz Hamburg-Ost ist die Strecke wieder frei. Noch rolle der Verkehr allerdings etwas stockend, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Die Fahrbahn in Richtung Norden war am Morgen planmäßig wieder befahrbar. In Richtung Süden verzögerte sich die Aufhebung der Sperrung dagegen um etwa eine Stunde. Die Strecke war seit Freitagabend für dem Abriss einer Brücke komplett gesperrt worden. Der Abschnitt gehört mit 100 000 Fahrzeugen pro Tag zu den meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Der befürchtete Verkehrskollaps blieb am Wochenende aus. Auf den Ausweichstrecken ging es trotzdem nur langsam voran.

Michael Meyer